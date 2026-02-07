Πώς θα καταλάβεις αν έχεις AQ – τη νέα «αδιαπραγμάτευτη» δεξιότητα των επιτυχημένων

Για περισσότερο από έναν αιώνα, το IQ όριζε τι σημαίνει ευφυΐα. Αργότερα, το EQ πρόσθεσε τη συναισθηματική διάσταση.

Και τα δύο υπήρξαν χρήσιμα για την εποχή τους. Όμως ο σημερινός κόσμος, διαρκώς ρευστός και απρόβλεπτος, απαιτεί κάτι διαφορετικό: AQ (Agility Quotient) — την ικανότητα να διαχειρίζεσαι την αλλαγή, την αβεβαιότητα και το άγνωστο.

Όπως εξηγεί στο CNBC η executive coach Liz Tran, που δουλεύει με ιδρυτές και CEOs, το AQ αναδεικνύεται σε πολύτιμο προσόν. Είναι το πώς αντιδράς όταν τα σχέδια καταρρέουν, όταν οι κανόνες αλλάζουν και όταν δεν υπάρχει ξεκάθαρος χάρτης.

Στο νέο της βιβλίο “AQ: A New Kind of Intelligence for a World That’s Always Changing”, η Tran περιγράφει τέσσερις βασικούς τύπους AQ. Κανείς δεν ανήκει απόλυτα σε έναν, αλλά όλοι τείνουμε προς κάποιον περισσότερο.

Οι 4 τύποι AQ

1. Ο Νευροχειρουργός

Είσαι αυτός αν…

Λειτουργείς καλύτερα με σταθερές συνήθειες

Εμπιστεύεσαι ανθρώπους που γνωρίζεις χρόνια

Παίρνεις ρίσκα μόνο αν υπάρχει ξεκάθαρο πλάνο

Μπροστά στο απρόοπτο σκέφτεσαι: «Πώς το διορθώνω;»

Τι σε κινεί: η αριστεία. Ο Νευροχειρουργός λειτουργεί με πειθαρχία, συνέπεια και υψηλά standards.

Δύναμη: επιμονή, αξιοπιστία, σταθερότητα.

Πρόκληση: τελειομανία που μπορεί να γίνει φόβος αποτυχίας και αργή αντίδραση σε κρίσεις.

Αντίδοτο: εξοικείωση με τη δυσφορία. Γρήγορες αποφάσεις, ακόμα κι αν δεν είναι «τέλειες».

2. Ο Μυθιστοριογράφος

Είσαι αυτός αν…

Δοκιμάζεις συνεχώς νέες συνήθειες

Χρειάζεσαι ελευθερία και ευελιξία

Παίρνεις ρίσκα για περισσότερη αυτονομία

Στο απρόοπτο σκέφτεσαι: «Αυτό δεν ήταν στο πλάνο!»

Τι σε κινεί: η ελευθερία.Ο Μυθιστοριογράφος γράφει συνεχώς νέα κεφάλαια στη ζωή του.

Δύναμη: δημιουργικότητα, όραμα, έμπνευση.

Πρόκληση: εγκαταλείπει εύκολα όταν τα πράγματα δυσκολεύουν.

Αντίδοτο: αποδοχή της πραγματικότητας και παραμονή στο παιχνίδι μέχρι τέλους.

3. Ο Πυροσβέστης

Είσαι αυτός αν…

Όσο χειροτερεύει η κατάσταση, τόσο ηρεμείς

Δεν πιστεύεις πολύ στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό

Παίρνεις ρίσκα αν ξέρεις ότι μπορείς να τα διαχειριστείς

Στο απρόοπτο σκέφτεσαι: «Έτσι είναι η ζωή»

Τι σε κινεί: ο αντίκτυπος. Ο Πυροσβέστης ζει για να λύνει κρίσεις που οι άλλοι αποφεύγουν.

Δύναμη: ψυχραιμία, ανθεκτικότητα, δράση υπό πίεση.

Πρόκληση: εθισμός στο χάος, έλλειψη στρατηγικής.

Αντίδοτο: προληπτικός σχεδιασμός, όχι μόνο αντίδραση.

4. Ο Αστροναύτης

Είσαι αυτός αν…

Η φαντασία σου προηγείται της γνώσης

Πιστεύεις ότι το ρίσκο είναι απαραίτητο για την πρόοδο

Έχεις βαθιά πίστη στον εαυτό σου

Στο απρόοπτο σκέφτεσαι: «Δεν το ήθελα, αλλά θα το κάνω να δουλέψει»

Τι σε κινεί: το πάθος. Ο Αστροναύτης κινείται γρήγορα, αυθεντικά και χωρίς φόβο.

Δύναμη: ταχύτητα, έμπνευση, αυθεντικότητα.

Πρόκληση: έλλειψη λεπτομέρειας και συνέπειας/ συνέχειας.

Αντίδοτο: επιβράδυνση και πειθαρχία για να γίνει το όραμα πράξη.

Τα παραπάνω δεν είναι ταμπέλες, αλλά εργαλεία αυτοπαρατήρησης. Κανείς δεν ταιριάζει απόλυτα σε έναν τύπο — και αυτό είναι το νόημα. Το AQ δεν είναι κάτι που «έχεις ή δεν έχεις». Είναι κάτι που χτίζεται, κάθε φορά που αντέχεις την αβεβαιότητα χωρίς να παγώνεις.

Σε έναν κόσμο που αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ, το μεγαλύτερο πλεονέκτημα δεν είναι η γνώση ή το συναίσθημα. Είναι η ικανότητα να προσαρμόζεσαι χωρίς να χάνεις τον εαυτό σου.