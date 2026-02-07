«Βλέπει-εφιάλτες,-ξυπνάει-κλαίγοντας»-λέει-ο-πατέρας-του-5χρονου-Λίαμ-που-είχε-συλλάβει-η-ice

Ο 5χρονος που συνελήφθη από πράκτορες της ICE και κρατήθηκε σχεδόν δύο εβδομάδες ξυπνά πλέον τη νύχτα κλαίγοντας, φοβούμενος ότι η οικογένειά του μπορεί να χωριστεί ξανά, όπως ανέφερε ο πατέρας του σε συνέντευξή του.

Ο μικρός και ο πατέρας του επέστρεψαν το Σάββατο στη Μινεάπολη, αφού ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την αποφυλάκισή τους έως την εξέταση των αιτημάτων ασύλου που έχουν καταθέσει.

Ο Λίαμ Κονέχο Ράμος, γεννημένος στον Ισημερινό, συνεχίζει να αναβιώνει τις στιγμές κατά τις οποίες εμφανίστηκαν πράκτορες μετανάστευσης στο σπίτι τους, πέρασαν χειροπέδες στον πατέρα του, Αντριάν Αλεξάντερ Κονέχο Άριας, ενώ η μητέρα του έκλαιγε. «Δεν είναι ο ίδιος από τότε που συνέβησαν όλα αυτά», δήλωσε ο πατέρας του, σύμφωνα με το NBC. «Το βράδυ ξυπνάει αρκετές φορές κλαίγοντας και ζητώντας βοήθεια… Βλέπει εφιάλτες. Ξυπνάει και με φωνάζει, οπότε πρέπει να πάω κοντά του».

Η 20ή Ιανουαρίου ξεκίνησε όπως κάθε άλλη μέρα για την οικογένεια. Ο πατέρας είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι αφού είχε πάρει τον Λίαμ από το νηπιαγωγείο, όταν, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, πράκτορες της ICE έφτασαν στο σημείο. Ο Αντριάν ζήτησε από τη σύζυγό του, η οποία είναι έγκυος στο τρίτο τους παιδί, να παραμείνει μέσα στο σπίτι, φοβούμενος ότι η κράτησή της θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την υγεία της.

🎥 Vea la entrevista completa con Adrián Conejo y su hijo Liam de 5 años tras ser liberados por ICE.https://t.co/SHOTyu0pQH pic.twitter.com/rukQEFxYYZ — Telemundo (@Telemundo) February 6, 2026

Όπως ανέφερε, θυμάται έναν από τους πράκτορες να προτείνει ο Λίαμ να χτυπήσει την πόρτα για να βγει όποιος βρισκόταν μέσα. Μάρτυρες, κατέθεσαν αργότερα ότι άκουσαν παρόμοιες συζητήσεις, γεγονός που οδήγησε σε κατηγορίες πως οι Αρχές επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το παιδί ως «δόλωμα».

Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι χρησιμοποίησε τον Λίαμ ως «δόλωμα», λέγοντας αντίθετα ότι ο πατέρας του 5χρονου έφυγε χωρίς αυτόν για να αποφύγει τη σύλληψη και ότι η μητέρα του αρνήθηκε να αναλάβει την επιμέλειά του.

Η μητέρα του Λίαμ, Έρικα Ράμος, περιέγραψε ότι παρακολουθούσε τα γεγονότα από το παράθυρο, ανήμπορη να αντιδράσει. «Ένιωθα εντελώς αβοήθητη, βλέποντας τον γιο μου να κλαίει και να τρέμει, χωρίς να καταλαβαίνει τι συμβαίνει – ένα παιδί μόλις πέντε ετών ανάμεσα σε τόσους πράκτορες», ανέφερε ο πατέρας.

Μετά το περιστατικό, ο Λίαμ και ο πατέρας του τέθηκαν υπό κράτηση, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και συζήτηση για το κατά πόσο οι Αρχές ξεπέρασαν τα όρια κρατώντας ένα τόσο μικρό παιδί. Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε ότι ακολουθούσαν όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για το άσυλο και δεν θα έπρεπε να έχουν συλληφθεί.

Ο Λίαμ και ο πατέρας του επέστρεψαν στο σπίτι τους το Σάββατο από ένα κέντρο κράτησης οικογενειών στο Ντίλεϊ του Τέξας. Στη Μινεάπολη, ο Αντριάν και η οικογένειά του παραμένουν κρυμμένοι, όπως δήλωσε ο ίδιος, ενώ και άλλα μέλη της κοινότητας φοβούνται ενδεχόμενες συλλήψεις.