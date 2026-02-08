Χειμερινοί Ολυμπιακοί Μιλάνου: Αναζητώντας τη χαμένη μαγεία – Κοντά στα 6 δισ. ευρώ το συνολικό κόστος

Το κόστος εκτιμάται ότι θα απορροφήσει περίπου ένα 0,3% του ιταλικού ΑΕΠ. Τα προσδοκώμενα έσοδα για την Ιταλία προβλέπονται στα 5 δισ. ευρώ.

Τη μαγεία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων θα επιδιώξουν να ξαναφέρουν οι χειμερινοί Μιλάνο-Κορτίνα 2026 που άνοιξαν επίσημα την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου. Και αυτό, καθώς η ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων έχει επισκιαστεί από διαρκείς υπερβάσεις κόστους, πολιτικές διαμάχες, σκάνδαλα ντόπινγκ και μία κληρονομιά εγκαταστάσεων που δεν χρησιμοποιούνται – οι αποκαλούμενοι «λευκοί ελέφαντες».

Και αυτό πριν καν φτάσουμε στην πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, η οποία απειλεί συνολικά τη βιωσιμότητα των χειμερινών σπορ. Οι χειμερινοί Μιλάνο-Κορτίνα 2026 πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουν ένα ταραχώδες γεωπολιτικό, οικονομικό και χρηματοοικονομικό περιβάλλον. Το κόστος εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύσει περίπου το 0,3% του ΑΕΠ της Ιταλίας για το 2025, φτάνοντας σε ένα εκτιμώμενο ποσό των 5,9 δισ.ευρώ, σύμφωνα με την S&P Global, ενώ δεν αποκλείεται να είναι ακόμη υψηλότερο.

Σε σύγκριση με προηγούμενους αγώνες, το Μιλάνο-Κορτίνα κοστίζει λιγότερο από τους Αγώνες του Σότσι και του Πεκίνου, αλλά περισσότερο από οποιουσδήποτε άλλους χειμερινούς αγώνες των τελευταίων 20 ετών. Το συνολικό δημόσιο κόστος (συμπεριλαμβανομένων της ιταλικής κυβέρνησης και των περιφερειακών/τοπικών αρχών) αντιπροσωπεύει το 63% του συνολικού κόστους, κυρίως χρηματοδοτούμενο από την κεντρική κυβέρνηση και κατευθυνόμενο προς επενδύσεις σε υποδομές, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό ήταν πιθανώς απαραίτητες.

Όπως και σε προηγούμενους αγώνες, τα έξοδα υπερέβησαν τον αρχικό προϋπολογισμό. Οι επενδύσεις που περιλαμβάνονταν στην προσφορά υποψηφιότητας ήταν σημαντικά χαμηλότερες, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν αρκετές επενδύσεις υποδομών – όχι αυστηρά συνδεδεμένες με τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις – σε μεταγενέστερο στάδιο.

Επενδύσεις και κόστη

Οι επενδύσεις αντιπροσώπευσαν τα 2/3 του συνολικού κόστους, περί τα 4 δισ. ευρώ. Οι περισσότερες επενδύσεις προστέθηκαν μετά τη νίκη της υποψηφιότητας το 2019 και δεν σχετίζονται αυστηρά με τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Σχεδόν 2,7 δισ. ευρώ ή 66% των συνολικών επενδύσεων αφορούν ανακατασκευές σιδηροδρομικών και οδικών υποδομών και άλλες αναβαθμίσεις τοπικών μεταφορών.

Για τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, οι διοργανωτές Μιλάνο-Κορτίνα ακολούθησαν τη στρατηγική «επαναχρησιμοποίηση όπου είναι δυνατό» που προωθεί η Agenda 2020 της ΔΟΕ, αξιοποιώντας υπάρχοντες χώρους και εστιάζοντας σε ανακαίνιση, μερική ανακατασκευή και αναβαθμίσεις προσβασιμότητας. Οι επενδύσεις στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις αντιπροσωπεύουν περίπου 34% των συνολικών κεφαλαιακών δαπανών, παραμένοντας κάτω από 1,4 δισ.ευρώ.

Το Ολυμπιακό Χωριό του Μιλάνου με εκτιμώμενο κόστος 140 εκατ. ευρώ θα μετατραπεί σε στέγαση φοιτητών, ενώ η νέα Santa Giulia Arena, κύρια εγκατάσταση χόκεϊ κόστους 250 εκατ., θα φιλοξενεί συναυλίες και εκδηλώσεις μετά τους αγώνες. Και οι δύο εγκαταστάσεις χρηματοδοτήθηκαν κυρίως ιδιωτικά.

