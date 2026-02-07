«Μπαίνει»-στο-εμφιαλωμένο-νερό-η-Ζυθοποιία-Μακεδονίας-Θράκης

Ποια είναι τα επόμενα βήματα της Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης. Σχέδια και επενδύσεις.

Νέα εποχή εγκαινιάζει η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, γνωστή για τη μπύρα με το σήμα Βεργίνα, ανακοινώνοντας την είσοδό της στον κλάδο του εμφιαλωμένου νερού, μετά από 30 χρόνια επιχειρηματικής διαδρομής.

Όπως αποκάλυψε η διοίκηση της εταιρείας σε δημοσιογραφική αποστολή στις εγκαταστάσεις της στην Κομοτηνή, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός των επόμενων 2-3 μηνών στην αγορά της HORECA επιτραπέζιο νερό υπό το brand Tuvunũ.

«Το επιτραπέζιο νερό είναι εξίσου καλό με το νερό πηγής, αν όχι καλύτερο. Θα χρησιμοποιούμε μόνο γυάλινες συσκευασίες», αποκάλυψε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, Δημήτρης Πολιτόπουλος.

Επενδύσεις με το βλέμμα στο «κλαμπ των μεγάλων»

Η εταιρεία έχει δρομολογήσει τα τελευταία χρόνια ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο, με στόχο την ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικότητας και τη διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου.

Μόνο στην τριετία 2023-2025 έχουν επενδυθεί 20 εκατ. ευρώ σε νέες υποδομές, ρομποτικά συστήματα και γραμμές παραγωγής, αυξάνοντας την παραγωγική της δυναμικότητα έως και τις 600 χιλ. εκατόλιτρα σε ετήσια βάση. Εάν το σύνολο της παραγωγικής δυναμικότητας της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης μπει σε ισχύ, τότε θα περάσει στο κλαμπ των μεγάλων «παικτών» της ζυθοποιίας. Οι υποδομές υπάρχουν και μένει να ληφθεί η απόφαση για την αξιοποίηση της πλήρους δυναμικότητας του εργοστασίου. Αυτή τη στιγμή η εταιρεία παράγει 200 χιλ. εκατόλιτρα ετησίως και θεωρείται μικροζυθοποιία.

«Μέχρι σήμερα, ακόμη κι αν παίρναμε την απόφαση, δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε, γιατί δεν είχαμε την παραγωγική ικανότητα. Τώρα την έχουμε. Αυτό που απομένει είναι η απόφαση και θα την πάρουμε με 100% ασφάλεια», εξήγησε χαρακτηριστικά ο κ. Πολιτόπουλος.

Παράλληλα, το μακροπρόθεσμο σχέδιο της εταιρείας προβλέπει απέναντι από το ζυθοποιείο τη δημιουργία ενός εργοστασίου κυτιοποιίας, προκειμένου να παράγει αλουμινένια κουτάκια, σε μια επένδυση 50 εκατ. ευρώ και με στόχο τη δημιουργία περισσότερων από 100 νέων θέσεων εργασίας. Αυτή η επένδυση που χρειάζεται δύο περίπου χρόνια έως ότου ολοκληρωθεί, θα καλύψει τις ανάγκες της εταιρείας σε συσκευασία, θα εξυπηρετήσει την εγχώρια αγορά και θα ενισχύσει τις εξαγωγικές δραστηριότητες στα Βαλκάνια. Το νέο εργοστάσιο θα έχει προβλεπόμενη παραγωγική ικανότητα 500 εκατομμύρια αλουμινένια κουτιά ετησίως – με επεκτεινόμενη παραγωγική δυνατότητα 1 δισ. ετησίως. «Υπάρχει έλλειμμα στην αγορά κουτιού στην Ευρώπη και αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί», δήλωσε στους εκπροσώπους του Τύπου ο κ. Πολιτόπουλος.

Η διαμάχη με τη Heineken

Σε ό,τι αφορά τη δικαστική διαμάχη με τη Heineken, η υπόθεση βρίσκεται σήμερα ενώπιον του Διοικητικού Δικαστηρίου του Άμστερνταμ, με τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης να διεκδικεί αποζημίωση που μπορεί να φτάσει έως και τα 213 εκατ. ευρώ, εάν συμπεριληφθούν οι τόκοι. Η έκδοση πρωτόδικης απόφασης αναμένεται έως τα τέλη Μαρτίου και αφορά σε μια διαδικασία που δημιουργεί δεδικασμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως αποκάλυψε ο κ. Πολιτόπουλος, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ελέγχει αυτή τη στιγμή, για δεύτερη φορά, την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, κατόπιν νέας καταγγελίας.

Τζίρος 30 εκατ. ευρώ το 2025

Στη χρήση 2025 η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης εμφάνισε κύκλο εργασιών ύψους 30 εκατ. ευρώ περίπου και EBITDA της τάξης των 5 εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές της αντιστοιχούν στο 4 -5% επί του συνόλου των πωλήσεών της, με παρουσία σε αγορές όπως ο Καναδάς, οι ΗΠΑ, η Ευρώπη, η Αυστραλία, ωστόσο βασική αγορά της εταιρείας παραμένει η ελληνική, όπως χαρακτηριστικά τονίστηκε.

Σήμερα, το μερίδιο αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στο 5-7% σε μια συνολική αγορά περίπου 3,7 εκατ. εκατόλιτρων.

Η έδρα της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης βρίσκεται στην Κομοτηνή, σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 12.500 τ.µ. σε μια έκταση 50 στρεµµάτων που περιλαμβάνει ζυθοποιείο και βυνοποιείο. Χρησιμοποιεί 100% ελληνικό κριθάρι συμβολαιακής γεωργίας σε συνεργασία με περίπου 1.500 αγρότες για την καλλιέργεια 30.000 στρεμμάτων και την παραγωγή 14.000-15.000 τόνων κριθαριού. Η εταιρεία παράγει σήμερα οκτώ ετικέτες μπύρας ΒΕΡΓΙΝΑ, τρεις κωδικούς τσάι του TUVUNU ενώ διαθέτει ισχυρή θέση και στην αγορά βυνών με 19 διαφορετικούς τύπους βύνης.