Η μεγαλύτερη βουτιά 3ετίας για το Bitcoin: Από το 126.000 στις 70.000 και η αγορά χωρίς εξήγηση

Το Bitcoin μόλις υπέστη τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση του εδώ και πάνω από τρία χρόνια. Όμως το χειρότερο για ορισμένους από τους «αιώνια αισιόδοξους» της κρυπτοαγοράς είναι ότι δεν είναι σίγουροι τι ακριβώς προκάλεσε τη βουτιά.

Το ξεπούλημα άφησε πολλούς από τους πιο προβεβλημένους «αστέρες» της αγοράς —τόσο γνωστούς που τους αποκαλούν απλώς “Pomp”, “Novo” και “Mooch”— να ψάχνουν απαντήσεις.

«Το Bitcoin καταρρέει και οι επενδυτές πανικοβάλλονται», έγραψε την Παρασκευή ο Anthony Pompliano, ευαγγελιστής και επενδυτής των crypto.

Το Bitcoin υποχώρησε 16% στα 70.008 δολάρια την εβδομάδα που πέρασε, χαμηλότερα κατά 45% από το ιστορικό υψηλό του στα 126.273 δολάρια τον Οκτώβριο. Το Ether έπεσε 24% στα 2.052 δολάρια, μειωμένο κατά 59% από το δικό του υψηλό του περασμένου έτους. Και τα δύο tokens έκαναν μια εκρηκτική ανάκαμψη την Παρασκευή, όμως η εβδομάδα παρέμεινε ιστορικά κακή για τα crypto. Και λίγοι φαίνεται να ξέρουν τι πήγε στραβά.

Οι θεωρίες της αγοράς για το ξεπούλημα κυμάνθηκαν από τη στροφή των επενδυτών προς τις αγορές προβλέψεων (prediction markets) και άλλα ριψοκίνδυνα στοιχήματα, μέχρι τη μαζική κατοχύρωση κερδών μετά από ένα καυτό ράλι.

(Στο ενδιάμεσο, γεγονότα που αναφέρονται από την αγορά ως πιθανοί καταλύτες/σημεία αναφοράς περιλαμβάνουν: την υπογραφή του Genius Act από τον Τραμπ, μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ για δασμούς 100% στην Κίνα, και την εκλογή του Τραμπ στην προεδρία.)

«Δεν υπήρχε κάποιο “πιστόλι που καπνίζει”», είπε ο Michael Novogratz, επικεφαλής της Galaxy Digital, μιας εταιρείας “merchant-banking” και trading στον χώρο των crypto.

Για μεγάλο μέρος του περασμένου έτους, τα crypto βρίσκονταν σε άνοδο. Η επιστροφή του Προέδρου Τραμπ στον Λευκό Οίκο εγκαινίασε μια νέα εποχή για τα ψηφιακά assets, τα οποία συνέχισαν να κερδίζουν αποδοχή από ιδιώτες επενδυτές και νομιμοποίηση στη Wall Street. Καθώς το bitcoin και άλλα δημοφιλή tokens έπιαναν νέα ρεκόρ, έμοιαζε σαν οι καλύτερες μέρες της αγοράς να βρίσκονται πάντα μπροστά.

«Πραγματικά δεν πίστευα ότι θα βλέπαμε ποτέ ξανά “εξάρι” στην αρχή της τιμής του bitcoin», είπε ο Cory Klippsten, διευθύνων σύμβουλος της Swan Bitcoin, εταιρείας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών γύρω από το bitcoin.

Κι όμως, για ένα 24ωρο που έληξε το απόγευμα της Παρασκευής, το bitcoin επέστρεψε σε αυτά τα επίπεδα. Προηγούμενες μεγάλες πτώσεις στην κρυπτοαγορά είχαν πιο καθαρές εξηγήσεις, κάτι που κάνει αυτήν τη φορά το φαινόμενο πιο αινιγματικό.

Το 2018, το bitcoin έχασε 80% από την κορυφή του μετά το σκάσιμο της φούσκας των initial coin offerings (ICOs), κλείνοντας μια εποχή όπου χιλιάδες μη αποδεδειγμένες startups άντλησαν δισεκατομμύρια με κάτι περισσότερο από ένα πειστικό pitch. Το 2022, η κατάρρευση ύψους 40 δισ. δολαρίων των TerraUSD και Luna πυροδότησε μια αλυσιδωτή αντίδραση αποτυχιών στον χώρο, που κορυφώθηκε με την κατάρρευση του ανταλλακτηρίου FTX του Sam Bankman-Fried.

