Σχεδόν 4 δισ. οι ρυθμίσεις των servicers από τα 80 δισ. κόκκινων δανείων

Περί τα 4,09 δισ. ευρώ έφτασαν οι συνολικές οφειλές που ρύθμισαν οι servicers το 12μηνο του 2025 με την πλειοψηφία να αφορά διμερείς ρυθμίσεις και ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη.

Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μερίδιο κατά 90% μη εξυπηρετούμενων δανείων κατέχουν οι τρεις μεγάλοι servicers Cepal, doValue και Intrum με τα ποσοστά τους στην πίτα να διαφοροποιούνται από μήνα σε μήνα ελάχιστα κατά τη διάρκεια του έτους και να εναλλάσσονται στις με μικρές διαφορές.

Παράλληλα, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Χρηματοπιστωτικού Τομέα & Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εντοπίζονται διαφοροποιήσεις ως προς το ύψος του χαρτοφυλακίου ΜΕΑ που κατέχουν οι servicers. Για παράδειγμα, το συνολικό χαρτοφυλάκιο το οποίο διαχειρίζονταν ξεκίνησε από 70 δις ευρώ τους πρώτους μήνες του 2025, ενώ στη συνέχεια από το Μάιο το ίδιο ποσό ανεβαίνει στα 74 δισ. ευρώ και το καλοκαίρι και συγκεκριμένα από τον Αύγουστο το χαρτοφυλάκιο των ΜΕΑ σκαρφαλώνει στα 79,4 δις ευρώ για δύο μήνες, ενώ το τελευταίο τρίμηνο του έτους το χαρτοφυλάκιο των ΜΕΑ αγγίζει τα 79,7 δισ.ευρώ.

Ωστόσο, υπήρχαν κάποιοι μήνες που οι ρυθμίσεις τους πήραν πραγματική ώθηση. Ειδικότερα, πρώτη καλή επίδοση στις ρυθμίσεις εντοπίζεται το Μάιο με 490 εκατ. ευρώ σε ρυθμίσεις, που αντιστοιχούσαν σε 6.600 οφειλέτες, στη συνέχεια ήρθε το peak του Ιουνίου με ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 514 εκατ.ευρώ και 6.500 οφειλέτες, με το 37% των ρυθμίσεων να αφορά στεγαστικά δάνεια. Σημαντικό δε είναι ότι η χρονιά έκλεισε με ρυθμίσεις για 442 εκατ.ευρώ αρχικές οφειλές που αντιστοιχούσαν σε 5.522 οφειλέτες.

Με αρχικές οφειλές 15,7 δισ. ευρώ. έκλεισε ο εξωδικαστικός μηχανισμός το έτος, με το σύνολο των οφειλών που βρίσκονται στον εξωδικαστικό να ανέρχεται το Δεκέμβριο στα 58,31 δις ευρώ εκ των οποίων τα 41,8 δις αφορούν οφειλές σε χρηματοπιστωτικούς φορείς και τα υπόλοιπα για οφειλές προς το Δημόσιο. Αν εξαιρέσει λοιπόν κανείς τις οφειλές προς το δημόσιο, οι ρυθμίσεις σε αρχικές οφειλές με τις οποίες έκλεισε ο εξωδικαστικός το 2025 ανέρχονται στο 37,56%, ενώ οι συνολικές ρυθμίσεις των servicers που ανέρχονται 4,09 δις αντιστοιχούν σε 9,8%.