Το-«Στοίχημα»-του-Μόντι:-Από-το-made-in-china-στο-made-in-india

Με τον Ναρέντρα Μόντι να θεωρείται από τις αγορές ο αρχιτέκτονας του οράματος της «Αυτάρκους Ινδίας», η διεθνής κοινότητα αντιμετωπίζει πλέον το Νέο Δελχί ως τον κεντρικό πυλώνα της στρατηγικής “China+1”.

Η μαζική ενεργοποίηση του προγράμματος Production Linked Incentive και οι εμπορικές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και την ΕΕ επιχειρούν μια δομική αναδιάρθρωση των παγκόσμιων εμπορικών ροών.

Το Πρόγραμμα των $26 Δισ.: Το PLI ως Βιομηχανική Επανάσταση

Το πρόγραμμα PLI, που εγκρίθηκε το 2021 με συνολικό προϋπολογισμό $26 δισ., στοχεύει σε 14 στρατηγικούς τομείς. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας, 806 εταιρείες έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του PLI και έχουν προσελκύσει πραγματικές επενδύσεις ύψους $20,3 δισ. Η παραγωγή που δημιουργήθηκε ξεπέρασε σε αξία τα $190,9 δισ., ενώ δημιουργήθηκαν πάνω από 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας άμεσες και έμμεσες.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Η παραγωγή smartphones εκτοξεύτηκε κατά 146%, ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν άνοδο 775%, με την Ινδία να παράγει σήμερα το 97% της εγχώριας ζήτησης για κινητά τηλέφωνα. Στον τομέα των φαρμάκων, η αλλαγή είναι εξίσου εντυπωσιακή, καθώς η Ινδία από καθαρός εισαγωγέας μετατράπηκε σε καθαρός εξαγωγέας, επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση των αναλυτών, ότι η χώρα μεταμορφώνεται σε «εξαγωγική ατμομηχανή».

Όπως έχει επισημανθεί ευρέως, o στρατηγικός στόχος της χώρας είναι η αύξηση της συμμετοχής της μεταποίησης στο ινδικό ΑΕΠ από το 16% (επίπεδα 2023) στο 25% εντός της δεκαετίας.

Το Apple Effect: Ο καταλύτης της «Μεγάλης Εξόδου» από την Κίνα

Η πραγματική επικύρωση, όμως, έρχεται από το Κουπερτίνο. Η Apple, που για δεκαετίες βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην Κίνα, πραγματοποιεί μια ιστορική στροφή προς την Ινδία και οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους.

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε το India Briefing, η Ινδία παρήγαγε 25-30% της παγκόσμιας παραγωγής iPhone για το 2025, τετραπλάσιο ποσοστό σε σχέση με το 2022, οπότε ήταν μόλις 6%. Όπως αναφέρει το Winbuzzer, αναλυτές προβλέπουν ότι η Ινδία θα παράγει iPhones περίπου $40 δισ. για το 2026, με το 80% να προορίζεται για εξαγωγή στις ΗΠΑ.

Η μεγαλύτερη τομή ήρθε με τον Προϋπολογισμό του 2026. Την 1η Φεβρουαρίου, η υπουργός Οικονομικών, Nirmala Sitharaman, ανακοίνωσε φορολογική απαλλαγή πέντε ετών, που επιτρέπει στην Apple να χρηματοδοτεί απευθείας τον εξοπλισμό παραγωγής στους συνεργάτες της στην Ινδία χωρίς φορολογικές επιπλοκές, απαλλάσσοντας τους από την ανάγκη επένδυσης δικών τους κεφαλαίων.

Όπως σημειώνει το CNBC, η Apple δημιούργησε ουσιαστικά μια “China Alternative” που παρακάμπτει τις εμπορικές εντάσεις, ενώ με σχεδόν όλη την ινδική παραγωγή iPhone να προορίζεται για τις αμερικανικές αγορές, έχει μετατρέψει την Ινδία στο πρωταρχικό της μέσο αντιστάθμισης κινδύνου ενάντια στην εξάρτηση από την Κίνα.

H πρόκληση των ημιαγωγών: Από το ISM 2.0 σε παγκόσμιο hub

Ο τομέας των ημιαγωγών, τεχνολογικά απαιτητικός, και γεωπολιτικά κρίσιμος, απαιτεί δεκαετίες προετοιμασίας και κρατική υποστήριξη. Η Ινδία, που το 2021 κάλυπτε λιγότερο από 9% της εγχώριας ζήτησης για chips, στοχεύει να γίνει παγκόσμιο hub ημιαγωγών.

Το India Semiconductor Mission (ISM), που ξεκίνησε το 2021 με προϋπολογισμό $9,1 δισ., έχει εγκρίνει 10 έργα με συνολικές επενδύσεις άνω των $19 δισ. Η Micron Technology ξεκινά την εμπορική παραγωγή τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ η Tata Electronics, σε συνεργασία με την ταϊβανέζικη PSMC, αναμένεται να ξεκινήσει την παραγωγή αργότερα μέσα στο έτος.

