Υπερβάλον-ρίσκο,-options-και-απότομες-στροφές

Η αγορά του χρυσού περνά ένα στάδιο έντονων αντιθέσεων, με τις τιμές να κουβαλούν το αποτύπωμα μιας απότομης διόρθωσης και τη συμπεριφορά των επενδυτών να δείχνει αυξημένη νευρικότητα.

Το συμβόλαιο χρυσού έχασε έως και 21%, υποχωρώντας από τα ιστορικά υψηλά των 5.600 δολαρίων προς την περιοχή των 4.400 δολαρίων, πριν σταθεροποιηθεί πρόσφατα ανάμεσα στο εύρος διακύμανσης των 5095 με 4.700 δολαρίων.

Παράλληλα στις ΗΠΑ, η συμμετοχή των retail επενδυτών στην αγορά options πολύτιμων μετάλλων έχει εκτιναχθεί. Ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών σε options χρυσού και αργύρου το 2026 είναι 6,6 φορές μεγαλύτερος από ολόκληρο το 2023, ενώ η δραστηριότητα ξεπερνά κάθε έτος μετά το 2020 με διαφορά άνω του 300%.

Οι ιδιώτες πραγματοποιούν περίπου 22% περισσότερες ημερήσιες συναλλαγές σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, ένδειξη αυξημένης διάθεσης για ρίσκο στα μέταλλα.

Την ίδια στιγμή, στην Κίνα καταγράφονται ακραίες μεταβολές στο επενδυτικό συναίσθημα. Τα τέσσερα μεγαλύτερα ETF χρυσού κατέγραψαν εκροές 980 εκατ. δολαρίων σε μία ημέρα – ιστορικό ρεκόρ – μετά από ισχυρές εισροές λίγες ημέρες νωρίτερα.

Το αποτέλεσμα είναι μια αγορά που ταλαντώνεται μεταξύ φόβου και ευφορίας, με τον χρυσό να λειτουργεί ξανά ως καθρέφτης της παγκόσμιας επενδυτικής ψυχολογίας.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

February 8, 2026