Αυτή τη φορά, δεν υπάρχει σαφής συναίνεση. «Αν ρωτήσεις πέντε ειδικούς, θα πάρεις πέντε εξηγήσεις», είπε ο Anthony Scaramucci, που υπηρέτησε για 11 ημέρες ως διευθυντής επικοινωνίας στην πρώτη θητεία Τραμπ και είναι από τους πιο γνωστούς “crypto bulls” μέσω της εταιρείας του, SkyBridge Capital.

Ακολουθούν μερικές από τις πιο δημοφιλείς εξηγήσεις:

Νέα «γυαλιστερά» αντικείμενα

Δεν υπάρχει έλλειψη άλλων αγορών όπου οι traders μπορούν να κάνουν τολμηρά στοιχήματα, είπε ο Pompliano, CEO της ProCap Financial. Αγορές προβλέψεων, χρυσός, ασήμι, τεχνητή νοημοσύνη και οι λεγόμενες “meme stocks” ανταγωνίζονται πλέον για την προσοχή τους, τραβώντας τα βλέμματα μακριά από τα crypto.

«Κάποτε το bitcoin ήταν η “συλλογική” επιλογή εκεί όπου υπήρχε ασύμμετρη απόδοση», είπε ο Pompliano. «Τώρα έχεις AI, prediction markets… πολλές άλλες περιοχές όπου ο κόσμος μπορεί να πάει και να κερδοσκοπήσει».

Περισσότερη “προσφορά”;

Η Wall Street επιδίωξε να κεφαλαιοποιήσει τη δημοτικότητα των crypto λανσάροντας έναν διαρκώς αυξανόμενο αριθμό από ETFs και παράγωγα που συνδέονται με το bitcoin και άλλα δημοφιλή tokens. Ο πολλαπλασιασμός τους μπορεί να μη μεταβάλλει τον απόλυτο αριθμό των bitcoins, ethers και άλλων tokens, όμως κάποιοι επενδυτές θεώρησαν ότι η έλευσή τους έχει πλήξει τη γοητεία του bitcoin ως σπάνιου asset.

Η βασική έλξη του bitcoin ήταν πάντα η περιορισμένη προσφορά των 21 εκατ. νομισμάτων. Με την κυκλοφορία ETFs και σύνθετων παραγώγων, η Wall Street επέτρεψε στους επενδυτές να «παίζουν» την τιμή του bitcoin χωρίς να χρειάζεται να αγοράσουν ή να κρατούν τα ίδια τα νομίσματα, είπαν ορισμένοι αναλυτές.

Νέος «σερίφης»

Άλλοι επενδυτές υποψιάστηκαν ότι ο Kevin Warsh, επιλογή του Τραμπ για την επόμενη προεδρία της Federal Reserve, ίσως πίεσε τις τιμές των crypto προς τα κάτω.

Ο Warsh, λένε, θεωρείται πιο «γερακίσιος» ως προς τη χρήση των επιτοκίων για την τιθάσευση του πληθωρισμού και πιο υποστηρικτικός προς ένα ισχυρότερο δολάριο. Υψηλότερα επιτόκια και ισχυρότερο δολάριο είναι συνθήκες που συνήθως πλήττουν ορισμένα εναλλακτικά assets, όπως ο χρυσός και τα crypto, καθιστώντας τα λιγότερο ελκυστικά για τους επενδυτές. Και αυτή την εβδομάδα, ο WSJ Dollar Index ενισχύθηκε κατά 0,4%.

Ωστόσο, ο Warsh και η Fed αναμένεται να μειώσουν τα επιτόκια μέσα στη χρονιά, όχι να τα αυξήσουν. Και ο Warsh έχει «ζεσταθεί» απέναντι στο bitcoin. Είχε χαρακτηρίσει κάποτε το ψηφιακό νόμισμα «αστυνομικό της πολιτικής» (a “policeman for policy”), λέγοντας σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι η τιμή του bitcoin μπορεί να ενημερώνει τους policymakers όταν κάνουν σωστά ή λάθος πράγματα.