Τουριστικά και εμπορικά έσοδα

Οι αρχές αναμένουν ισχυρούς αριθμούς επισκεπτών, που θα καλύψουν τα έξοδα. Οι διοργανωτές προβλέπουν περίπου 2 εκατ. θεατές, σε σύγκριση με 1,5 εκατ. στο Τορίνο 2006, παρά τις πιο διασκορπισμένες εγκαταστάσεις. Οι κρατήσεις πτήσεων και διαμονής υποδεικνύουν αύξηση 160% στις αφίξεις από το εξωτερικό στη Βόρεια Ιταλία μεταξύ 1-21 Φεβρουαρίου. Ενδιαφέρον υπάρχει και εντός Ιταλίας, με σχεδόν 80% των κατοίκων στις περιοχές ενδιαφέροντος να θέλουν να παρακολουθήσουν κάποιο γεγονός.

Για περαιτέρω ενίσχυση των εσόδων, οι δήμοι εντός 30 χλμ. από Ολυμπιακές εγκαταστάσεις μπορούν να αυξήσουν τον τουριστικό φόρο το 2026, με το 50% των επιπλέον εσόδων να πηγαίνει στην κεντρική κυβέρνηση. Το Ερευνητικό Κέντρο της Confcommercio Μιλάνου κάνει λόγο για μέση κατά κεφαλήν δαπάνη των θεατών 424,5 ευρώ. Ανάλυση που πραγματοποιήθηκε εντός ακτίνας 4,5 χιλιομέτρων από το κέντρο της πόλης του Μιλάνου δείχνει ότι ο μέσος συντελεστής πληρότητας για ξενοδοχεία 3 έως 5 αστέρων (περίπου 500 καταλύματα) πλησιάζει το 81%.

Αντίστοιχα, μελέτη της ιταλικής τράπεζας Banca IFIS προβλέπει οικονομικά οφέλη ύψους 5,3 δισ. ευρώ για την Ιταλία. Το ποσό αυτό κατανέμεται σε τρεις κατηγορίες: 1,1 δισ. ευρώ από δαπάνες θεατών, αθλητών και προσωπικού στους χώρους των Αγώνων, ενισχύοντας την τοπική εστίαση, το εμπόριο και τις υπηρεσίες, 1,2 δισ. ευρώ από μελλοντικό τουρισμό, δεδομένου ότι οι επισκέπτες μπορεί να επιστρέψουν ή να παραμείνουν περισσότερο κατά τους 12 έως 18 μήνες μετά την εκδήλωση και 3 δισ. ευρώ από την αξία νέων και ανακαινισμένων υποδομών, δημιουγώντας μια βάση για περιφερειακή ανάπτυξη.

Επιπλέον, πρόθυμο φαίνεται και το μεγάλο επιχειρηματικό κεφάλαιο: η NBC Universal, ο αμερικανικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας των Ολυμπιακών Αγώνων εδώ και δεκαετίες, γνωστοποίησε ότι έχει πωλήσει όλα τα διαφημιστικά της πακέτα έναν μήνα πριν από την τελετή έναρξης, καταρρίπτοντας νέο ρεκόρ για τους Χειμερινούς Αγώνες. «Το παραδοσιακό περιβάλλον που περιμένουν οι θεατές από τις Άλπεις, μαζί με όλη την ιστορία, θα παρουσιαστεί πολύ καλά στην τηλεόραση», τόνισε ο Μάικλ Πέιν, εμπορικός διευθυντής της ΔΟΕ από το 1988 έως το 2004.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε μια ευρεία ζώνη της Βόρειας Ιταλίας, από τις ψηλές Άλπεις μέχρι τις μεταβιομηχανικές αστικές περιοχές. Η Κορτίνα, που φιλοξένησε τους Αγώνες του 1956 και ξεχειλίζει από ρετρό γοητεία, θα φιλοξενήσει τα αλπικά αγωνίσματα. Στο Μιλάνο έγινε η τελετή έναρξης, ενώ θα πραγματοποιηθούν παράλληλα τα αγωνίσματα πατινάζ και το χόκεϊ επί πάγου. Και η Βερόνα θα διοργανώσει την τελετή λήξης στην ρωμαϊκή της αρένα.