Το-φεστιβάλ-των-κερασιών-στο-Φούτζι-της-Ιαπωνίας-ακυρώθηκε-λόγω-«κρίσης»-που-προκάλεσαν-οι-απείθαρχοι-τουρίστες

Την ακύρωση του ετήσιου φεστιβάλ ανθισμένων κερασιών στο πάρκο Arakurayama Sengen ανακοίνωσαν οι αρχές της πόλης Φουτζιγιόσιντα, κοντά στο Όρος Φούτζι στην Ιαπωνία, επικαλούμενες αυξανόμενα περιστατικά απρεπούς και επικίνδυνης συμπεριφοράς από επισκέπτες.

Το φεστιβάλ, που διοργανωνόταν τα τελευταία δέκα χρόνια και διαρκούσε αρκετές εβδομάδες, προσέλκυε περίπου 200.000 τουρίστες ετησίως. Ωστόσο, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές την Τρίτη, δεν θα πραγματοποιηθεί φέτος, καθώς η κατάσταση έχει αρχίσει να επηρεάζει σοβαρά την καθημερινότητα των κατοίκων, μεταδίδει ο Guardian.

Ο δήμαρχος της Φουτζιγιόσιντα, Σιγκέρου Χοριούτσι, δήλωσε ότι «πίσω από το όμορφο τοπίο του όρους Φούτζι υπάρχει η πραγματικότητα ότι η ήσυχη ζωή των πολιτών απειλείται», προσθέτοντας πως η δημοτική αρχή έχει «ισχυρή αίσθηση κρίσης». Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη «για την προστασία της αξιοπρέπειας και του περιβάλλοντος διαβίωσης των κατοίκων».

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, έχουν καταγραφεί επανειλημμένα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς από τουρίστες, όπως είσοδος σε ιδιωτικές κατοικίες χωρίς άδεια για χρήση της τουαλέτας, καταπάτηση ιδιωτικών χώρων, ρίψη απορριμμάτων, ακόμη και αφόδευση σε αυλές σπιτιών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τουρίστες φέρονται να αντέδρασαν έντονα όταν κάτοικοι τούς επισήμαναν ότι η συμπεριφορά τους ήταν απαράδεκτη.

Παράλληλα, γονείς εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια των παιδιών τους, καθώς τουρίστες καταλαμβάνουν τα πεζοδρόμια, σπρώχνοντας μαθητές που κινούνται προς και από τα σχολεία τους, σύμφωνα με πληροφορίες του πρακτορείου Kyodo News.

Κατά την περίοδο της ανθοφορίας, η πόλη δέχεται περισσότερους από 10.000 επισκέπτες ημερησίως. Οι αρχές αποδίδουν την έντονη αύξηση της τουριστικής κίνησης σε παράγοντες όπως η υποτίμηση του γεν και η εκρηκτική προβολή της περιοχής μέσω των social media.

Παρά την ακύρωση του φεστιβάλ, το πάρκο Arakurayama Sengen αναμένεται να προσελκύσει και φέτος πλήθος επισκεπτών τον Απρίλιο, λόγω της πανοραμικής θέας προς το όρος Φούτζι. Για τη διαχείριση των μεγάλων ροών, οι δημοτικές αρχές σχεδιάζουν ενίσχυση της αστυνόμευσης, δημιουργία προσωρινών χώρων στάθμευσης και τοποθέτηση φορητών τουαλετών.

Η περίοδος των ανθισμένων κερασιών, γνωστή στην Ιαπωνία ως hanami, αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικές περιόδους της χώρας, προσελκύοντας τόσο Ιάπωνες όσο και ξένους επισκέπτες σε πάρκα, ναούς και εμβληματικά τοπόσημα. Τα τελευταία χρόνια, ο τουρισμός στην Ιαπωνία έχει αυξηθεί κατακόρυφα, με προορισμούς όπως το όρος Φούτζι και το Κιότο να βρίσκονται σταθερά στην κορυφή των προτιμήσεων.