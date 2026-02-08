Την Τετάρτη η συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν: Οι στόχοι της ελληνικής πλευράς και η μοναδική διαφορά

Τα βλέμματα είναι στραμμένα στο ραντεβού του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν την ερχόμενη Τετάρτη, στην Άγκυρα, ενάμιση σχεδόν χρόνο μετά την τελευταία τους συνάντηση, τον Σεπτέμβριο του 2024, στην Νέα Υόρκη, με την Αθήνα να στέλνει ξεκάθαρα μηνύματα, επαναβεβαιώνοντας την βούληση συνέχισης του διαλόγου, αλλά με ανυποχώρητες τις εθνικές «κόκκινες γραμμές».

Ειδικότερα, η διατήρηση και ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και η εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης με την Τουρκία είναι ο στόχος της ελληνικής πλευράς στη συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν.

Στην κυβέρνηση αναγνωρίζουν ότι οι δύο χώρες είναι μακριά από την επίλυση της μοναδικής διαφοράς που αναγνωρίζει η Αθήνα. «Μέσα από αυτό το σχήμα διακυβερνητικής συνεργασίας, η χώρα όχι απλώς δεν ζημιώνεται, αλλά αντίθετα ενισχύει τη διαπραγματευτική μας θέση και την εθνική ασφάλεια.Φυσικά, δεν τρέφουμε αυταπάτες, όσο η Τουρκία εξακολουθεί να μιλά για «γκρίζες ζώνες» και «casus belli», είναι ξεκάθαρο ότι απέχουμε ακόμα και από τη λύση της παρπαομπής της διαφοράς μας σε ένα διεθνές δικαιοδοτικό όργανο», δήλωσε από τη μεριά του ο κυβενρητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Τη Δευτέρα αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα θέματα που θα τεθούν στο τραπέζι της συνάντησης και οι συμφωνίες που θα υπογραφούν στο πλαίσιο της θετικής ατζέντας.

«Περιμένουμε η συνάντηση αυτή να επιβεβαιώσει ότι υπάρχει διάθεση και από τις δύο πλευρές, σίγουρα υπάρχει από εμάς αλλά ότι υπάρχει διάθεση και από την απέναντι πλευρά, να συνεχιστεί ένα κλίμα ηρεμάις στις σχέσεις…Δεν θέλουμε να ξαναγυρίσουμε στο καλοκαίρι του 2020», δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει στον Ερντογάν το καθεστώς του «casus belli», ζητώντας την άρση του.

