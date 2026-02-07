anthropic:-Αναμένεται-να-αντλήσει-πάνω-από-20-δισ.-δολάρια-χρηματοδότησης

Η ανταγωνίστρια της OpenAI, με αποτίμηση 350 δισ. δολαρίων, αρχικά επιδίωκε να συγκεντρώσει 10 δισ. δολάρια, όμως πλέον βρίσκεται σε τροχιά άντλησης υπερδιπλάσιου ποσού.

Η Anthropic οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες ενός γύρου χρηματοδότησης που αναμένεται να αντλήσει πάνω από 20 δισ. δολάρια και ενδέχεται να ολοκληρωθεί ακόμη και μέσα στην επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, αναφέρει το -.

Η ανταγωνίστρια της OpenAI, με αποτίμηση 350 δισ. δολαρίων, αρχικά επιδίωκε να συγκεντρώσει 10 δισ. δολάρια, όμως πλέον βρίσκεται σε τροχιά άντλησης υπερδιπλάσιου ποσού, εν μέρει λόγω της υπερβάλλουσας ζήτησης από επενδυτές, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους επειδή οι λεπτομέρειες δεν είναι δημόσιες.

Η Anthropic έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση άνω του 1 δισ. δολαρίων από τις Coatue Management, το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης GIC και την Iconiq Capital στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης, πέραν έως και 15 δισ. δολαρίων από στρατηγικούς επενδυτές όπως η Nvidia και η Microsoft, όπως είχε μεταδώσει προηγουμένως το - News.

Ο τελευταίος γύρος χρηματοδότησης σχεδόν θα διπλασιάσει την προηγούμενη αποτίμηση της Anthropic και έρχεται μόλις πέντε μήνες μετά την άντληση 13 δισ. δολαρίων από την εταιρεία – ένδειξη επενδυτικού πυρετού που τροφοδοτείται από τον εκρηκτικό ρυθμό αύξησης των εσόδων της startup τεχνητής νοημοσύνης, τα οποία ξεπέρασαν τα 9 δισ. δολάρια το περασμένο καλοκαίρι.

Η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί επίσημα και το χρονοδιάγραμμα ή οι συγκεκριμένοι όροι ενδέχεται να αλλάξουν. Η Altimeter Capital Management και η Sequoia Capital, αμφότερες επενδυτές της OpenAI, αναμένεται να συμμετάσχουν στον γύρο, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συνομιλίες. Συμμετέχουν επίσης οι Lightspeed Venture Partners και Menlo Ventures.

Η Anthropic αρνήθηκε να σχολιάσει τη συμφωνία.

Η εταιρεία προέρχεται από μια εξαιρετικά δυναμική εβδομάδα, καθώς παρουσίασε ένα νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης βελτιστοποιημένο για την αυτοματοποίηση εργασιών επιχειρησιακού χαρακτήρα, γεγονός που προκάλεσε πωλήσεις πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στους κλάδους του λογισμικού και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Τον τελευταίο χρόνο, οι agents προγραμματισμού της Anthropic, οι οποίοι μπορούν να γράφουν λογισμικό με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση, έχουν εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για εταιρείες και προγραμματιστές.

Οι δυνατότητες προγραμματισμού της Anthropic θεωρείται ότι μπορούν να εγκαινιάσουν μια νέα εποχή αυτόνομης τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιείται στον χώρο εργασίας, με τους επενδυτές να ποντάρουν ότι τα εργαλεία της εταιρείας θα έχουν αντίστοιχο αντίκτυπο και σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Ο τελευταίος γύρος χρηματοδότησης της Anthropic, καθώς και μια προγραμματισμένη προσφορά μετοχών προς εργαζομένους, πραγματοποιούνται την ίδια στιγμή που η ανταγωνίστρια OpenAI βρίσκεται σε συνομιλίες για την άντληση έως και 100 δισ. δολαρίων σε έναν ακόμη γύρο-ρεκόρ χρηματοδότησης στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης. Και οι δύο εταιρείες έχουν επίσης κάνει βήματα προς μια δημόσια εγγραφή (IPO) εντός του έτους.

Καθώς οι αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης εκτοξεύονται, οι εταιρείες αντιμετωπίζουν παράλληλα ανησυχίες σχετικά με τις τεράστιες δαπάνες για data centers, chips και εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτούνται για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, καθώς και για τον κυκλικό χαρακτήρα ορισμένων χρηματοδοτήσεων από προμηθευτές όπως η Nvidia.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Images