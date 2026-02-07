Τα fast food σε νέα πίστα στην Ελλάδα – Ποιοι «τρέχουν» τις αλυσίδες, ποιοι μπαίνουν δυνατά

Από το κέντρο της Αθήνας έως τις γειτονιές της Θεσσαλονίκης και τους τουριστικούς προορισμούς, το fast food έχει πάψει να είναι «λύση ανάγκης».

Με την τηλεργασία, τις πολύωρες βάρδιες και το delivery να έχουν μετακινήσει μόνιμα τις συνήθειες κατανάλωσης, η αγορά της ταχείας εστίασης στην Ελλάδα μπαίνει σε φάση αναδιάταξης: οι ελληνικοί όμιλοι αναζητούν νέα ισορροπία και οι διεθνείς παίκτες ανεβάζουν ταχύτητα, διεκδικώντας μερίδιο σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας.

Και μαζί αλλάζει και το προϊόν: δίπλα στα κλασικά burgers και wraps, κερδίζουν χώρο σαλάτες, bowls και «πιο ελαφριές» επιλογές, ενώ η εμπειρία –ταχύτητα, συνέπεια, ψηφιακή παραγγελία– μετατρέπεται σε καθοριστικό πεδίο ανταγωνισμού.

Νέες συνήθειες, νέο μενού, νέοι κανόνες

Η ζήτηση για γρήγορο, σταθερής ποιότητας και προσιτό φαγητό ενισχύθηκε τα τελευταία χρόνια από τρεις παράγοντες: τον περιορισμένο χρόνο των εργαζομένων, την ανάπτυξη του delivery και την εξοικείωση με τις ψηφιακές παραγγελίες. Το fast food «απλώνει» πλέον σε περισσότερες κατηγορίες, ακολουθώντας διατροφικές τάσεις που πιέζουν τις αλυσίδες να ανανεώσουν μενού και να επανασχεδιάσουν καταστήματα με πιο λειτουργικούς χώρους.

Παράλληλα, η τεχνολογία –apps, loyalty, kiosks, συνεργασίες με πλατφόρμες– δεν είναι πια προσθήκη. Είναι όρος επιβίωσης.

Ελληνικές αλυσίδες: «τοπική γνώση» απέναντι σε διεθνή κεφάλαια

Οι εγχώριοι παίκτες επιχειρούν να κεφαλαιοποιήσουν το πλεονέκτημα της εγγύτητας με τον καταναλωτή και τη γνώση της αγοράς, επενδύοντας σε ανανέωση προϊόντων, σε καλύτερη εμπειρία καταστήματος και σε πιο «έξυπνη» διανομή.

Την ίδια στιγμή, η είσοδος και η επέκταση διεθνών brands –με οργανωμένα μοντέλα franchising και ισχυρά επενδυτικά πλάνα– ανεβάζει τον πήχη σε τυποποίηση υπηρεσιών, marketing και ταχύτητα εξυπηρέτησης. Το ισοζύγιο έχει δύο όψεις: νέες θέσεις εργασίας και επιχειρηματική δραστηριότητα από τη μία, πίεση για μικρότερες και μεσαίες επιχειρήσεις από την άλλη.

Στο επίκεντρο το νεανικό κοινό και τα «concepts» του street food

Σταθερά σημεία αναφοράς παραμένουν ονόματα όπως Goody’s, McDonald’s, KFC και TGI Friday’s, ενώ concepts όπως Mailo’s, Jackaroo, Taco Bell και Burger King επενδύουν με σαφή στόχευση στο νεανικό κοινό – τον καταναλωτή που καθορίζει τάσεις, «δουλεύει» το social proof και μετατρέπει την εμπειρία σε κριτήριο επιλογής.

Ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά fast food διατηρεί ο όμιλος Vivartia, μέσω του πρώην ομίλου Goody’s. Υπενθυμίζεται ότι το 2021 ολοκληρώθηκε η συγχώνευση Goody’s, Everest, La Pasteria και Evercat, από την οποία προέκυψε ένα ενιαίο σχήμα. Σήμερα ο όμιλος έχει την επωνυμία Evergood και θέτει ως στόχους επενδύσεις στην καινοτομία (νέες προϊοντικές κατηγορίες), τεχνολογική αναβάθμιση, ενίσχυση του travel business και διεθνή επέκταση σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή.

Ο όμιλος διαθέτει πέντε αλυσίδες (Goody’s Burger House, Everest, Flocafé Espresso Room, La Pasteria και Olympus Plaza), με πάνω από 560 σημεία πώλησης, δύο παραγωγικές μονάδες και περισσότερους από 5.000 εργαζομένους (μαζί με το franchise).

Στο ίδιο πλαίσιο, από τη Vivartia –βασικός μέτοχος της οποίας είναι το fund CVC Capital Partners– εξαγοράστηκε πέρυσι το 60% της αλυσίδας Jackaroo. Η επέκταση στην Ελλάδα συνεχίζεται με δύο νέα καταστήματα (Μάρτιος στη Γλυφάδα, Απρίλιος στην Πάτρα), πριν το brand στραφεί στο εξωτερικό με πρώτες αγορές-στόχους Γερμανία και Κύπρο.

Taco Bell: μεξικάνικη «είσοδος» και πλάνο νέων σημείων

Νέα δεδομένα δημιουργεί η έλευση της Taco Bell στην Ελλάδα. Το πρώτο κατάστημα άνοιξε τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Χαλάνδρι και ακολούθησε δεύτερο στο The Mall Athens στα τέλη Οκτωβρίου, με νέα σημεία να δρομολογούνται.

Η Taco Bell (θυγατρική της Yum! Brands) αναπτύσσεται στη χώρα μέσω της Food Plus AEBE, ως franchisee της Yum International, μεταφέροντας ένα παγκόσμιο brand με ισχυρή «ταυτότητα μενού» (tacos, burritos, quesadillas, nachos κ.ά.) και επιθετική στρατηγική ανάπτυξης.

KFC: επέκταση εκτός Αττικής – και drive-thru στην Ελλάδα

Τα KFC παραμένουν σταθερή επιλογή για ευρύ κοινό και συνεχίζουν την επέκταση, με πρόσφατο άνοιγμα στη Λάρισα και προηγούμενο την Πάτρα – τα πρώτα καταστήματα πέρα από Αττική και Θεσσαλονίκη. Στα τέλη του 2024 άνοιξε στον Γέρακα το πρώτο drive-thru κατάστημα της αλυσίδας στην Ελλάδα. Και εδώ, την ανάπτυξη έχει αναλάβει η Food Plus AEBE.

Burger King: από τα αεροδρόμια στην «κανονική» πόλη

Η ελληνική αγορά απέκτησε έναν ακόμη παίκτη με την είσοδο του Burger King σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές: το πρώτο κατάστημα εκτός αεροδρομίων άνοιξε στο Χαλάνδρι, με την ανάπτυξη στην Αθήνα να «τρέχει» από τον κυπριακό όμιλο PHC. Από τον ίδιο όμιλο προχωρά και η ανάπτυξη της Pizza Hut. Σημειώνεται ότι στα αεροδρόμια της χώρας τα Burger King αναπτύσσονται από την Select Service Partners.

McDonald’s: πρόγραμμα επέκτασης, ανακαινίσεις και hub logistics

Επενδύσεις στην ανάπτυξη του δικτύου υλοποιεί η Premier Capital Ελλάς, διαχειρίστρια των McDonald’s στη χώρα. Το 2024 εξυπηρέτησε πάνω από 11,5 εκατ. επισκέπτες στα 35 εστιατόρια McDonald’s στην Ελλάδα, απασχολώντας 1.700 εργαζομένους.

