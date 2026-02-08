Η-επίθεση-Τσίπρα,-Κασσελάκη-στην-«Πρόεδρο-Μαρία»-και-η-απάντηση-της-Καρυστιανού:-Πώς-και-γιατί-οι-χθεσινοί-υποστηρικτές-έγιναν-αντίπαλοι

Ταυτόχρονα, αλλά με διαφορετικές αφορμές τοποθετήθηκαν χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης και η Μαρία Καρυστιανού, σε έναν άτυπο «διάλογο» μεταξύ τους, ο οποίος είχε βολές, αιχμές και εξηγήσεις με φόντο την ψήφο των… αναποφάσιστων.

Την μπαγκέτα των επιθέσεων σήκωσε πρώτος χθες ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στον οποίο η Μαρία Καρυστιανού έχει επιτεθεί -και ονομαστικά- τρεις φορές, εν αντιθέσει με κάθε άλλο πολιτικό αρχηγό.

Μιλώντας από τα Γιάννενα για τις ανάγκες παρουσίασης του νέου βιβλίου του, «Ιθάκη», ο κ. Τσίπρας ανέφερε πως για την ενσωμάτωση των μεταναστών και των προσφύγων, «πρώτα και κύρια η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι ιερή και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αποτελεί ντροπή για τον λαό μας και την ιστορία του, να λέμε ότι στις βάρκες αυτές έχουμε εισβολείς» με φόντο τις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ συνέχισε λέγοντας πως «όχι. Έχουμε ανθρώπους που προσπαθούν να σωθούν από τον πόλεμο, τη βία ή από την φτώχεια».

«Δεν μπορεί κάθε λίγο να έχουμε τραγωδίες στη θάλασσα και να δίνουμε συγχαρητήρια. Πρέπει να υπάρξει επιτέλους απόλυτη διαφάνεια και αξιόπιστη έρευνα για το τι έγινε. Όχι άλλη συγκάλυψη», κατέληξε ο κύριος Τσίπρας.

«Δεν πνίγουμε μετανάστες»

Ακόμη πιο αιχμηρός απέναντι στην Μαρία Καρυστιανού υπήρξε ο Πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης κατά την πρώτη ημέρα χθες του έκτακτου συνεδρίου του κόμματός του κι ενώ οργίαζαν οι φήμες για τυχόν συμπόρευσή του μετεκλογικά με το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ωστόσο, προτείνοντας τρεις «κόκκινες γραμμές» για τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ανάμεσα σε αυτές «τα Δικαιώματα. Δεν πάμε πίσω στο δικαίωμα μιας γυναίκας να αποφασίζει για το σώμα της. Δεν πνίγουμε μετανάστες. Δεν πάμε πίσω στο δικαίωμα ενός ανθρώπου να παντρευτεί όποιον θέλει. Παλεύουμε για την ισότητα και την αποδοχή. Για τους ευάλωτους συνανθρώπους μας, με πρώτους μεταξύ ίσων τους συμπολίτες μας με αναπηρία» εξήγησε ο κ. Κασσελάκης, απαντώντας εμμέσως στις δηλώσεις της Μαρίας Καρυστιανού για τους εισβολείς και το μεταναστευτικό.

Το τάιμινγκ Καρυστιανού

Ακόμη πιο ενδιαφέροντα, πάντως, καθιστά αυτόν τον άτυπο «διάλογο» μεταξύ των κυρίων Τσίπρα και Κασσελάκη και της κυρίας Καρυστιανού, το γεγονός ότι η τελευταία επέλεξε χθες να απαντήσει με ανάρτησή της στην κριτική που δέχεται για τα όσα ισχυρίστηκε με φόντο το περιστατικό στη Χίο αμέσως μόλις ολοκληρώθηκε η χθεσινή ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη αυτή του Στέφανου Κασσελάκη.

Στην ανακοίνωση μου για τα τραγικά γεγονότα στη Χίο, η λέξη εισβολή (πράξη οργανωμένη από διακινητές) μετατράπηκε σε …εισβολείς, οι οποίοι δήθεν δικαίως θαλασσοπνίγηκαν… Μετά την έναρξη της διαδικασίας συγκρότησης του Κινήματός μας, ο,τιδήποτε λέω δολίως παρερμηνεύεται με τη γνωστή μέθοδο της διαστρέβλωσης λέξεων» υποστήριξε η Μαρία Καρυστιανού.

«Αν σκοπός είναι να μείνω βουβή, δεν θα το πετύχουν!» συνέχισε η ίδια, μολονότι έχει πάψει να τοποθετείται σε τηλεοπτικές και άλλες συνεντεύξεις με δική της πρωτοβουλία, επιλέγοντας τις γραπτές αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, όπως έπραξε και χθες.

Οι αναποφάσιστοι

Η απόπειρα, σε κάθε περίπτωση, πολιτικής αλληλεξουδετέρωσης στο τρίγωνο Τσίπρα – Κασσελάκη – Καρυστιανού συνδέεται άρρηκτα με τα υψηλά ποσοστά της δεξαμενής των αναποφάσιστων, αλλά και με το γεγονός ότι αυτούς πιθανόν να προσελκύσουν στην κάλπη νέα κόμματα και ξεκινήματα.