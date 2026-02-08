Δωδεκάμηνος-τουρισμός:-Ποιες-περιοχές-της-Ελλάδας-κερδίζουν-το-στοίχημα

Ο τουρισμός 12 μήνες τον χρόνο παύει σταδιακά να είναι απλώς στρατηγικός στόχος και αρχίζει, για ορισμένες περιοχές, να γίνεται μετρήσιμη πραγματικότητα.

Μεγάλα αστικά κέντρα, πόλεις με συνεδριακό και επιχειρηματικό προφίλ αλλά και προορισμοί με πολυθεματικό προϊόν εμφανίζουν αυξανόμενη ανθεκτικότητα στην εποχικότητα. Την ίδια στιγμή, ακόμη και παραδοσιακά «καλοκαιρινοί» προορισμοί δείχνουν σημάδια επιμήκυνσης της σεζόν, με νωρίτερη έναρξη πτήσεων και δραστηριότητα που φτάνει βαθιά στο φθινόπωρο.

Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι το μοντέλο του year-round τουρισμού δεν προϋποθέτει ίδια ένταση ζήτησης όλο το έτος. Σημαίνει, όμως, μεγαλύτερη διάρκεια λειτουργίας, καλύτερη αξιοποίηση υποδομών και σταδιακή εξισορρόπηση της τουριστικής δραστηριότητας.

Αθήνα: Σταθερός πυλώνας δωδεκάμηνης ζήτησης

Στην πρώτη γραμμή παραμένει η Αθήνα. Τα ξενοδοχεία της πόλης κατέγραψαν οριακά θετικό πρόσημο το 2025, επιβεβαιώνοντας ότι η πρωτεύουσα εδραιώνει σταδιακά τον ρόλο της ως προορισμός με αυξημένη διάρκεια μέσα στο έτος. Οι βασικοί δείκτες απόδοσης κινήθηκαν ανοδικά, αν και με ηπιότερους ρυθμούς σε σχέση με την έντονη μεταπανδημική ανάκαμψη.

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία των μηνών εκτός υψηλής σεζόν – κυρίως στο πρώτο και το τελευταίο τρίμηνο. Σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, η Αθήνα διατηρεί υψηλή ζήτηση και πληρότητες, όμως οι μέσες τιμές δωματίων υπολείπονται ακόμη ανταγωνιστικών αγορών, αφήνοντας περιθώρια αναβάθμισης του προϊόντος. Κρίσιμα παραμένουν οι υποδομές, η εικόνα της πόλης και η συνολική εμπειρία επισκέπτη, με τον συνεδριακό, πολιτιστικό και city break τουρισμό να λειτουργούν ως βασικοί μοχλοί περιορισμού της εποχικότητας.

Θεσσαλονίκη: Από εννέα σε δέκα μήνες τουριστικής δραστηριότητας

Ανοδική πορεία ακολουθεί και η Θεσσαλονίκη, με αισθητή αύξηση της διάρκειας της τουριστικής περιόδου. Από μια πόλη με περίπου εννέα μήνες τουρισμού, πλέον κινείται στους δέκα, με τη χαμηλή περίοδο να περιορίζεται κυρίως από τα τέλη Νοεμβρίου έως τα τέλη Ιανουαρίου, πλην των Χριστουγέννων.

Οι τιμές διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα, ενώ η ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας έχει τροφοδοτήσει τη ζήτηση. Το στοίχημα είναι η περαιτέρω αύξηση της μέσης τιμής δωματίου και των συνολικών εσόδων, με αιχμή τα συνέδρια και τις μεγάλες εκδηλώσεις. Οι βασικές αγορές περιλαμβάνουν τις ΗΠΑ, την Τουρκία, το Ισραήλ, τη Γερμανία και την Κύπρο, ενώ στόχος παραμένει η βαθύτερη διείσδυση στις δυτικές αγορές και η διάχυση των εσόδων στην τοπική οικονομία.

Αλεξανδρούπολη: Μια πόλη «ζωντανή» όλες τις εποχές

Ισχυρή δυναμική εμφανίζει τα τελευταία χρόνια η Αλεξανδρούπολη, με επισκέπτες κυρίως από την Τουρκία και τα Βαλκάνια. Η στρατηγική για τουρισμό όλο τον χρόνο στηρίζεται σε στοχευμένες εμπειρίες, B2B δράσεις και άνοιγμα νέων αγορών.

Η πόλη επενδύει συστηματικά στη φύση, τον πολιτισμό, τη γαστρονομία και το ανθρώπινο κεφάλαιο, δημιουργώντας ένα μοντέλο που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το καλοκαίρι. Το αποτέλεσμα είναι αυξημένη κινητικότητα σε όλη τη διάρκεια του έτους και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Ιωάννινα: Συνέδρια και πανεπιστήμιο ως μοχλοί

Παρόμοια εικόνα παρουσιάζουν τα Ιωάννινα, με τουριστική δραστηριότητα περίπου δέκα μήνες τον χρόνο. Καθοριστικό ρόλο παίζουν τα ιατρικά και τεχνολογικά συνέδρια, οι επιχειρηματικές εκδηλώσεις και η παρουσία του πανεπιστημίου.

Το καλοκαίρι κυριαρχούν οι ξένοι επισκέπτες, ενώ τον χειμώνα η ζήτηση προέρχεται κυρίως από γειτονικές αγορές. Η αναβάθμιση του αεροδρομίου θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για τη συνέχεια, όπως και η δημιουργία νέων συνεδριακών υποδομών που θα αυξήσουν τη δυναμικότητα φιλοξενίας.

Πελοπόννησος: Πολυθεματικό προϊόν με προοπτική year-round

Η Πελοπόννησος συγκαταλέγεται στους προορισμούς με σημαντικές δυνατότητες επέκτασης της τουριστικής περιόδου. Ήπια και ισόρροπα αναπτυσσόμενοι προορισμοί, όπως η Καλαμάτα, το Ναύπλιο, το Λουτράκι και η Κόρινθος, μπορούν να ενισχύσουν τη δραστηριότητα σε μεγαλύτερο εύρος μέσα στο έτος.

Το πολυθεματικό προϊόν –παράκτιο και ηπειρωτικό περιβάλλον, ήπιο κλίμα, πολιτιστικό απόθεμα– σε συνδυασμό με αναπτυσσόμενες υποδομές, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μετάβαση σε μοντέλο year-round τουρισμού. Ενδεικτικό είναι ότι στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας η περίοδος πτήσεων ξεκινά πλέον από τα τέλη Φεβρουαρίου και φτάνει έως τα τέλη Νοεμβρίου.

Επιμήκυνση και στους παραδοσιακά θερινούς προορισμούς

Παράλληλα, σημάδια επιμήκυνσης της σεζόν καταγράφονται και σε καθαρά θερινούς προορισμούς, όπως η Κρήτη, η Ρόδος και η Κέρκυρα, μέσω διευρυμένων πτητικών προγραμμάτων και αυξημένης ζήτησης εκτός αιχμής.

Το συμπέρασμα είναι σαφές: ο δωδεκάμηνος τουρισμός στην Ελλάδα δεν είναι ενιαίος ούτε ομοιόμορφος. Όμως, όπου συνδυάζονται υποδομές, συνδεσιμότητα και διαφοροποιημένες εμπειρίες, η εποχικότητα υποχωρεί – και το προβάδισμα γίνεται ολοένα πιο καθαρό.

- – ΜΠΕ