Αυτό-είναι-το-πιο-ακριβό-ρύζι-στον-κόσμο.-Αλλά-τι-γεύση-έχει;

Δεν είναι απλώς ρύζι. Το Kinmemai Premium αναγνωρίστηκε από τα Guinness World Records ως το ακριβότερο ρύζι στον κόσμο — και πίσω από την τιμή του κρύβεται μια διαδικασία που θυμίζει περισσότερο τελετουργία παρά αγροτική παραγωγή.

Μόλις 1.000 κουτιά των 500 γρ. κυκλοφορούν κάθε χρόνο, με τιμή περίπου 73 δολάρια το καθένα.

Πώς φτιάχνεται ένα ρύζι-κόσμημα

Η παραγωγή του Kinmemai ξεκινά με την επιλογή βραβευμένων ιαπωνικών ποικιλιών, οι οποίες αξιολογούνται αυστηρά για γεύση και υφή. Στη συνέχεια, κάθε παρτίδα περνά από ελέγχους ενζυμικής δραστηριότητας, μια μέθοδος που — σύμφωνα με τον 91χρονο πρόεδρο της Toyo Rice Corporation — μετρά τη «ζωτικότητα» και τη λεγόμενη life force του κόκκου.

Στόχος δεν είναι μόνο η καθαρότητα ή η εμφάνιση, αλλά η ισορροπία: άρωμα, ελαστικότητα και φυσική γλυκύτητα να συνυπάρχουν χωρίς υπερβολές.

Και τελικά… τι γεύση έχει;

Σεφ που το δοκίμασαν μιλούν για κόκκους «λαμπερούς σαν διαμάντια», με υφή μεταξένια και γεύση καθαρή, διακριτικά γλυκιά, που δεν καλύπτει τα συνοδευτικά αλλά τα αναδεικνύει. Δεν πρόκειται για ρύζι με έντονο χαρακτήρα. Είναι ένα ρύζι που «δουλεύει» με την πρώτη μπουκιά και αφήνει μακρά, ήπια επίγευση.

Σε δοκιμές, περιγράφεται ως ελαφρύ αλλά γεμάτο, χωρίς τη βαριά αμυλώδη αίσθηση φθηνότερων ποικιλιών. Αυτός ο συνδυασμός είναι που το κάνει ιδανικό για πιάτα όπου το ρύζι είναι ο πρωταγωνιστής — από απλό ατμιστό μέχρι υψηλή γαστρονομία.

Πολυτέλεια ή υπερβολή;

Το Kinmemai Premium δεν απευθύνεται στη μαζική κατανάλωση. Είναι ένα προϊόν-δήλωση, που πουλά σπανιότητα, ακρίβεια και εμπειρία. Για κάποιους είναι υπερβολή· για άλλους, μια υπενθύμιση ότι ακόμη και το πιο ταπεινό τρόφιμο μπορεί, υπό τις σωστές συνθήκες, να μετατραπεί σε γαστρονομικό αντικείμενο πόθου.

Το ερώτημα «αξίζει;» παραμένει υποκειμενικό. Το βέβαιο είναι ότι το πιο ακριβό ρύζι στον κόσμο δεν βασίζεται μόνο στην τιμή του, αλλά σε μια φιλοσοφία που αντιμετωπίζει κάθε κόκκο σαν κάτι πολύ περισσότερο από συνοδευτικό.