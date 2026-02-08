Ινδία:-Ξεκόβει-απ’-το-ρωσικό-πετρέλαιο-εν-όψη-της-εμπορικής-συμφωνίας-με-τις-ΗΠΑ

Απαραίτητη συνθήκη για τον Τραμπ, το Νέο Δελχί να σταματήσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Οι ινδικές εταιρείες διύλισης αποφεύγουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου για παράδοση τον Απρίλιο και αναμένεται να παραμείνουν μακριά από τέτοιες συναλλαγές και για μεγαλύτερο διάστημα, σύμφωνα με πηγές από τον κλάδο της διύλισης και του εμπορίου – μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει το Νέο Δελχί να κλείσει μια εμπορική συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ινδία ήρθαν πιο κοντά σε μια εμπορική συμφωνία την Παρασκευή, ανακοινώνοντας ένα πλαίσιο για μια συμφωνία που ελπίζουν να ολοκληρώσουν έως τον Μάρτιο, η οποία θα μειώσει τους δασμούς και θα εμβαθύνει την οικονομική συνεργασία.

ΗΠΑ – Ινδία: Αποκάλυψαν το προσωρινό πλαίσιο εμπορίου για ευρύτερη συμφωνία

Σύμφωνα με το Reuters, η Indian Oil, η Bharat Petroleum και η Reliance Industries δεν αποδέχονται προσφορές από εμπόρους για ρωσικό πετρέλαιο με φόρτωση τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, δήλωσε ένας έμπορος που προσέγγισε τις εταιρείες διύλισης.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες εταιρείες είχαν ήδη προγραμματίσει ορισμένες παραδόσεις ρωσικού πετρελαίου για τον Μάρτιο, σύμφωνα με πηγές από τον κλάδο της διύλισης. Οι περισσότερες άλλες εταιρείες διύλισης έχουν σταματήσει να αγοράζουν ρωσικό αργό πετρέλαιο.

Τραμπ: Η Ινδία έχει δεσμευτεί να σταματήσει τις αγορές

Οι τρεις εταιρείες διύλισης και το υπουργείο Πετρελαίου δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχολιασμό. Ο υπουργός Εμπορίου το Σάββατο παρέπεμψε τις ερωτήσεις σχετικά με το ρωσικό πετρέλαιο στο υπουργείο Εξωτερικών.

Εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε: «Η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, σύμφωνα με τις αντικειμενικές συνθήκες της αγοράς και τις εξελισσόμενες διεθνείς δυναμικές, βρίσκεται στον πυρήνα της στρατηγικής μας», με στόχο τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας για το πολυπληθέστερο έθνος του κόσμου.

Αν και η κοινή δήλωση ΗΠΑ – Ινδίας για το πλαίσιο της εμπορικής συμφωνίας δεν έκανε καμία αναφορά στο ρωσικό πετρέλαιο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ήρε τους δασμούς 25% στα ινδικά προϊόντα, οι οποίοι είχαν επιβληθεί λόγω των αγορών ρωσικού πετρελαίου, επειδή -όπως είπε- το Νέο Δελχί είχε «δεσμευτεί να σταματήσει, άμεσα ή έμμεσα», τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου.

Το Νέο Δελχί δεν έχει ανακοινώσει σχέδια για τη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου.

Η Ινδία αναδείχθηκε στον μεγαλύτερο αγοραστή ρωσικού αργού πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης σε μειωμένες τιμές, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από δυτικές χώρες, οι οποίες είχαν στοχεύσει τον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας με κυρώσεις, με σκοπό να περιορίσουν τα έσοδα της Μόσχας και να δυσκολέψουν τη χρηματοδότηση του πολέμου.

Στο ελάχιστο οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου

Ένας από τους τακτικούς Ινδούς αγοραστές είναι η ιδιωτική εταιρεία διύλισης Nayara, που υποστηρίζεται από τη Ρωσία και βασίζεται αποκλειστικά σε ρωσικό πετρέλαιο για το διυλιστήριό της δυναμικότητας 400.000 βαρελιών ημερησίως. Πηγές ανέφεραν ότι η Nayara ενδέχεται να επιτραπεί να συνεχίσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, καθώς άλλοι προμηθευτές αργού αποσύρθηκαν μετά την επιβολή κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο διυλιστήριο τον Ιούλιο.

Η Nayara επίσης δεν σκοπεύει να εισαγάγει ρωσικό αργό πετρέλαιο τον Απρίλιο, λόγω διακοπής λειτουργίας του διυλιστηρίου για εργασίες συντήρησης διάρκειας ενός μήνα, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις δραστηριότητές της.

Η Nayara δεν απάντησε σε μήνυμα του Reuters με αίτημα σχολιασμού.

Οι ινδικές εταιρείες διύλισης ενδέχεται να αλλάξουν τα σχέδιά τους και να προχωρήσουν σε παραγγελίες ρωσικού πετρελαίου μόνο εάν τους δοθεί σχετική οδηγία από την κυβέρνηση, ανέφεραν πηγές.

Στην εντολή του Τραμπ αναφέρεται ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα παρακολουθούν την κατάσταση και θα εισηγούνται την επαναφορά των δασμών εάν η Ινδία επανεκκινήσει τις προμήθειες πετρελαίου από τη Ρωσία.

Πηγές δήλωσαν τον περασμένο μήνα ότι η Ινδία προετοιμαζόταν να μειώσει τις εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου κάτω από το 1 εκατ. βαρέλια ημερησίως έως τον Μάρτιο, με τους όγκους να υποχωρούν τελικά στα 500.000–600.000 βαρέλια ημερησίως, σε σύγκριση με μέσο όρο 1,7 εκατ. βαρελιών ημερησίως πέρυσι. Οι εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου της Ινδίας ξεπέρασαν τα 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως στα μέσα του 2025.

Η πρόσληψη ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία -τον τρίτο μεγαλύτερο καταναλωτή και εισαγωγέα πετρελαίου στον κόσμο- μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με στοιχεία από πηγές του εμπορίου και της βιομηχανίας.

Οι ινδικές εταιρείες διύλισης αγοράζουν περισσότερο πετρέλαιο από χώρες της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής, καθώς περιορίζουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.