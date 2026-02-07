Τραμπ: Υποστηρίζει την συγχώνευση μεταξύ Nexstar Media – Tegna

Χρειαζόμαστε περισσότερο ανταγωνισμό απέναντι στον ΕΧΘΡΟ, τα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα των Fake News, ανέφερε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε δημόσια την προτεινόμενη συγχώνευση μεταξύ του τοπικού τηλεοπτικού ομίλου Nexstar Media και του μικρότερου ανταγωνιστή του, Tegna.

«Χρειαζόμαστε περισσότερο ανταγωνισμό απέναντι στον ΕΧΘΡΟ, τα εθνικά τηλεοπτικά δίκτυα των Fake News», έγραψε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ!»

Η Nexstar πρότεινε πέρυσι την εξαγορά της Tegna έναντι 3,54 δισ. δολαρίων, μια συμφωνία που θα καθιστούσε το ενιαίο σχήμα τον μεγαλύτερο περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμικό όμιλο στις ΗΠΑ, με μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ απέναντι στους διαφημιζόμενους και τους παρόχους συνδρομητικής τηλεόρασης. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αντιμετωπίζουν πτώση εσόδων και απώλεια συνδρομητών λόγω της αυξανόμενης δημοτικότητας των υπηρεσιών streaming.

Αρνητικός μέχρι σχετικά πρόσφατα

Η ανάρτηση του Τραμπ το Σάββατο στο Truth Social φαίνεται να έχει διαφορετικό τόνο σε σχέση με τον Νοέμβριο, όταν είχε επικρίνει πρόταση για την άρση του ανώτατου ορίου ιδιοκτησίας τοπικών τηλεοπτικών σταθμών – μια κίνηση που είναι απαραίτητη για την εξαγορά της Tegna από τη Nexstar.

Η Nexstar κατέχει ή συνεργάζεται με περισσότερους από 200 σταθμούς και λειτουργεί δίκτυα όπως το The CW και το NewsNation, ενώ η Tegna διαχειρίζεται 64 σταθμούς και δίκτυα, μεταξύ των οποίων το True Crime Network και το Quest. Ο συνδυασμός των δύο θα κάλυπτε το 80% των τηλεοπτικών νοικοκυριών σε βασικές αγορές, όπως έχουν δηλώσει οι εταιρείες.

Τον Νοέμβριο, ο Τραμπ είχε γράψει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «δεν θα ήταν ευχαριστημένος» αν η άρση του ορίου επέτρεπε στο NBC της Comcast ή στο ABC της Walt Disney να επεκταθούν. Ωστόσο, το Σάββατο υπέδειξε ότι ορισμένες συγχωνεύσεις, όπως αυτή της Nexstar με την Tegna, θα μπορούσαν να μειώσουν την επιρροή των μεγαλύτερων τηλεοπτικών δικτύων.

«Το να επιτρέπονται καλές συμφωνίες, όπως η Nexstar – Tegna, να ολοκληρώνονται θα βοηθήσει να χτυπηθούν τα Fake News, γιατί θα υπάρχει περισσότερος ανταγωνισμός, και μάλιστα σε υψηλότερο και πιο εξελιγμένο επίπεδο», έγραψε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ έχει επικρίνει συχνά την ειδησεογραφική κάλυψη από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης.

Η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (FCC) δεν έχει ακόμη λάβει απόφαση για την άρση του ορίου ιδιοκτησίας, το οποίο απαγορεύει σε μια εταιρεία να κατέχει τηλεοπτικούς σταθμούς που καλύπτουν πάνω από το 39% των αμερικανικών τηλεοπτικών νοικοκυριών.

Τα όρια στην τοπική τηλεόραση θα τεθούν υπό εξέταση όταν η Επιτροπή Εμπορίου, Επιστήμης και Μεταφορών της Γερουσίας των ΗΠΑ πραγματοποιήσει ακρόαση την Τρίτη σχετικά με τους κανόνες ιδιοκτησίας μέσων της FCC.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, γερουσιαστής Τεντ Κρουζ, Ρεπουμπλικανός από το Τέξας, δήλωσε πρόσφατα ότι η ακρόαση αποτελεί «μια σημαντική ευκαιρία να συζητηθεί κατά πόσο οι υφιστάμενοι κανόνες είναι νομικά βάσιμοι, ξεπερασμένοι ή χρειάζονται επικαιροποίηση ώστε να προωθηθεί ο ανταγωνισμός και να προστατευθεί η κοινωνία από την εταιρική λογοκρισία εις βάρος των συντηρητικών».

Η Tegna ανέφερε τον Νοέμβριο ότι αναμένει η συναλλαγή να ολοκληρωθεί έως το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η Nexstar, η Tegna, η FCC και το γραφείο του Κρουζ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχολιασμό το Σάββατο.

