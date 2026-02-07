Έρευνα-για-φορολογική-απάτη-σε-βάρος-του-πρώην-υπουργού-Πολιτισμού-της-Γαλλίας-και-της-κόρης-του-μετά-τις-αποκαλύψεις-για-τον-Επστάιν

Έρευνα για «φορολογική απάτη» σε βάρος του πρώην υπουργού Πολιτισμού της Γαλλίας και νυν προέδρου του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου του Παρισιού, Τζακ Λανγκ, καθώς και της κόρης του Καρολίν, ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας, μετά τις αποκαλύψεις που συνδέουν την υπόθεση με τον Αμερικανό χρηματιστή Τζέφρι Επστάιν.

Σύμφωνα με την οικονομική εισαγγελία, η έρευνα αφορά «τις αποκαλύψεις της Mediapart σχετικά με την Καρολίν και τον Τζακ Λανγκ» και τους φερόμενους οικονομικούς δεσμούς τους με τον Επστάιν, ο οποίος είχε καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα και αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019. Η ανακοίνωση επιβεβαίωσε σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Le Figaro.

Οι αποκαλύψεις προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις στη Γαλλία, ιδιαίτερα μετά τη δημοσιοποίηση εκατομμυρίων εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία επανέφεραν στο προσκήνιο τις σχέσεις προσώπων της διεθνούς πολιτικής και επιχειρηματικής σκηνής με τον Επστάιν.

Πιέσεις για την προεδρία στο Ινστιτούτο Αραβικού Κόσμου

Χθες, Παρασκευή, ο 86χρονος Τζακ Λανγκ κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών. Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, μιλώντας από τη Βηρυτό, τόνισε ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου του Παρισιού.

«Ο Τζακ Λανγκ θα γίνει δεκτός την Κυριακή, μόλις επιστρέψει στο Παρίσι, και διατηρώ ανοιχτές όλες τις επιλογές σε ό,τι αφορά τη συνέχιση της θητείας του», ανέφερε ο Γάλλος ΥΠΕΞ.

Το υπουργείο Εξωτερικών αποτελεί τον βασικό χρηματοδότη του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου, στο οποίο ο Τζακ Λανγκ διατελεί πρόεδρος από το 2013, γεγονός που εντείνει την πολιτική και θεσμική πίεση γύρω από την υπόθεση.

Παραίτηση της κόρης του και πολιτικές αντιδράσεις

Οι φωνές που ζητούν την παραίτηση του Τζακ Λανγκ εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες, μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Επστάιν. Παράλληλα, τη Δευτέρα, η κόρη του, Καρολίν Λανγκ, παραιτήθηκε από τη θέση της επικεφαλής του συνδικάτου κινηματογραφικών παραγωγών.

Η παραίτηση ήρθε μετά τη δημοσιοποίηση στοιχείων για την ύπαρξη offshore εταιρείας, την οποία είχε συστήσει το 2016 από κοινού με Αμερικανό επιχειρηματία, στοιχείο που πλέον βρίσκεται στο μικροσκόπιο των γαλλικών Αρχών.