Τα Deals-Μαμούθ του 2026: Ανάμεσα σε Τραμπ και Ευρώπη

Μετά από τον «μαύρο» Αύγουστο του 2025, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επέβαλε συνολικούς δασμούς 50%, η συμφωνία της 2ης Φεβρουαρίου 2026 άλλαξε τα δεδομένα. Οι ΗΠΑ μείωσαν τον δασμό στο 18%, ποσοστό που, αν και υψηλό για τα παλιά δεδομένα, σήμερα θεωρείται «χαμηλό» (σε σύγκριση με 19% του Πακιστάν και το 20% του Βιετνάμ), χαρίζοντας στο Νέο Δελχί συγκριτικό πλεονέκτημα στις αμερικανικές αγορές. Ταυτόχρονα, η Ινδία δεσμεύτηκε να αγοράσει αμερικανικά προϊόντα αξίας $500 δισ. και να στραφεί από το ρωσικό στο αμερικανικό πετρέλαιο ως προϋπόθεση για την άρση των κυρώσεων.

Λίγες μόλις ημέρες πριν από τη συμφωνία με την κυβέρνηση Τραμπ, η Ινδία υπέγραψε Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την ΕΕ, ανοίγοντας μια αγορά 450 εκατομμυρίων καταναλωτών για τα ινδικά προϊόντα μεταποίησης και προσφέροντας στην Ινδία μια εναλλακτική οδό που δεν εξαρτάται από τις διαθέσεις του Λευκού Οίκου. Όπως επισημαίνει o Arvind Subramanian στο CNN, η κίνηση αυτή λειτούργησε ως «πολιορκητικός κριός» για τις ΗΠΑ, καθώς η προνομιακή πρόσβαση της Ινδίας στην ευρωπαϊκή αγορά ανάγκασε την Ουάσιγκτον να επιταχύνει το δικό της deal για να μη χάσουν οι αμερικανικές επιχειρήσεις έδαφος.

REUTERS/Altaf Hussain

Γεωπολιτική Σκακιέρα: Η Ινδία ως Αμφίρροπη Δύναμη

Το ινδικό στοίχημα στη μεταποίηση ξεπερνά τα στενά όρια της οικονομίας, είναι μια βαθιά γεωπολιτική κίνηση. Το Νέο Δελχί αξιοποιεί τη στρατηγική του αυτονομία για να αποκομίσει οφέλη από πολλά στρατόπεδα.

Η καθυστέρηση στην οριστικοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ-Ινδίας προσέφερε στην Κίνα μια μοναδική ευκαιρία για «αντιαμερικανική» προπαγάνδα. Όπως σημειώνει το Stimson Center, το Πεκίνο επιχείρησε να εμφανιστεί ως σύμμαχος της Ινδίας απέναντι στους «εκβιαστικούς δασμούς» του Τραμπ. Εκμεταλλευόμενη την ινδική δυσφορία, η Κίνα πίεσε για την εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, επιδιώκοντας να αφήσει πίσω τη φονική σύγκρουση στην κοιλάδα Γκαλβάν το 2020.

Η Ρωσία, από την άλλη, υπήρξε ο μεγάλος κερδισμένος από την παρατεταμένη αβεβαιότητα στις σχέσεις Ουάσινγκτον-Νέου Δελχί. Η καθυστέρηση της συμφωνίας επέτρεψε στη Μόσχα να διατηρήσει την αδιάλειπτη ροή πετρελαίου προς τα ινδικά διυλιστήρια. Αυτή η εμπορική οδός αποτέλεσε ζωτική πηγή εσόδων για το Κρεμλίνο, ενισχύοντας τα κρατικά ταμεία σε μια κρίσιμη περίοδο οικονομικής πίεσης.

Η Ινδία εξελίσσεται σε αμφίρροπη δύναμη, αρνούμενη να προσδεθεί πλήρως στο άρμα οποιασδήποτε υπερδύναμης. Από τη μία, συμμετέχει στο Quad (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Αυστραλία), από την άλλη, παραμένει ενεργό μέλος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) και των BRICS, διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το Πεκίνο και τη Μόσχα.

Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS

Η Εξωτερική Πολιτική του Multi-Alignment και τα $1,2 Τρισ.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της McKinsey, το οικονομικό όφελος για την Ινδία από τη δομική μετατόπιση των παγκόσμιων εμπορικών ροών θα μπορούσε να αγγίξει τα $0,8 έως $1,2 τρισ. έως το 2030.

Ωστόσο, η επίτευξη αυτού του «άλματος» απαιτεί κάτι περισσότερο από απλά κίνητρα PLI και δασμολογικές συμφωνίες. Για να μετατραπεί η Ινδία σε μόνιμο βιομηχανικό πόλο, το Νέο Δελχί καλείται να αντιμετωπίσει τις χρόνιες παθογένειες στις υποδομές, το κενό δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και να απλοποιήσει τις δαιδαλώδες γραφειοκρατίες.

Η κυβέρνηση Μόντι έχει επιδείξει μια αξιοσημείωτη ικανότητα στην πολιτική των ίσων αποστάσεων. Ωστόσο, καθώς ο ανταγωνισμός των μεγάλων δυνάμεων κλιμακώνεται, η «πολυτέλεια» της ουδετερότητας ενδέχεται να εξαντληθεί.

Προς το παρόν, πάντως, αυτή η «στρατηγική αμφιταλάντευση» δεν είναι αδυναμία, αλλά το ισχυρότερο διαπραγματευτικό χαρτί του Μόντι: η Ινδία είναι πλέον πολύ μεγάλη για να την αγνοήσει η Δύση και πολύ αυτόνομη για να την ελέγξει η Ανατολή.