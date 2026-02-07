Επίσκεψη-του-υφυπουργού-Εξωτερικών-Χάρη-Θεοχάρη-στην-Τσεχία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης επισκέφθηκε την Πράγα για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Τσεχίας με έμφαση στην οικονομία, τη βιομηχανία και τις επενδύσεις

Επίσκεψη στην Πράγα πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων Ελλάδας και Τσεχίας, με έμφαση στη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, της βιομηχανίας και των επενδύσεων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο υφυπουργός Εξωτερικών είχε διαδοχικές συναντήσεις με κυβερνητικούς αξιωματούχους και θεσμικούς παράγοντες της Τσεχίας. Ειδικότερα, συναντήθηκε με τον υφυπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου Γιαν Σέχτερ (Jan Sechter), τον υφυπουργό Εξωτερικών Γίρι Μπρόντσκι (Jiři Brodský), την αντιπρόεδρο της Ένωσης Αμυντικής και Ασφαλιστικής Βιομηχανίας Τσεχίας (AOBP) Κριστίνα Χελμ (Kristýna Helm), καθώς και με τον αντιπρόεδρο της Συνομοσπονδίας Βιομηχανίας της Τσεχίας (SPCR), Ράντεκ Σπίκαρ (Radek Špicar).

«Η Ελλάδα προωθεί ενεργά μια σύγχρονη και εξωστρεφή οικονομική διπλωματία, με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τις επιχειρήσεις και την ενίσχυση της παρουσίας της στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης. Η Τσεχική Δημοκρατία αποτελεί αξιόπιστο εταίρο προς αυτή την κατεύθυνση και η επίσκεψη συνέβαλε ουσιαστικά στην περαιτέρω σύσφιγξη των διμερών μας σχέσεων», ανέφερε σε δήλωσή του ο υφυπουργός Εξωτερικών.

«Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη συνεργασία στους τομείς της βιομηχανίας, της ενέργειας, των υποδομών, της καινοτομίας και της αμυντικής βιομηχανίας, όπου ήδη διαμορφώνονται απτά παραδείγματα επενδυτικών και παραγωγικών συμπράξεων» είπε.

Οι συναντήσεις του κ. Θεοχάρη. επικεντρώθηκαν στις προοπτικές ενίσχυσης της οικονομικής συνεργασίας, στην ανάπτυξη βιομηχανικών συμπράξεων και στην προώθηση επενδυτικών ευκαιριών μεταξύ των δύο χωρών.

Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο που παρέθεσε το Τσεχο-Ελληνικό Επιμελητήριο προς τιμήν του υφυπουργού Εξωτερικών.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

