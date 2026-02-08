Ισραήλ:-Πρόστιμο-39-εκατ.-δολαρίων-στην-αεροπορική-el-al-για-τις-υπερβολικές-τιμές-εν-μέσω-πολέμου-στη-Γάζα

Η Αρχή Ανταγωνισμού του Ισραήλ δήλωσε την Κυριακή ότι σχεδιάζει να επιβάλει πρόστιμο 121 εκατομμυρίων σέκελ (39 εκατομμύρια δολάρια) στην εθνική αεροπορική εταιρεία El Al Israel Airlines για τον καθορισμό υπερβολικών και άδικων αεροπορικών ναύλων κατά τη διάρκεια του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Το πρόστιμο είναι το μέγιστο που επιτρέπεται από τον νόμο.

Η αντιμονοπωλιακή αρχή δήλωσε ότι εξέτασε την περίοδο από τις 7 Οκτωβρίου 2023 έως τον Μάιο του 2024 και διαπίστωσε ότι η El Al λειτουργούσε ως μονοπώλιο σε 38 από τις 53 διαδρομές που εκτελούσε, συμπεριλαμβανομένων των πτήσεων προς Νέα Υόρκη, Λονδίνο, Παρίσι, Μπανγκόκ και άλλες πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη και την Ασία.

Διαπίστωσε ότι οι τιμές των εισιτηρίων αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 16% – και έως και 31% – σημειώνοντας ότι, δεδομένου ότι οι περισσότεροι ξένοι αερομεταφορείς είχαν σταματήσει τις πτήσεις, η αεροπορική εταιρεία «διατήρησε ισχύ στην αγορά».

Η El Al δήλωσε ότι «απορρίπτει κατηγορηματικά» τον ισχυρισμό ότι χρέωσε υπερβολικές τιμές κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Στα δικαστήρια η υπόθεση

«Ακόμα κι αν γίνει δεκτή η θέση της Αρχής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την οποία η μέση αύξηση των τιμών κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν 16%… ένα ποσοστό που θεωρούμε λανθασμένο, δεν υπάρχει προηγούμενο για να κριθεί ότι μια τέτοια αύξηση συνιστά υπερβολική τιμολόγηση», ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

«Η El Al θα παρουσιάσει την πλήρη θέση της στην ακρόαση και σε οποιοδήποτε κατάλληλο νομικό φόρουμ και είναι βέβαιη ότι η θέση της θα γίνει δεκτή», πρόσθεσε, αναφερόμενη σε περαιτέρω ακρόαση για την υπόθεση.

Σε ανακοίνωσή της, η αντιμονοπωλιακή αρχή ανέφερε: «Οι αυξήσεις τιμών της El Al ήταν υπερβολικές και άδικες και δικαιολογούν μέτρα επιβολής από την Αρχή Ανταγωνισμού, προσθέτοντας ότι η ελευθερία κυκλοφορίας για είσοδο και έξοδο από το Ισραήλ είναι θεμελιώδες δικαίωμα.

«Υπό τις συνθήκες του πολέμου, η άσκηση αυτού του δικαιώματος έγινε ασύγκριτα πιο σημαντική, ειδικά κατά τους πρώτους μήνες των συγκρούσεων… Οι καταναλωτές εξαρτήθηκαν σχεδόν πλήρως από την El Al για μια βασική υπηρεσία ύψιστης σημασίας».

Καμία ένδειξη χαμηλότερων τιμών

Ανέφερε ότι τα στοιχεία της έδειξαν ότι παρά τη σταδιακή επιστροφή ορισμένων ξένων αεροπορικών εταιρειών, αυτό δεν οδήγησε σε χαμηλότερες τιμές αεροπορικών εισιτηρίων, καθώς πολλοί καταναλωτές προτιμούσαν να αγοράζουν εισιτήρια από την El Al φοβούμενοι ακυρώσεις πτήσεων.

Η αρχή σημείωσε ότι τα ευρήματα «υπερβολικής υπερτίμησης» χρησιμοποιούνται σπάνια και με προσοχή από τις αρχές ανταγωνισμού παγκοσμίως.

Μικρότερες ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες Arkia και Israir λειτουργούσαν επίσης κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Η El Al το 2024 κατέγραψε σχεδόν πενταπλάσια αύξηση των καθαρών κερδών στα 545 εκατομμύρια δολάρια, με πολλούς επιβάτες να κατηγορούν την αεροπορική εταιρεία για υπερτίμηση. Για τους πρώτους εννέα μήνες του 2025 κέρδισε 364,1 εκατομμύρια δολάρια.

- Reuters