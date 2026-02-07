Φως-στο-τούνελ-για-υλοποίηση-έργων-υποδομών-2-δισ.-ευρώ

Ανοίγει ο δρόμος για την εξέταση των Πρότυπων Προτάσεων που έχουν καταθέσει οι κατασκευαστικοί όμιλοι για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομών, συνολικού εκτιμώμενου κόστους περί τα 2 δισ. ευρώ.

Αφορούν την Αττική και βρίσκονται για χρόνια στα συρτάρια του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς ο αρχικός νόμος για τις Πρότυπες Προτάσεις (2021) επί θητείας του Κώστα Καραμανλή κρίθηκε ακατάλληλος προς εφαρμογή από τους διαδόχους του.

Στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου με θέματα που άπτονται κυρίως στις Μεταφορές και έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση περιλαμβάνονται νέοι κανόνες για τις Πρότυπες Προτάσεις.

Οι γνωστές προτάσεις που έχουν κατατεθεί από την αγορά είναι δύο. Η μία προέρχεται από τους Ομίλους ΓΕΚ Τέρνα, Aktor και Αβαξ και συνδέεται με την κατασκευή της σήραγγας της Ηλιουπόλεως η οποία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική οδική παρέμβαση για το Λεκανοπέδιο καθώς θα καλύψει τις ανάγκες σύνδεσης του Ελληνικού με το Αεροδρόμιο και τα βόρεια προάστια της πόλης. Περιλαμβάνει ακόμη δύο επεκτάσεις της Αττικής Οδού προς Ραφήνα και Λαύριο, στη λογική της ολοκλήρωσης της Αττικής Οδού.

Η δεύτερη έχει κατατεθεί από τον Όμιλο ΓΕΚ Τέρνα και αφορά την κατασκευή νέου οδικού άξονα Ελευσίνα – Οινόφυτα, μήκους περίπου 45 χιλιομέτρων, με στόχο την αποσυμφόρηση του Κηφισού.

Τι προβλέπεται

Στα σχετικά άρθρα του νομοσχεδίου που βρίσκεται σε διαβούλευση προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής:

*Καταργείται ο χρονικός περιορισμός ως προς την υποβολή προτύπων προτάσεων το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε τριμήνου και ορίζεται ότι τέτοια υποβολή μπορεί να γίνεται οποτεδήποτε. Η εν λόγω ρύθμιση αποσκοπεί στην παροχή ευελιξίας στους οικονομικούς φορείς ως προς τον χρόνο υποβολής των προτύπων προτάσεών τους αίροντας σχετικούς περιορισμούς.

*Καταργείται ο κανόνας της χρονικής προτεραιότητας εξέτασης των πρότυπων προτάσεων. Ο καθορισμός της σειράς εξέτασης της κάθε πρότασης επαφίεται στην κρίση της επιτροπής, η οποία προτεραιοποιεί τις προτάσεις με βάση τις ανάγκες και τα δεδομένα της κάθε χρονικής στιγμής.

*Καθορίζεται το κατώτατο όριο για τον καθορισμό των εξόδων προετοιμασίας της πρότυπης πρότασης, προκειμένου αυτά να κυμαίνονται σε εύλογο ύψος, ενώ καταργούνται οι ειδικοί κανόνες για τη διαδικασία ανάθεσης συμβάσεων κατόπιν έγκρισης πρότυπης πρότασης, ως προς τις ελάχιστες προθεσμίες για την υποβολή εκδηλώσεων ενδιαφέροντος και προσφορών.