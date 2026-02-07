ΙΕΛΚΑ:-Στο-2,45%-ο-πληθωρισμός-στα-σουπερμάρκετ-τον-Ιανουάριο-2026

Στο φρέσκο κρέας οι μεγαλύτερες αυξήσεις, που ανήλθαν σε 13,18%.

Στο πλαίσιο στοχευμένης μηνιαίας έρευνας του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) αποκλειστικά στο κανάλι των μεγάλων

αλυσίδων σουπερμάρκετ σχετικά με τις πληθωριστικές τάσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων, εξετάστηκε η πορεία των τιμών τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με

τον Ιανουάριο 2025.

Από την έρευνα προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

1. Ο πληθωρισμός στις αλυσίδες σουπερμάρκετ είναι της τάξης του +2,45% τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025. Ο δείκτης τιμών Ιανουαρίου 2026

σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα Δεκέμβριο 2025 είναι αυξημένος κατά 1,57%.

Συνολικά το κυλιόμενο 12μηνο (Δεκέμβριος 2024-Νοέμβριο 2025) καταγράφει αύξηση +1,49%.

1. Μεγαλύτερες μειώσεις τιμών τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

• Απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού: -4,26%

• Τροφές και είδη για κατοικίδια: -3,13%

• Τρόφιμα παντοπωλείου: -1,99%

• Τυροκομικά: -1,68%

• Είδη μιας χρήσης, οικιακά και είδη για πάρτυ: -1,65%

Οι μειώσεις που καταγράφονται είναι αποτέλεσμα τόσο της ομαλοποίησης της αγοράς και της μείωσης στις τιμές παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται στα απορρυπαντικά και είδη καθαρισμού και στα τρόφιμα παντοπωλείου (η μείωση προέρχεται από τις κατηγορίες του ξηρού τρόφιμου).

2. Μεγαλύτερες αυξήσεις τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2025 καταγράφονται στις κατηγορίες:

• Φρέσκα κρέατα: +13,18%

• Είδη πρωινού & ροφήματα: +10,07%

• Μπισκότα, σοκολάτες, ζαχαρώδη: +6,32%

• Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά: +5,90%

• Αλκοολούχα ποτά: +5,07%

Σε σχέση με τις αυξήσεις στα φρέσκα κρέατα πρόκειται για εξέλιξη η οποία οφείλεται πρώτον στις αυξήσεις των διεθνών τιμών στα εισαγόμενα είδη και ειδικά στο μοσχάρι

λόγω της μείωσης του ζωικού κεφαλαίου (σημειώνεται ότι η πλειοψηφία του μοσχαριού και χοιρινού που καταναλώνεται στην Ελλάδα είναι εισαγωγής) και δεύτερον στις

ασθένειες ζώων που έπληξαν πολλές περιοχές εκτροφής στην Ελλάδα και ειδικά τα αμνοερίφια.

Οι διεθνείς τιμές του κακάο και του καφέ, σίγουρα επηρεάζουν τις κατηγορίες των γλυκών, και του πρωινού και των ροφημάτων, αλλά και των κατεψυγμένων (π.χ. παγωτά, γλυκά). Σε σχέση με την τιμή του κακάο, οι αυξήσεις στις τιμές πρώτων υλών διεθνώς τις τελευταίας 2ετίας λόγω των κλιματικών συνθηκών ήταν πολύ υψηλές.

Σημειώνεται ότι λόγω της φύσης των προϊόντων που χρησιμοποιούν κακάο, τα υποπροϊόντα (σοκολάτα) αλλά και τα τελικά προϊόντα (γλυκά) παράγονται σε επόμενους

χρόνους με διαφορετικές τιμές. 3. Οι λόγοι στους οποίους αποδίδεται η τάση της ευρύτερης συγκράτησης των τιμών προϊόντων στα σουπερμάρκετ:

• Συγκράτηση πληθωρισμού. Οι τιμές παρουσιάζουν συγκράτηση την τελευταίαδιετία στα μεγάλα καταστήματα τροφίμων λόγω των μεγάλων όγκων προϊόντων που διακινούν, των οικονομιών κλίμακας, της οργανωσιακής-τεχνολογικής ετοιμότητας τους και των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας.

• Υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων. Η συγκράτηση στις τιμές εμφανίζεται πολύ πιο γρήγορα στα μεγάλα σημεία πώλησης λόγω μεγαλύτερης κυκλοφοριακής ταχύτητας αποθεμάτων. Δηλαδή διακινούν πιο γρήγορα το απόθεμα τους και προβαίνουν πιο σύντομα σε νέες αγορές για αναπλήρωση των αποθεμάτων.

• Επίδραση προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Τα μερίδια πωλήσεων προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας είναι μεγαλύτερα στις μεγάλες αλυσίδες σουπερμάρκετ λόγω μεγαλύτερου εύρους κωδικολογίου, ενώ την τελευταία διετία καταγράφουν αύξηση.

Σημειώνεται ότι η επίδραση της νέας πρωτοβουλίας για μείωση τιμών δεν είναι δυνατόν να αποτιμηθεί στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, καθώς η πρωτοβουλία επηρέασε τις

πωλήσεις μόνο λίγων ημερών του μήνα Οκτωβρίου.