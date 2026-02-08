Η-wall-street-journal-για-τις-διαπραγματεύσεις-στο-Ομάν:-Το-Ιράν-απορρίπτει-το-αμερικανικό-αίτημα-να-σταματήσει-τον-εμπλουτισμό-ουρανίου

Διακόπηκαν «για την ώρα» οι συνομιλίες του Ιράν με τις ΗΠΑ στο Ομάν, σύμφωνα με την ενημέρωση που παρείχε στο Al Jazeera το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών, ωστόσο η κρατική τηλεόραση της Τεχεράνης γνωστοποίησε πως είναι πιθανό να παραταθούν για αρκετές ημέρες. Στο ίδιο πνεύμα, ρεπορτάζ του Axios ανέφερε πως ένας νέος γύρος θα πραγματοποιηθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι διαπραγματεύσεις χαρακτηρίζονται «σοβαρές» και «προχωρούν με ταχύτερο ρυθμό από τους προηγούμενους πέντε γύρους», με ανταλλαγή μηνυμάτων και προτάσεων μεταξύ των δύο πλευρών μέσω της διαμεσολάβησης του Ομάν.

Μολονότι, πάντως, το κλίμα χαρακτηρίζεται θετικό, η Wall Street Journal μετέδωσε, επικαλούμενη την ιρανική κρατική τηλεόραση, ότι ο Αμπάς Αραγτσί, ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας και υπουργός Εξωτερικών της Τεχεράνης, ξεκαθάρισε στους Αμερικανούς συνομιλητές του ότι το Ιράν δεν προτίθεται να σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου -ήτοι, είναι αρνητικό απέναντι στο βασικότερο αίτημα της Ουάσινγκτον. Ωστόσο, ο ίδιος εμφανίζεται να διαβεβαίωσε επίσης ότι η Τεχεράνη επιθυμεί την εξεύρεση μιας διπλωματικής λύσης, που θ’ αποτρέψει μια αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στη χώρα.

Όπως μεταδίδει η ιρανική τηλεόραση, οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε τρόπους ενίσχυσης της διαφάνειας και της συνεργασίας, με στόχο να αμβλυνθούν οι αμερικανικές ανησυχίες σχετικά με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται το ενδεχόμενο τεχνικής ευελιξίας όσον αφορά τα επίπεδα αποθήκευσης και εμπλουτισμού ουρανίου.

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim ανέφερε ότι οι συνομιλίες «αφορούν αποκλειστικά το πυρηνικό ζήτημα». Από την πλευρά τους, ωστόσο, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιμένουν ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να περιλαμβάνονται και άλλα ζητήματα, όπως το ιρανικό πυραυλικό πρόγραμμα, η στήριξη της Τεχεράνης σε συμμάχους και οργανώσεις στην περιοχή, καθώς και ο τρόπος διαχείρισης των διαδηλώσεων στο εσωτερικό της χώρας.

Σύμφωνα με το Tasnim, το Ιράν «δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθεί τη διακοπή του εμπλουτισμού ουρανίου», αν και -όπως σημειώνεται- υπάρχει συζήτηση και εικασίες σχετικά με το επιτρεπόμενο επίπεδο εμπλουτισμού.

Ασαφείς για την ώρα οι προθέσεις του Τραμπ

Την ίδια στιγμή, δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν την Παρασκευή ότι ανώτερα στελέχη της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ δεν διαθέτουν ακόμη σαφή εικόνα για το τι ακριβώς επιδιώκει ο Λευκός Οίκος σε περίπτωση στρατιωτικής δράσης κατά του Ιράν, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διπλωματικές επαφές στο Ομάν. Οι αξιωματούχοι ανέφεραν στο NBC News ότι ο Τραμπ, αν και έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ακόμη και αλλαγής καθεστώτος στην Τεχεράνη, δεν έχει αποφασίσει τους ακριβείς στόχους μιας ενδεχόμενης στρατιωτικής επιχείρησης.

Όπως υπογράμμισαν, δεν υπάρχει σαφής οδικός χάρτης ούτε εσωτερική συναίνεση στην αμερικανική κυβέρνηση για τον ρόλο που θα διαδραματίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά από οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Σε συνέντευξή του στο ίδιο τηλεοπτικό δίκτυο την Τετάρτη, ο Τραμπ δήλωσε ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, «θα έπρεπε να ανησυχεί πολύ».