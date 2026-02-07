Νέο-Αεροδρόμιο-Κρήτης-(Καστέλι):-Προκηρύχθηκε-ο-κρίσιμος-για-την-υποδομή-διαγωνισμός-για-τα-συστήματα-αεροναυτιλίας

«Βγήκε» η προκήρυξη, από τον ΔΑΗΚ, εκτιμώμενου κόστους 75 εκατ., για την προμήθεια Συστημάτων Αεροναυτιλίας του υπό κατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης αλλά και την Παροχή Υπηρεσιών για Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Στις 24 Απριλίου το deadline. Γιατί είναι κομβική η διαδικασία. Ποια είναι η νέα υπερσύγχρονη υποδομών των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, GMR. Ο ορίζοντας λειτουργίας.

Προκηρύχθηκε και επίσημα από τον ΔΑΗΚ (Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης), ήτοι την εταιρεία παραχώρησης της νέας μεγάλης υποδομής που προωθείται στο νησί με συμμετοχή, πέραν του Δημοσίου, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ινδικής GMR, ο διαγωνισμός εκτιμώμενου ύψους 75 εκατ. ευρώ για την προμήθεια Συστημάτων Αεροναυτιλίας του υπό κατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης αλλά και την Παροχή Υπηρεσιών για Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Επί της ουσίας, με αυτόν τον τρόπο προχωρά άλλη μια σημαντική και κομβική διαδικασία στον «δρόμο» προς την ανάπτυξη ενός νέου, υπερσύγχρονου αεροδρομίου στο νησί και ειδικότερα στο Καστέλι Ηρακλείου.

Προ ημερών το - είχε προαναγγείλει ότι ο διαγωνισμός είναι προ των πυλών και φαίνεται ότι οι διαδικασίες επισπεύσθηκαν περαιτέρω.

Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την εφαρμογή, την παραμετροποίηση, την ενσωμάτωση, τη θέση σε λειτουργία και τις δοκιμές των Συστημάτων AANE, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετικών υπηρεσιών ασφάλειας, εκπαίδευσης, αξιολόγησης συμμόρφωσης ή/και άλλων υπηρεσιών υποστήριξης που σχετίζονται με όλα τα στοιχεία των Συστημάτων AANE (συμπεριλαμβανομένων των προτάσεων για ανταλλακτικά), εντός χρονοδιαγράμματος 27,5 μηνών, το πολύ, όπως απαιτείται για την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου.

Ο διαγωνισμός αυτός, με ημερομηνία υποβολής προσφορών έως τις 24 Απριλίου 2026, αποτελεί συνέχεια των όσων έλαβαν χώρα προ εβδομάδας περίπου με την ανάληψη της δράσης (από την ΥΠΑ) από τον ΔΑΗΚ. Η Συμφωνία ανάθεσης Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας για τον νέο Αερολιμένα στο Καστέλι Ηρακλείου, υπεγράφη παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα, τον Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας Γεώργιο Βαγενά και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης Α.Ε. (ΔΑΗΚ Α.Ε.), Νίκο Αναστασίου.

Ο προμηθευτής εκτιμάται ότι θα έχει «βγει» έως το καλοκαίρι, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, δεδομένου ότι η υποβολή προσφορών έχει οριστεί για το τέλος Απριλίου. Προφανώς ο διαγωνισμός αναμένεται, λόγω της τεχνογνωσίας που απαιτεί, να προσελκύει το ενδιαφέρον ξένων σχημάτων εξειδικευμένων στον χώρο της τεχνολογίας.

Βέβαια, εκκρεμεί και η συζήτηση στο ΣτΕ των προσφυγών τοπικών Δήμων για την τοποθέτηση ραντάρ στον Λόφο Παπούρα, ωστόσο, από τους εμπλεκόμενους πηγάζει η προσδοκία δεν θα υπάρξει πρόβλημα, θα προχωρήσουν οι διαδικασίες ώστε να έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά η υποδομή φέτος σε μεγάλο βαθμό, να εκκινήσουν από το 2027 οι δοκιμαστικές πτήσεις και έως το 2028 η εμπορική λειτουργία της.

