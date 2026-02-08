Φεβρουάριος-με-3-κρίσιμες-ημερομηνίες-και-παγίδες-για-τους-φορολογούμενους

Τρεις βασικές υποχρεώσεις έχουν οι φορολογούμενοι μέσα στον Φεβρουάριο και θα πρέπει κατά συνέπεια να βιαστούν.

Υποβολή αίτησης ώστε οι φορολογούμενοι να κερδίσουν έκπτωση έως 20% στον ΕΝΦΙΑ, οριστικοποίηση των στοιχείων στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για το έτος 2025 και αποστολή των αποδοχών του προηγούμενου έτους από τους εργοδότες.

Μείωση ΕΝΦΙΑ

Στις 16 Φεβρουαρίου εκπνέει η προθεσμία για χιλιάδες φορολογούμενους προκειμένου να υποβάλλουν αίτηση για μείωση έως 20% στον φετινό ΕΝΦΙΑ. Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν είναι μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ, ακολουθώντας τα εξής βήματα : Εφαρμογές – Δημοφιλείς Εφαρμογές – myPROPERTY – Μείωση ΕΝΦΙΑ ασφαλισμένων κατοικιών.

Για να κερδίσουν την έκπτωση οι ιδιοκτήτες, το ακίνητο θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο τόσο για πυρκαγιά όσο και για πλημμύρα – σεισμό. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που το ακίνητο είναι ασφαλισμένο για ένα έτος χορηγείται μείωση 20% στον ΕΝΦΙΑ που αναλογεί στους ΑΤΑΚ της ασφαλισμένης κατοικίας εφόσον η φορολογητέα αξία της κατοικίας για σκοπούς επιβολής ΕΝΦΙΑ δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Η μείωση ανέρχεται στο 10% εφόσον η αξία του ακινήτου υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.

Βραχυχρόνια μίσθωση

Μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου έχουν περιθώριο όσοι εκμεταλλεύονται τα ακίνητα τους με το καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης προκειμένου να οριστικοποιήσουν τα στοιχεία για το έτος 2025 στο Μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα καθοριστεί και το ύψος του φόρου που θα κληθούν να καταβάλλουν για φέτος.

Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές ακινήτων θα πρέπει να ελέγξουν τα κατατεθειμένα στοιχεία εσόδων από βραχυχρόνιες μισθώσεις που αποκτήθηκαν το 2025 και να προχωρήσουν στη διόρθωση τυχών λαθών και παραλείψεων. Όσοι δεν οριστικοποιήσουν τα στοιχεία στο Μητρώο της ΑΑΔΕ κινδυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί ακόμα κι αν δεν τα έχουν εισπράξει.

Βεβαίωση αποδοχών

Έως τις 27 του μηνός θα πρέπει να αποσταλούν στην ΑΑΔΕ οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων για το 2025. Μία προθεσμία σημαντική για την ομαλή εξέλιξη της φετινής φορολογικής διαδικασίας καθώς τυχόν καθυστερήσεις μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα :

· οι φορολογούμενοι να μην μπορούν να δουν προσυμπληρωμένα τα εισοδήματά τους,

· υπάρχει κίνδυνος η εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης να είναι λανθασμένη με αποτέλεσμα να χρειαστεί η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης.

Η έγκαιρη υποβολή των βεβαιώσεων δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά βασική προϋπόθεση για να ξεκινήσει χωρίς εμπόδια η περίοδος υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.