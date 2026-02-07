Ξεκινά-περιοδείες-ανά-την-Ελλάδα-η-Γκιλφόιλ:-Από-το-Ζάππειο,-στην-Ουάσιγκτον-ο-Κάθετος-Διάδρομος

Έναν μεγάλο κύκλο περιοδειών ανά την Ελλάδα προετοιμάζει η Αμερικανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία σκοπεύει να γνωρίσει εκ του σύνεγγυς την ελληνική επικράτεια, προκειμένου να αφουγκραστεί τους κατοίκους της και τις ανάγκες τους, διερευνώντας παράλληλα νέα πεδία εμβάθυνσης της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας.

Μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα προσαρμογής, αλλά και θεσμικών επαφών της στην Αθήνα, η κυρία Γκιλφόιλ έχει στοχεύσει ως πρώτες περιοχές για τις επισκέψεις της την Αλεξανδρούπολη και τη Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, ενώ παράλληλα προετοιμάζει πυρετωδώς το επόμενο βήμα για τον Κάθετο Διάδρομο.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η Αμερικανίδα Πρέσβης θα ξεκινήσει τις περιοδείες της ανά την Ελλάδα από τη θρακική πρωτεύουσα, με δεδομένο ότι είχε αναφερθεί στην Αλεξανδρούπολη ήδη από την ακρόασή της στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, εστιάζοντας από τότε στον τερματικό σταθμό LNG στη Ρεβυθούσα και την πλωτή μονάδα FSRU στην Αλεξανδρούπολη, που διευκολύνουν τις εξαγωγές αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Για τους καλά γνωρίζοντες, η προώθηση της ενεργειακής ατζέντας των ΗΠΑ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις βασικές της προτεραιότητες, τη στιγμή που ανοιχτή παραμένει η συζήτηση για την επέκταση του δικτύου σταθμών LNG στην ελληνική επικράτεια.

Ταυτόχρονα, όμως, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φέρεται να επιθυμεί να αποκτήσει «όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα» για αρκετές περιοχές της χώρας, την ακαδημαϊκή δραστηριότητα, τις παραγωγικές δυνάμεις, αλλά και να γνωρίσει σε μεγαλύτερο βάθος τον ελληνικό πολιτισμό, όταν ο τελευταίος αποτέλεσε και μέρος των ακαδημαϊκών σπουδών της. Αυτή η διαπροσωπική επαφή με τις Ελληνίδες και τους Έλληνες πολίτες θεωρείται ως ένα από τα στοιχεία που θα σηματοδοτήσουν έντονα τη δημόσια παρουσία της το αμέσως επόμενο διάστημα κι ενώ συνεχίζει να πραγματοποιεί συναντήσεις, στα πλαίσια του πρωτοκόλλου, με μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, διπλωμάτες άλλων Αρχών στην Ελλάδα, αλλά και εκπροσώπους του εγχώριου επιχειρείν, αναπτύσσοντας μια έντονη δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, παράλληλα με την περιοδεία της ανά την επικράτεια η Αμερικανίδα Πρέσβης στην Ελλάδα παρακολουθεί πολύ στενά την προεργασία για την συνάντηση των χωρών του Κάθετου Διαδρόμου στις 24 Φεβρουαρίου στο Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, όπου αναμένεται να συμμετάσχουν οι ρυθμιστές και οι διαχειριστές του δικτύου, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και για πρώτη φορά εκπρόσωπος από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πλάι στον Έλληνα Υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου και τους υπόλοιπους ομολόγους του. Το γεγονός, μάλιστα, ότι στην συνάντηση αυτή θα παρίσταται εκπρόσωπος της Κομισιόν αποτελεί, κατά έγκυρες πηγές, δείγμα εξομάλυνσης των ευρωατλαντικών σχέσεων, ενώ αναβαθμίζει ακόμη περισσότερο το σχήμα, το οποίο φέρει έντονη την υπογραφή της Αμερικανίδας Πρέσβη.

Αναμένοντας τον Τραμπ

Πρόσωπα, πάντως, με πολύ καλή γνώση των γεγονότων εκτιμούν ότι η προώθηση της ατζέντας του Λευκού Οίκου από την Αμερικανίδα Πρέσβη στην Ελλάδα, αλλά και η σχέση εμπιστοσύνης που διατηρεί με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ προεξοφλούν την επίσκεψη του «Πλανητάρχη» στην Αθήνα, όπως την προανήγγειλε σχετικά η κυρία Γκιλφόιλ. «Γνωρίζω ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα έρθει στην Ελλάδα» αποκάλυψε η ίδια κατά τη λαμπερή επίσημη προβολή του αυτοβιογραφικού ντοκιμαντέρ «Μελάνια», με πρωταγωνίστρια την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, με έναν κατηγορηματικό τρόπο που δεν επιδεχόταν καμίας αμφιβολίας.

Εξάλλου, η ευρωπαϊκή απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο περνάει μέσα από το LNG, ενώ από το περασμένο φθινόπωρο εξελίσσονται οι προετοιμασίες και του Υπουργείου Εξωτερικών για τον νέο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας – ΗΠΑ, ο οποίος αναμένεται να σηματοδοτηθεί με την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δεν αποκλείεται να επισκεφθεί την Ελλάδα νωρίτερα από τον Πρόεδρο Τραμπ, αν και διπλωματικές πηγές δεν αποκλείουν ο 47ος Πρόεδρος των ΗΠΑ να αφιχθεί στην ελληνική πρωτεύουσα σε συνέχεια κάποιας επίσκεψής του στη Γάζα, δεδομένης της πρωτοβουλίας του για το «Συμβούλιο της Ειρήνης». Σε διαφορετική περίπτωση, ισχυρή πιθανότητα παραμένει η επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα να πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7-8 Ιουλίου, οπότε και ο Αμερικανός Πρόεδρος θα βρεθεί μετά βεβαιότητας στην ευρύτερη περιοχή.