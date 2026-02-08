Ρευστοποιήσεις-δισ.-και-μια-αγορά-σε-stress-test

Η εικόνα στο Bitcoin επιδεινώνεται με ταχύτητα που παραπέμπει σε φάση βίαιης απομόχλευσης. Η καθοδική διάσπαση των 70.000 δολαρίων άνοιξε τον δρόμο για επιτάχυνση των ρευστοποιήσεων, με την τιμή να αγγίζει τα 59.930 δολάρια, επίπεδα που είχαν να εμφανιστούν πριν την τελευταία ανοδική έξαρση.

Από τις 10 Οκτωβρίου, η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έφτασε να έχει υποχωρήσει κατά περίπου 50%, με απώλειες που άγγιξαν τα 2,2 τρισ. δολάρια.

Το Bitcoin έχει πλέον σβήσει πλήρως το ράλι που ακολούθησε τις αμερικανικές εκλογές, καταγράφοντας πτώση περίπου 10% από την ημέρα εκλογής του Donald Trump.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι σημειώθηκε για πρώτη φορά ημερήσια πτώση άνω των 10.000 δολαρίων, εξέλιξη που δεν παρατηρήθηκε ούτε στη μαζική ρευστοποίηση της 10ης Οκτωβρίου, όταν είχαν εκκαθαριστεί θέσεις ύψους 19,5 δισ. δολαρίων.

Οι αριθμοί δείχνουν πίεση συστημικού χαρακτήρα. Σε διάστημα μόλις 24 ωρών, ρευστοποιήθηκαν μοχλευμένες θέσεις αξίας περίπου 2 δισ. δολαρίων, ενώ οι συνολικές ημερήσιες απώλειες της αγοράς ξεπερνούν τα 300 δισ. δολάρια, οδηγώντας προς τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση από το σοκ του Οκτωβρίου. Η ένταση της κίνησης αφήνει να εννοηθεί ότι μεγάλος παίκτης εξαναγκάστηκε σε εκκαθάριση.

Στη διαγραμματική ανάλυση φαίνεται ότι το Bitcoin ανέκτησε τη σημαντική περιοχή των 70.000 δολαρίων. Πάτημα πάνω από εκεί θα φέρει στο προσκήνιο τους αγοραστές τραβώντας το κρυπτονόμισμα προς τη ζώνη αντίστασης των 80.000 με 82.000 δολαρίων.

Χαρακτηριστικό πάντως στη διαγραμματική ανάλυση είναι όταν το Bitcoin έσπασε καθοδικά τον μακροπρόθεσμο κινητό μέσο των Vwap τιμών των 21 διεβδομάδων στα 100.148 δολάρια προκλήθηκε κατάρρευση ενισχύοντας την καθοδική τάση. Να σημειωθεί ότι ο εν λόγω κινητός είχε δώσει σήμα αγοράς το Μάρτιο του 2023 στα 23.350 δολάρια.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

