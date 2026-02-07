Ο-Επστάιν-«ζαχάρωνε»-τον-Σκορπιό,-δείτε-την-αλληλογραφία-για-την-αγορά-του-νησιού-του-Ωνάση

Σε συζητήσεις να αγοράσει τον Σκορπιό είχε μπει ο Τζέφρι Επστάιν, ο οποίος είχε συνομιλήσει με άλλα πρόσωπα που θα μπορούσαν να προωθήσουν την αγορά, όπως φαίνεται από τα δημοσιευμένα έγγραφα.

Οι επαφές έγιναν από τον Αύγουστο ως τα τέλη του 2011. Ο Έπσταϊν συγκέντρωσε πληροφορίες, αλλά φαίνεται ότι όλα αυτά δεν κατέληξαν πουθενά, ενώ δεν είναι γνωστό αν ενδιαφερόταν ο ίδιος ή αν εκπροσωπούσε κάποιον άλλο πρόσωπο.

Οι προθέσεις του καταδικασμένου παιδόφιλου δισεκατομμυριούχου καταγράφονται σε μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που περιλαμβάνονται στα περίπου 3.000.000 έγγραφα που έδωσε στη δημοσιότητα το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης. Τα έγγραφα για την αγορά του νησιού δεν έχουν λογοκριθεί, πέρα από διευθύνσεις - των συνομιλητών του Έπσταϊν.

Συνομιλητές του Επστάιν είναι ο Μπόρις Νίκολιτς, που στο παρελθόν ήταν και συνεργάτης του Μπιλ Γκέιτς (που επίσης είχε σχέσεις με τον Έπσταϊν), αλλά και ο Ρισάρ Ζιρό, Γάλλος που ασχολείται με πολυτελή ακίνητα.

Αρχικά, στις 5 Αυγούστου 2011, ο Ζιρό έστειλε στον Νίκολιτς στοιχεία για νησιά. Την επόμενη ημέρα ο Νίκολιτς έγραψε στον Έπστάιν με ειδική αναφορά στον Σκορπιό ως «ένα από τα πιο ιδιωτικά νησιά στην Ελλάδα».

Λίγες ημέρες αργότερα ο Επστάιν επανέρχεται ζητώντας πληροφορίες για το νησί, όπως αν είναι η ακτή ιδιωτική ή δημόσια. Ο Νίκολις υπόσχεται να τις ελέγξει, αλλά υπενθυμίζει ότι το νησί «δεν είναι επίσημα προς πώληση».

Στις 17 Αυγούστου, σε νέο -, ο Νίκολιτς ενημερώνει τον Επσταϊν ότι έλαβε απάντηση σχετικά με το νησί. Είναι, όπως γράφει, πλήρως ιδιωτικό, περιγράφει τις κατοικίες, το ελικοδρόμιο, κλπ, ενώ του γράφει για την ιστορία του, τον Αριστοτέλη Ωνάση και την Τζάκι Κένεντι.

Από τις 20 Αυγούστου αρχίζει κύκλος μηνυμάτων μεταξύ Επσταϊν και του Ρισάρ Ζιρό, με τον τελευταίο να λέει ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει ιδιωτική επίσκεψη στον Σκορπιό. Από τα - προκύπτει ότι εκείνο το διάστημα ο Επστάιν ήταν σε διακοπές στην Ευρώπη.

Ο Επστάιν επανήλθε με νέα ερωτήματα για το πιο κοντινό αεροδρόμιο και την ιδιωτικότητα που εξασφαλίζει το νησί. «Κανένα νησί δεν είναι απολύτως ιδιωτικό», απάντησε ο Ζιρό, κάνοντας τον Επστάιν να ρωτήσει τι σημαίνει «δεν είναι πραγματικά ιδιωτικό». Ο Ζιρό διευκρίνισε ρητά ότι ο Σκορπιός είναι απολύτως ιδιωτική ιδιοκτησία και ότι δεν επιτρέπεται η πρόσβαση.

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2011, ο Ζιρό ρωτά τον Επσταϊν πότε θα μπορεί να επισκεφτεί το νησί μετά τις 12 Σεπτεμβρίου. Αυτή η επίσκεψη, που δεν ήταν πολύ εύκολη, φαίνεται ότι κλείστηκε για τον Οκτώβριο, με τον Ζιρό να ζητά λεπτομέρειες (αριθμό προσώπων, ελικόπτερο, κλπ). Ο Επστάιν, που ήταν στη Νέα Υόρκη, είπε ότι δεν θα μπορέσει να παραβρεθεί.