Ο νέος αερολιμένας θα είναι ο πιο σύγχρονος στην Ελλάδα και από τους πιο σύγχρονους στην Ευρώπη. Προβλέπεται να αντικαταστήσει το σημερινό αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο είναι δεύτερο σε επιβατική κίνηση στη χώρα, με περισσότερους από 10 εκατ. επιβάτες το 2025, όπου σημειώθηκε αύξηση κατά 7,1% της επιβατικής κίνησης.

Η εικόνα από το εργοτάξιο του νέου αεροδρομίου είναι πραγματικά εντυπωσιακή, καθώς η πρόοδος κατασκευής ξεπερνά, πλέον, το 67%.

Η «διπλή» προκήρυξη

Σύμφωνα με τον «διπλό» διαγωνισμό, ο ΔΑΗΚ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για τον σχεδιασμό, την προμήθεια, τη δοκιμή, την εγκατάσταση, την ολοκλήρωση/διασύνδεση, την υλοποίηση και τη συντήρηση (αποκλειστικά στο πλαίσιο της εγγύησης) των ακόλουθων Συστημάτων Αεροναυτιλίας Αεροδρομίου (AANE) του υπό κατασκευή Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης:

· Συστήματα Επικοινωνιών

· Συστήματα Πλοήγησης + RVR

· Συστήματα Επιτήρησης + MLAT + A-SMGCS

· Εφεδρικός Πύργος Ελέγχου

· Προσομοιωτής Πύργου Ελέγχου

· Μετεωρολογικά Συστήματα

· Λοιπά

Ειδικότερα, η ΔΑΗΚ, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης του Αεροδρομίου όπως κυρώθηκε με τον Νόμο 4612/2019 (ΦΕΚ 77/23.05.2019), και τροποποιήθηκε με τον Νόμο 5260/2025 (ΦΕΚ Α’ 229/12.12.2025), καλεί νομικά πρόσωπα και/ή κοινοπραξίες και/ή συμπράξεις περισσοτέρων νομικών προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στα ανωτέρω συστήματα να υποβάλουν προσφορά για την εκτέλεση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την υλοποίηση, παραμετροποίηση, ολοκλήρωση/διασύνδεση, θέση σε λειτουργία και δοκιμή των Συστημάτων AANE, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών υπηρεσιών ασφάλειας, εκπαίδευσης, αξιολόγησης συμμόρφωσης και/ή λοιπών υποστηρικτικών υπηρεσιών που αφορούν όλα τα υποσυστήματα των Συστημάτων AANE (συμπεριλαμβανομένων προτάσεων για ανταλλακτικά).

Παράλληλα, προκηρύσσει Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων (Request for Proposal – RFP) με σκοπό την επιλογή και σύναψη συνεργασίας με νομικό πρόσωπο για την παροχή υπηρεσιών για Τεχνική Υποστήριξη Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν την επιτόπια τεχνική υποστήριξη πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT Helpdesk) στα γραφεία του ΔΑΗΚ στην Αθήνα και στην Κρήτη, διασφαλίζοντας τη συνεχή και αποτελεσματική τεχνική υποστήριξη των εσωτερικών χρηστών του ΔΑΗΚ σε εφαρμογές και εξοπλισμό πληροφορικής, καθώς και την έγκαιρη επίλυση περιστατικών και αιτημάτων παροχής υπηρεσιών. Ο ΔΑΗΚ προσκαλεί τους Ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους.

