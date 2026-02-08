Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Μητσοτάκη στο «Συμβούλιο Ειρήνης» – Η Αθήνα ζυγίζει τους κινδύνους και τα οφέλη

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να συμμετάσχει σε συνεδρίαση του Συμβουλίου της Ειρήνης (Board of Peace) που αφορά την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για την ανοικοδόμηση στη Γάζα για τις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο κεντρικό δελτίο του ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Γιάννης Καντέλης, η ελληνική πλευρά έλαβε την πρόσκληση χθες ενώ προς το παρών δεν έχει αποφασιστεί τι θα κάνει ο Έλληνας πρωθυπουργός, αν θα μεταβεί ή όχι δηλαδή στην Ουάσιγκτον, καθώς είναι κάτι που ακόμα αξιολογείται σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη.

Σϋμφωνα με πληροφορίες, ζυγίζονται τα υπέρ και τα κατά, καθώς υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα είχε ταχθεί μαζί με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση – με εξαίρεση την Ουγγαρία και τη Βουλγαρία – κατά του Συμβουλίου Ειρήνης, ωστόσο υπήρχε ο αστερίσκος για τη συμμετοχή στις διεργασίες που αφορούν τη Γάζα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΣΚΑΪ, τόσο ο πρωθυπουργός όσο και ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είναι σε ανοιχτή γραμμή με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους, προκειμένου μέσα στις επόμενες ημέρες να υπάρξει μια κοινή στάση από τα ευρωπαϊκά κράτη τα οποία έχουν προσκληθεί στην Ουάσινγκτον από τον Αμερικανό πρόεδρο και τότε να ανακοινωθεί και η τελική απόφαση της Αθήνας, για το αν θα μεταβεί δηλαδή ο πρωθυπουργός ή όχι στην Ουάσινγκτον για το Συμβούλιο της Ειρήνης.

Εν τω μεταξύ, ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Ουάσινγκτον Μιχάλης Ιγνατίου σημείωσε από τη μεριά του ότι «το Συμβούλιο της Ειρήνης που ίδρυσε ο Τραμπ έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις κυρίως από τους Ευρωπαίους, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και να επιβάλει, ανάλογα με τα συμφέροντά του, λύσεις σε διεθνή προβλήματα. Η Ελλάδα και η Κύπρος δεν θα είχαν πρόβλημα να συμμετάσχουν αν το θέμα ήταν η ανοικοδόμηση της Γάζας, μία ενέργεια που καλύπτεται από τη σχετική απόφαση Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όμως ο κ. Τραμπ επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτό το νέο οργανισμό και για άλλα ζητήματα, τα οποία η Αθήνα και η Λευκωσία δεν συμφωνούν αναγκαστικά με τον Αμερικανό πρόεδρο. Ένα παράδειγμα είναι ότι τι θασυμβεί στην περίπτωση αν αποφασίσει να ασχοληθεί με το κυπριακό ζήτημα και να επιχειρήσει να το διευθετήσει εκτός της διαδικασίας των Ηνωμένων Εθνών. Ενώ είναι τιμητικό ότι ο Αμερικανός πρόεδρος προσκάλεσε τους ηγέτες της Ελλάδας και της Κύπρου, την ίδια στιγμή εγκυμονούνται πολοί κίνδυνοι».

Πηγές της Λευκωσίας επιβεβαίωσαν νωρίτερα τη λήψη της σχετικής επιστολής από τον πρόεδρο Τραμπ προς τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, για να συμμετέχει η Κύπρος στα 25 ιδρυτικά κράτη του Συμβουλίου.

Στο Συμβούλιο Ειρήνης προβλέπεται να συμμετέχουν 25 κράτη, μεταξύ των οποίων και εκείνα που συμμετείχαν στην τελετή στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην οποία είχε συμμετάσχει και ο κ. Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με τον Axios, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσινγκτον, στο Ινστιτούτο της Ειρήνης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ίδρυσε το συμβούλιο στα τέλη Ιανουαρίου. Είναι ισόβιος πρόεδρός του, ανεξαρτήτως εκλογικού αποτελέσματος στις ΗΠΑ. Όπως δηλώνει το Συμβούλιο «έχει στόχο να επιλύει παγκόσιες συγκρούσεις».

Πολλοί ηγέτες δέχθηκαν πρόσκληση να ενταχθούν σ’ αυτή τη νέα οντότητα. Ωστόσο, οι χώρες που θέλουν μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο, που έχει επικριθεί ως προσπάθεια δημιουργίας «αντί-ΟΗΕ», θα πρέπει να καταβάλουν ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

