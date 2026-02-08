Ροές, ευφορία και μια αγορά σε αντίφαση

Οι διεθνείς αγορές μπαίνουν σε μια φάση που δύσκολα χωρά σε παλιούς οδηγούς ανάγνωσης. Η απότομη διόρθωση της Wall Street την περασμένη εβδομάδα δεν έμεινε εντός αμερικανικών συνόρων. Λειτούργησε σαν σήμα μετάδοσης, μεταφέροντας μεταβλητότητα σε μέταλλα, κρυπτονομίσματα και μετοχές, με κινήσεις που είχαν περισσότερο χαρακτήρα εκτόνωσης παρά ελεγχόμενης αναπροσαρμογής.

Το πρόβλημα δεν είναι ένα γεγονός. Είναι ο όγκος. Δασμοί, γεωπολιτικά μέτωπα, εκλογικές αβεβαιότητες, τεχνητή νοημοσύνη, τεχνολογικές ανατροπές. Οι ειδήσεις πέφτουν με τέτοια συχνότητα ώστε η αγορά δεν προλαβαίνει να τις ιεραρχήσει. Ο θόρυβος γίνεται ίδιος με το σήμα, και εκεί αρχίζουν τα λάθη τιμολόγησης.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνητή νοημοσύνη παίζει διπλό ρόλο. Από τη μία, οι ανακοινωμένες επενδύσεις ύψους περίπου 650 δισ. δολαρίων από τους μεγάλους τεχνολογικούς ομίλους κρατούν ζωντανή την ιδέα μιας νέας μακροπρόθεσμης καμπύλης ανάπτυξης. Από την άλλη, η αγορά αρχίζει να κοιτά πιο ψυχρά το κόστος, τα περιθώρια και –κυρίως– τον χρόνο απόσβεσης. Όσο το ταμείο αδειάζει γρηγορότερα από τα έσοδα, το ερώτημα γίνεται πιο πρακτικό και λιγότερο οραματικό.

Η συνέπεια αυτής της σύγκρουσης φαίνεται καθαρά στη ροή κεφαλαίων. Ο Nasdaq χάνει έδαφος σε σχέση με τον ευρύτερο δείκτη, ενώ το ενδιαφέρον μετακινείται προς τομείς που παραδοσιακά λειτουργούν ως καταφύγιο όταν το ρίσκο ανεβαίνει. Τα βασικά καταναλωτικά αγαθά προσελκύουν ιστορικά υψηλές εισροές: πάνω από 700 εκατ. δολάρια μέσα σε μία εβδομάδα και περίπου 3,6 δισ. τον τελευταίο μήνα. Τέτοια μεγέθη δεν παραπέμπουν σε τακτική κίνηση, αλλά σε στάση άμυνας.

Κι όμως, την ίδια στιγμή, το επενδυτικό συναίσθημα σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει εντυπωσιακά θετικό. Οι μετρήσεις που συνδυάζουν ροές σε μετοχές και ομόλογα, τοποθετήσεις hedge funds, θέσεις διαχειριστών και εύρος αγοράς δείχνουν εικόνα σπάνιας αισιοδοξίας. Οι δείκτες βρίσκονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων δεκαετιών, με τους περισσότερους επιμέρους παράγοντες να κινούνται ξεκάθαρα προς την πλευρά του ρίσκου. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα διαθέσιμα μετρητά των fund managers βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά.

Αυτό το παράδοξο –άμυνα στις ροές, ευφορία στο συναίσθημα– είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο της περιόδου. Δείχνει μια αγορά που θέλει να πιστέψει, αλλά ταυτόχρονα φοβάται να εκτεθεί πλήρως. Η ζήτηση για μετοχές παραμένει ισχυρή, όμως γίνεται πιο επιλεκτική, πιο νευρική και πολύ λιγότερο υπομονετική.

Σε τέτοιες φάσεις, οι αγορές δεν κινούνται γραμμικά. Κάνουν απότομες στροφές, δοκιμάζουν αντοχές και τιμωρούν την υπερβολή. Το επόμενο διάστημα δεν θα κριθεί τόσο από το ποια ιστορία ακούγεται πιο πειστική, όσο από το ποια αντέχει όταν ο θόρυβος ανεβαίνει και το κόστος του λάθους γίνεται πραγματικό.

Ο S&P 500, στη διαγραμματική ανάλυση, πάνω που πλησίασε επικίνδυνα τη μακροπρόθεσμη ανοδική γραμμή τάσης “C’ στις 6.735 με 6.700 μονάδες, άλλαξε απότομα πορεία με μια έντονη ανοδική κίνηση μαζέματος προς το εύρος διακύμανσης των 6.900 με 6.930 μονάδων. Το σημείο πάντως που ακούμπησε έχει ιδιαίτερη σημασία στην ανάλυση καθώς λειτουργεί ως κομβικό όριο μεταξύ ελεγχόμενης διόρθωσης και βαθύτερης αλλαγής της βραχυχρόνιας τάσης.

Η αποτυπωμένη μεγάλη κάτω σκιά που δημιουργήθηκε στο εβδομαδιαίο candlestick φανερώνει ότι η μπάλα παραμένει στα πόδια των αγοραστών.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