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε σε τρία νέα ανοίγματα (Νέα Σμύρνη, Κορυδαλλός, Θεσσαλονίκη) και στον εκσυγχρονισμό του εστιατορίου στη Ρόδο, με επενδύσεις άνω των 4,4 εκατ. ευρώ για νέα καταστήματα και ανακαινίσεις και ενσωμάτωση ψηφιακών τεχνολογιών. Παράλληλα, ανέπτυξε νέο Κέντρο Διανομής στον Ασπρόπυργο (περίπου 4.000 τ.μ.), επένδυση ύψους 6,5 εκατ. ευρώ. Η Premier Capital (με έδρα τη Μάλτα) λειτουργεί συνολικά 194 εστιατόρια σε έξι χώρες και απασχολεί πάνω από 11.000 εργαζομένους.

Pax Hospitality: TGI Friday’s, Ancho και «άφιξη» P.F. Chang’s

Ο όμιλος Pax Hospitality συνεχίζει να επενδύει: 29 χρόνια μετά το πρώτο TGI Friday’s στην Κηφισιά, το brand μετρά 10 καταστήματα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και λειτουργεί μέσω franchise. Το δέκατο άνοιξε στο Smart Park στα Σπάτα, ενώ επόμενο δρομολογείται στον Πειραιά.

Στον ίδιο όμιλο ανήκει από το 2022 και το Ancho Mexican Grill (fast casual concept, 6 καταστήματα στην Αθήνα), ενώ αναμένεται να έρθει στην Ελλάδα και το P.F. Chang’s, με πλάνο για 4 καταστήματα σε μεγάλα αστικά κέντρα μέσα στην επόμενη πενταετία.

Mailo’s: ελληνικό street food με εξωστρέφεια και επενδυτικό ενδιαφέρον

Τα Mailo’s – The Pasta Project αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικού brand που «έδεσε» με το street food. Διαθέτουν δίκτυο άνω των 40 καταστημάτων σε Ελλάδα και Κύπρο και έκαναν πρόσφατα το ντεμπούτο τους στη Βηρυτό, ως πρώτο βήμα ενός ευρύτερου πλάνου εξωστρέφειας.

Η αναπτυξιακή πορεία της αλυσίδας προσέλκυσε το επενδυτικό ενδιαφέρον της VG Holding (Βλάσσης Γεωργάτος – Γρηγόρης ΑΒΕΕ), η οποία αύξησε τον περασμένο Απρίλιο το ποσοστό της στα Mailo’s στο 35%, ενισχύοντας το πλάνο επέκτασης σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Οι κοινές προκλήσεις: κόστος, προσωπικό, βιωσιμότητα

Παρά τη δυναμική, οι αλυσίδες –εγχώριες και διεθνείς– συγκρούονται με τα ίδια «μέτωπα»: αύξηση κόστους πρώτων υλών, ελλείψεις προσωπικού και απαιτήσεις για πιο βιώσιμες πρακτικές που πιέζουν τα περιθώρια κέρδους. Σε αυτό το περιβάλλον, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μετακινείται από το προϊόν στο συνολικό «πακέτο»: οργάνωση, ταχύτητα, συνέπεια, τιμολόγηση, εμπειρία, ψηφιακή ωριμότητα.

Το fast food στην Ελλάδα δεν είναι πια στατική κατηγορία. Είναι ένας ζωντανός τομέας που αποτυπώνει αλλαγές στην εργασία, στον χρόνο, στις συνήθειες και στην τεχνολογία. Με τις διεθνείς αλυσίδες να μπαίνουν πιο επιθετικά και τους ελληνικούς ομίλους να απαντούν με αναδιατάξεις, επενδύσεις και νέα concepts, ο «χάρτης» της ταχείας εστίασης ξαναχαράσσεται – και το επόμενο διάστημα προμηνύεται ακόμη πιο απαιτητικό.

- – ΜΠΕ