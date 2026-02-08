Μπέσεντ:-Δεν-αναμένει-από-τη-fed-να-κινηθεί-γρήγορα-για-τη-συρρίκνωση-του-ισολογισμού-της

Ο Αμερικανός ΥΠΟΙΚ θεωρεί ότι η κεντρική τράπεζα θα χρειαστεί έως και έναν χρόνο για να λάβει τις αποφάσεις της.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι δεν θα ανέμενε από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Federal Reserve) να κινηθεί γρήγορα για τη συρρίκνωση του ισολογισμού της, ακόμη και υπό τον υποψήφιο για την ηγεσία της Fed, Κέβιν Γουόρς, ο οποίος έχει επικρίνει τις αγορές ομολόγων από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ.

Ο Μπέσεντ ανέφερε στην εκπομπή του Fox News Channel «Sunday Morning Futures» ότι η Fed θα μπορούσε να χρειαστεί έως και έναν χρόνο για να λάβει αποφάσεις σχετικά με τον ισολογισμό της, προσθέτοντας ότι ο Γουόρς θα είναι ένας ιδιαίτερα ανεξάρτητος πρόεδρος της Fed.

«Αυτό θα εξαρτηθεί από τη Fed, σε ό,τι αφορά το τι θέλει να κάνει με τον ισολογισμό της», δήλωσε ο Μπέσεντ. «Δεν θα περίμενα να κάνουν κάτι γρήγορα, εάν κινηθούν προς ένα καθεστώς άφθονων (τραπεζικών) αποθεματικών, μια πολιτική που απαιτεί μεγαλύτερο ισολογισμό. Επομένως, πιστεύω ότι πιθανότατα θα κάνουν πίσω, θα περιμένουν και θα χρειαστούν τουλάχιστον έναν χρόνο για να αποφασίσουν τι θέλουν να κάνουν».

Η Fed διεύρυνε σε μεγάλο βαθμό τον ισολογισμό της κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης και της πανδημίας COVID-19, προκειμένου να πιέσει προς τα κάτω τα μακροπρόθεσμα επιτόκια, φτάνοντας σε κορύφωση τα 9 τρισ. δολάρια το καλοκαίρι του 2022. Στη συνέχεια επέτρεψε τη σταδιακή μείωση των στοιχείων ενεργητικού της – μια διαδικασία γνωστή ως ποσοτική σύσφιγξη – στα 6,6 τρισ. δολάρια στα τέλη του 2025.

Όμως, τον Δεκέμβριο, η Fed άρχισε ξανά να αυξάνει το απόθεμα ομολόγων που κατέχει μέσω τεχνικών αγορών Treasury bills, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει ότι υπήρχε επαρκής ρευστότητα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, προκειμένου να διατηρεί τον έλεγχο πάνω στο εύρος στόχου των επιτοκίων της.

Ο Γουόρς, που υπηρέτησε ως μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Fed από το 2006 έως το 2011, έχει υποστηρίξει ότι οι μεγάλες θέσεις της Fed παραμορφώνουν τα οικονομικά δεδομένα στην οικονομία και ότι τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει η Fed σήμερα θα έπρεπε να μειωθούν δραστικά.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει τα επιτόκια στεγαστικών δανείων να είναι πολύ χαμηλότερα, και οι ειδικοί λένε ότι η συρρίκνωση του ισολογισμού της Fed θα ήταν αντίθετη σε αυτόν τον στόχο και δύσκολη να επιτευχθεί χωρίς να διαταραχθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

Φωτογραφία @AP