Θολή καθαρότητα

Αφού ο Τραμπ υπέγραψε πέρυσι σε νόμο το Genius Act, ανοίγοντας τον δρόμο για τα stablecoins —ψηφιακά assets που είναι συνδεδεμένα με νομίσματα fiat όπως το δολάριο— ο κλάδος έστρεψε την προσοχή του στο επόμενο κρίσιμο νομοθέτημα: το Clarity Act. Αυτό το νομοσχέδιο θα δημιουργούσε ένα καθαρό ρυθμιστικό πλαίσιο για τη ραγδαία αναπτυσσόμενη βιομηχανία.

Το Κογκρέσο φαινόταν έτοιμο να το προωθήσει, όταν μια διαμάχη ανάμεσα σε ανταλλακτήρια crypto και παραδοσιακές τράπεζες “φρέναρε” την ορμή. Χωρίς αυτό το μέτρο, πολλές χρηματοοικονομικές εταιρείες διστάζουν να ενσωματώσουν ψηφιακά assets στις υπηρεσίες τους. Και αν δεν βρεθεί συμβιβασμός, αυτή η αντιπαράθεση ενδέχεται να στερήσει από την κρυπτοαγορά έναν καταλύτη που θα μπορούσε να είχε παρατείνει το ράλι.

Κατοχύρωση κερδών

Ο Novogratz και κάποιοι άλλοι επενδυτές θεώρησαν ότι μεγάλο μέρος του selloff οφειλόταν σε επενδυτές που ήθελαν να «κλειδώσουν» κέρδη τα οποία αποκόμισαν όταν το bitcoin, το ether και άλλα ψηφιακά tokens έκαναν ράλι μέσα στην «ευφορία» που ακολούθησε την εκλογή Τραμπ το 2024 και τη δέσμευσή του να κάνει τις ΗΠΑ την παγκόσμια πρωτεύουσα των crypto.

Και τα κέρδη όντως ήταν θεαματικά. Το bitcoin, για παράδειγμα, εκτοξεύθηκε περίπου 80% από την Ημέρα των Εκλογών μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου του περασμένου έτους.

Οι απότομες πτώσεις δεν είναι άλλωστε κάτι ασυνήθιστο στα crypto. Είναι τόσο συχνές, που οι επενδυτές τους έχουν δώσει όνομα —“crypto winter”— που ταιριάζει με την πεποίθηση ότι αυτές οι υποχωρήσεις είναι προβλέψιμες όπως οι εποχές.

Κάποιοι αναλυτές πιστεύουν ότι αυτός ο “crypto winter” μπορεί να «λιώσει» ταχύτερα από προηγούμενους. Καμία κρίσιμη εταιρεία δεν κατέρρευσε ούτε εμφανίστηκαν σοβαρές καταγγελίες ή αποκαλύψεις, δηλαδή γεγονότα που στο παρελθόν προκαλούσαν κρίσεις εμπιστοσύνης σε αντίστοιχες καταρρεύσεις.

Για τους πιστούς, το ράλι της Παρασκευής λειτούργησε ως διαβεβαίωση ότι τα κρυπτονομίσματα πάντα ανακάμπτουν — κι αυτό είναι μέρος του λόγου που παραμένουν σε αυτές τις επενδύσεις.

«Η υποδομή είναι ισχυρότερη, η υιοθέτηση των stablecoins συνεχίζει να αυξάνεται και το θεσμικό ενδιαφέρον δεν έχει εξαφανιστεί — απλώς είναι στο περιθώριο», είπε ο Jasper De Maere, στρατηγικός αναλυτής στην εταιρεία crypto trading Wintermute. Το ενδιαφέρον για αυτά τα assets «μπορεί να επιστρέψει γρήγορα», πρόσθεσε.

Πολλοί από τους πραγματικούς πιστούς των crypto είναι διατεθειμένοι να περιμένουν.

Σε μια τηλεδιάσκεψη το απόγευμα της Πέμπτης, ο ιδρυτής της Strategy, Michael Saylor, επιχείρησε να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι το bitcoin θα επιστρέψει.

Λίγο νωρίτερα, η εταιρεία του —που συσσωρεύει bitcoin— είχε ανακοινώσει τριμηνιαία ζημία 12 δισ. δολαρίων, σχετιζόμενη με τη βουτιά του token στα τέλη του 2025. Ο Saylor είπε στους επενδυτές του ότι ο μόνος τρόπος να αντέξεις την πτώση είναι να κρατήσεις — και να αγνοήσεις τη μεταβλητότητα της αγοράς.

«Ο χρονικός σου ορίζοντας πρέπει να είναι, τουλάχιστον, τέσσερα χρόνια», είπε ο Saylor.