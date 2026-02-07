Σκέρτσος:-Είναι-η-Ελλάδα-μια-αφιλόξενη-χώρα-για-τους-νέους;-Πίνακες

Με στοιχεία και πίνακες απαντά, σε ανάρτησή του, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος στο ερώτημα αν η χώρα μας είναι μια αφιλόξενη χώρα για τους νέους.

Αναλυτικά, «τον Ιούνιο του 2019 η Ελλάδα σημείωνε την υψηλότερη ανεργία νέων στην Ευρώπη. 4 στους 10 νέους έως 25 ετών (39,5%) ήταν άνεργοι και η χώρα μας κατείχε την τελευταία θέση στην Ευρώπη των 27. Την ίδια στιγμή ο μέσος όρος ανεργίας των νέων στην υπόλοιπη ΕΕ ήταν στο 15,3%.

6,5 χρόνια μετά, το 2025 έκλεισε σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat με την Ελλάδα να σημειώνει την 11η καλύτερη επίδοση στην ανεργία των νέων στην Ευρώπη των 27, καταγράφοντας ένα άλμα 16 θέσεων. Τη στιγμή δηλαδή που ο μέσος όρος ανεργίας των νέων είναι στο 14,7% στην υπόλοιπη ΕΕ, στην πατρίδα μας πλέον είναι στο 13%».

«Αυτό είναι η σύγκλιση στην πράξη”, υπογραμμίζει ο υπουργός Επικρατείας και συνεχίζει:

«Η δημιουργία μιας αγοράς εργασίας που δίνει ευκαιρίες απασχόλησης και επιλογές στους νέους αντί να τους διώχνει στο εξωτερικό, όπως συνέβαινε έως πρότινος.

Αρκεί; Η απάντηση είναι όχι. Διότι η πραγματική σύγκλιση θα συμβεί όταν προσεγγίσουμε και τα ευρωπαϊκά εισοδήματα, ώστε οι περισσότερες δουλειές να συνοδεύονται και από καλύτερους μισθούς.

Είμαστε, ωστόσο, στο σωστό δρόμο. Το 2023 πριν τις εθνικές εκλογές ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι έως το 2027 η ανεργία θα έχει πέσει κάτω από το 8% και ο μέσος μισθός θα έχει αυξηθεί στα 1500 ευρω.

Και οι δύο αυτοί στόχοι έχουν επιτευχθεί ένα χρόνο νωρίτερα. Η ανεργία τον Δεκέμβριο του 2025 έκλεισε στο 7,5% και ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία τα 1.500 ευρώ (1.516 ευρω/μήνα).

Ξέρουμε καλά ότι η Ελλάδα ήταν για πολλά χρόνια μια αφιλόξενη χώρα για τους νέους της. Αυτό, όμως, πλέον αλλάζει. Στόχος μας είναι η Ελλάδα να γίνει ξανά μια χώρα που οι νεότερες γενιές θα ανακτήσουν το αυτονόητο δικαίωμα να ζουν καλύτερα από τις προηγούμενες», καταλήγει ο υπουργός Επικρατείας.