Η νέα υπερσύγχρονη υποδομή στο Καστέλι

Όπως έχουμε αναφέρει, από τον ΔΑΗΚ εκτιμούν ότι εντός του 2027, ενδεχομένως στις αρχές του έτους, εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία στο νέο διεθνές αεροδρόμιο Ηρακλείου στο Καστέλι, με την ολοκλήρωση των κτηριακών υποδομών να τοποθετείται το φθινόπωρο του 2026. Αυτό βέβαια, ήταν σε συνάρτηση με τις δικαστικές εμπλοκές για τη διατήρηση των αρχαιοτήτων στον λόφο Παπούρα με τα συστήματα αεροναυτιλίας (ραντάρ), αλλά και την πορεία του διαγωνισμού εγκατάστασης των εν λόγω συστημάτων, αρμοδιότητας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η νέα υπερσύγχρονη υποδομή υλοποιείται μέσω σύμβασης παραχώρησης (διάρκειας 35 ετών), αναπτύσσεται από την εταιρεία Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, με μετόχους το ελληνικό Δημόσιο (45,9%), τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (32,46%) και τον ινδικό Όμιλο GMR (21,64%), ενώ κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ Α.Ε., τον κατασκευαστικό βραχίονα του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Η πρόβλεψη της επιβατικής κίνησης για τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του νέου αερολιμένα είναι στα 11,5 εκατ. επιβάτες, μία εκτίμηση πάντως που είναι συντηρητική, δεδομένου ότι το υφιστάμενο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» για το 2025 αναμένονταν να ξεπεράσει, για πρώτη φορά στην ιστορία του, τους 10 εκατ. επιβάτες. Όσο για την προβολή στο μέλλον, η πρόβλεψη κάνει λόγο για 17,8 εκατ. επιβάτες στην 30η επέτειο λειτουργίας, ενώ ήδη έχει προβλεφθεί και η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης των εγκαταστάσεων και του αεροσταθμού. Οι εγκαταστάσεις του αεροδρομίου αναμένεται να διπλασιάσουν τη δυναμική ως προς τις κινήσεις των αεροσκαφών, οι οποίες εκτιμάται ότι από 22 ανά ώρα σήμερα θα ξεπεράσουν τις 40 κινήσεις ανά ώρα.

Τεχνικά στοιχεία συστημάτων αεροναυτιλίας

Όπως προ εβδομάδας είχε ανακοινωθεί από το υπ. Υποδομών και μεταφορών, σε τεχνικό επίπεδο, με την εγκατάσταση του εξοπλισμού αεροναυτιλίας, ο Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης κατατάσσεται μεταξύ των πλέον σύγχρονων επιχειρησιακά κόμβων της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Ειδικότερα, προβλέπεται η εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων επικοινωνιών φωνής και δεδομένων, προηγμένες θέσεις εργασίας ελέγχου, ολοκληρωμένη απεικόνιση κυκλοφορίας και διασύνδεση με τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας, με προδιαγραφές υψηλής εφεδρείας και ανθεκτικότητας. Τα συστήματα αυτά αφορούν, μεταξύ άλλων:

· τον Πύργο Ελέγχου, με πλήρως ψηφιακό περιβάλλον εργασίας ελεγκτών,

· τις επικοινωνίες, με ψηφιακές πλατφόρμες μεταφοράς φωνής και δεδομένων,

· την πλοήγηση, με προηγμένα βοηθήματα προσέγγισης,

· την επιτήρηση, με σύγχρονα ραντάρ,

· νέα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων και μετεωρολογικές υποδομές υψηλής ακρίβειας.

Το συνολικό αποτέλεσμα είναι παροχή υπηρεσιών αεροναυτιλίας υψηλής ποιότητας, αυξημένης αξιοπιστίας και επιχειρησιακής ευελιξίας, με τεχνολογία αιχμής που θα αναβαθμίσει ουσιαστικά τον ρόλο του Ηρακλείου στον εθνικό και περιφερειακό εναέριο χώρο.

Η Συμφωνία Εξοπλισμού Αεροναυτιλίας προβλέπεται από τη 21/2/2019 Σύμβασης Παραχώρησης για τη «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων», η οποία περιλαμβάνει και το κατασκευαστικό σκέλος του Αεροδρομίου.