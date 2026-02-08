Ζελένσκι:-Πιθανόν-στο-Μαϊάμι,-σε-μία-εβδομάδα-νέα-συνάντηση-Ρώσων-και-Ουκρανών-διαπραγματευτών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουάσινγκτον θέλει να τελειώσει ο πόλεμος στην Ουκρανία μέχρι τον Ιουνιο και κάλεσε τις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Ουκρανίας σε νέες συνομιλίες την ερχόμενη εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ρώσοι, Ουκρανοί και Αμερικανοί διεξήγαγαν τις τελευταίες εβδομάδες δύο κύκλους διαπραγματεύσεων στο Αμπού Ντάμπι για μια κατάπαυση των εχθροπραξιών, ενώ ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να πλήττει το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο και πραγματοποιήσε στη διάρκεια της νύκτας νέα μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσκάλεσαν για πρώτη φορά τις δύο ομάδες Ρώσων και Ουκρανών διαπραγματευτών, πιθανόν στο Μαϊάμι, σε μία εβδομάδα», πρόσθεσε κάνοντας τον απολογισμό των συνομιλιών που διεξήχθησαν την Τετάρτη και την Πέμπτη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Η Ουκρανία συμφώνησε σ’ αυτό το νέο ραντεβού, συνέχισε ο Ζελένσκι, διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Ουκρανία δεν θα δεχθεί συμφωνίες που έχουν συναφθεί ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία χωρίς να συμμετέχει και η ίδια, ιδιαίτερα στο ευαίσθητο ζήτημα των εδαφών.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έριξε την ιδέα να δημιουργηθεί μια «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στα διαφιλονικούμενα εδάφη της ανατολικής Ουκρανίας, στα οποία κανένα από τα δύο μέρη δεν ασκεί στρατιωτικό έλεγχο.

«Ακόμα κι αν καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια ελεύθερη οικονομική ζώνη, θα έχουμε ανάγκη δίκαιους και αξιόπιστους κανόνες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ουκρανία και Ρωσία δεν κατάφεραν εξάλλου να συνεννοηθούν στο ζήτημα του σταθμού πυρηνικής ενέργειας της Ζαπορίζια (νότια Ουκρανία), τον οποίο έχει καταλάβει και ελέγχει η Μόσχα από την αρχή της εισβολής.

Για να ασκήσει πίεση στην Ουκρανία, ο ρωσικός στρατός έχει πολλαπλασιάσει εδώ και μήνες τα μαζικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές, προκαλώντας μεγάλης έκτασης διακοπές της ηλεκτροδότησης, της υδροδότησης και της θέρμανσης, ενώ η χώρα διέρχεται έναν ιδιαίτερα ψυχρό χειμώνα.

Το υπουργείο Ενέργειας έκανε λόγο για «σημαντικές ζημιές» που προκλήθηκαν κυρίως στους ενεργειακούς υποσταθμούς και ανακοίνωσε πως κατά συνέπεια «οι πυρηνικοί σταθμοί υποχρεώθηκαν να μειώσουν την παραγωγή τους» και «έκτακτες διακοπές της ηλεκτροδότησης πραγματοποιήθηκαν στις περισσότερες από τις περιφέρειες της Ουκρανίας».

Η ιδιωτική ηλεκτρική εταιρεία DTEK ανακοίνωσε επίσης «σημαντικές ζημιές στους εξοπλισμούς των θερμικών σταθμών ενέργειας», επισημαίνοντας ότι επρόκειτο για την «δέκατη μαζική επίθεση» εναντίον των εγκαταστάσεων αυτών από τον Οκτώβριο 2025.