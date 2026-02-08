Το-software-στο-στόχαστρο-των-short

Στο ξεκίνημα του 2026, το software βρίσκεται στο επίκεντρο μιας οργανωμένης short επίθεσης από τα hedge funds.

Σύμφωνα με στοιχεία της S3 Partners, τα funds έχουν αποκομίσει έως τώρα κέρδη περίπου 24 δισ. δολαρίων από short θέσεις σε μετοχές software, την ώρα που η συνολική κεφαλαιοποίηση του κλάδου έχει συρρικνωθεί κατά σχεδόν 1 τρισ. δολάρια.

Η στόχευση επικεντρώνεται κυρίως σε εταιρείες βασικού αυτοματισμού, όπου οι υπηρεσίες θεωρείται ότι μπορούν να υποκατασταθούν ταχύτερα από νέες εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Το φαινόμενο έχει χαρακτηριστικά «μαζικής αποδόμησης», με αδιάκριτες πωλήσεις και ενίσχυση των short στοιχημάτων σε τίτλους που ήδη βρίσκονται σε πτωτική τροχιά.

Σε αυτό το περιβάλλον, το iShares Expanded Tech-Software ETF (IGV) λειτουργεί ως βασικό πεδίο έκφρασης αυτής της στρατηγικής, έχοντας καταγράψει απώλειες άνω του 22% από την αρχή του έτους και περίπου 33% από τα ιστορικά υψηλά του Σεπτεμβρίου. Το IGV προσφέρει ευρεία έκθεση στον κλάδο λογισμικού, με ανώτατο όριο βαρύτητας ανά μετοχή.

Οι δέκα βασικές του συμμετοχές –που καλύπτουν περίπου το 60% του ενεργητικού– είναι οι Microsoft, Palantir, Salesforce, Oracle, Intuit, Adobe, Palo Alto Networks, CrowdStrike, AppLovin και ServiceNow.

Από διαγραμματικής απόψεως το IGV πλησιάζει ένα πολύ σημαντικό σταυροδρόμι για την περαιτέρω πορεία του. Ή που θα σταματήσει την πτώση του μέσα στο εύρος στήριξης των 77 με 72 δολαρίων – τώρα 82,46 – ή που θα φύγει χαμηλότερα προς τα 62,50 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

