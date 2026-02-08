ubs:-Η-τράπεζα-της-Γκισλέιν-Μάξγουελ-ύστερα-από-την-καταδίκη-του-Τζέφρι-Έπστιν

Η προηγούμενη τράπεζα που διατηρούσε λογαριασμούς, η JPMorgan, την είχε χαρακτηρίσει ως «Πελάτη Υψηλού Κινδύνου», λόγω των δεσμών της με τον Έπστιν.

Ο ελβετικός τραπεζικός κολοσσός UBS άνοιξε λογαριασμούς για τη Γκισλέιν Μάξγουελ το 2014, μόλις λίγους μήνες αφότου η JPMorgan Chase αποφάσισε να τερματίσει τη συνεργασία της με τον Τζέφρι Έπστιν, και τη βοήθησε να διαχειριστεί έως και 19 εκατομμύρια δολάρια τα χρόνια που προηγήθηκαν της καταδίκης της για σεξουαλική διακίνηση, σύμφωνα με έγγραφα.

Σύμφωνα με το Reuters, τα έγγραφα αυτά, τα οποία αποτελούν μέρος αρχείου που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, προσφέρουν νέες πληροφορίες για την έκταση της τραπεζικής σχέσης της UBS με τη Μάξγουελ, η οποία συνελήφθη το 2020 και κρίθηκε ένοχη το 2021 για τον ρόλο της στη βοήθεια προς τον Έπστιν ώστε να κακοποιεί σεξουαλικά ανήλικα κορίτσια. Αυτή τη στιγμή εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών.

Τα έγγραφα, τα οποία περιλαμβάνουν - και τραπεζικά αντίγραφα, δείχνουν ότι η ελβετική τράπεζα άνοιξε για τη Μάξγουελ προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς που περιλάμβαναν μετρητά, μετοχές και επενδύσεις σε hedge funds. Η UBS της ανέθεσε δύο διαχειριστές πελατειακών σχέσεων, οι οποίοι στη συνέχεια τη βοήθησαν να μετακινήσει εκατομμύρια δολάρια και της παρείχαν και άλλα προνόμια που η τράπεζα επιφυλάσσει για τους εύπορους πελάτες της.

Το 2014, αφού η JPMorgan έκλεισε τους λογαριασμούς του Έπστιν, η UBS του παρείχε πιστωτική κάρτα, σύμφωνα με -. Ο Έπστιν είχε φυλακιστεί και είχε δηλώσει ένοχος το 2008 για την κατηγορία ότι ζήτησε πορνεία από ανήλικο κορίτσι.

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός έκλεισε τον Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς. Ο λογιστής του Έπστιν τού ανέφερε ότι η UBS έλαβε την απόφαση λόγω «κινδύνου για τη φήμη» της τράπεζας, όπως προκύπτει από -. Ωστόσο, η τράπεζα συνέχισε τη συνεργασία της με τη Μάξγουελ, παρότι η στενή της σχέση με τον Έπστιν είχε αναφερθεί από πολλά μέσα ενημέρωσης, μεταξύ άλλων και σε συνέντευξη του χρηματιστή.

Η UBS αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις του Reuters για το συγκεκριμένο άρθρο, συμπεριλαμβανομένου του λόγου για τον οποίο δέχθηκε ως πελάτη ένα άτομο που είχε χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου από άλλη τράπεζα. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για οποιαδήποτε παράνομη ενέργεια εκ μέρους της UBS ή των συμβούλων της, ενώ ορισμένα έγγραφα δείχνουν ότι η τράπεζα πραγματοποίησε ελέγχους δέουσας επιμέλειας πριν από τη μεταφορά των λογαριασμών της από την JPMorgan. Το Reuters δεν μπόρεσε να μάθει λεπτομέρειες σχετικά με το εύρος αυτών των ελέγχων.

Δικηγόρος της Μάξγουελ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Ποιος σύστησε τη Μάξγουελ στη UBS

Ο Έπσταϊν και η Μάξγουελ διατηρούσαν λογαριασμούς στην JPMorgan επί σειρά ετών, ωστόσο ο μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος των ΗΠΑ άρχισε να ανησυχεί για τους κινδύνους της συνεργασίας μαζί τους τα χρόνια που ακολούθησαν την καταδίκη του Έπστιν το 2008.

Το 2011, στο πλαίσιο ελέγχων «know-your-customer», η JPMorgan συνέστησε εσωτερικά η Μάξγουελ να χαρακτηριστεί ως «Πελάτης Υψηλού Κινδύνου» λόγω των δεσμών της με τον Έπστιν, σύμφωνα με ξεχωριστά έγγραφα αμερικανικών δικαστηρίων. Το 2013, η JPMorgan αποφάσισε να κλείσει τον λογαριασμό του Έπστιν.

Στο ιστορικό του Έπστιν, η JPMorgan σημείωνε ότι «σύμφωνα με την τραπεζική πολιτική, οι κακοποιοί (όπως ο Έπστιν) θεωρούνται υψηλού κινδύνου και απαιτούν πρόσθετη έγκριση», σύμφωνα με δικογραφία που κατέθεσαν οι Αμερικανικές Παρθένες Νήσοι κατά της JPMorgan σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Η JPMorgan διευθέτησε την υπόθεση το 2023 καταβάλλοντας 75 εκατομμύρια δολάρια.

Η JPMorgan, η οποία έχει αρνηθεί ότι γνώριζε τα εγκλήματα του Έπστιν, αρνήθηκε να σχολιάσει. Η τράπεζα δεν διευκρίνισε πότε και γιατί έκλεισε τους λογαριασμούς της Μάξγουελ.

Τον Δεκέμβριο του 2013, ο Ντέιβιντ Γουάσονγκ, τότε εταίρος της Soros Private Equity Partners, σύστησε τη Μάξγουελ στην UBS, σύμφωνα με ανταλλαγή -.

«Έχω κοινοποιήσει μία από τις καλύτερές μου φίλες που λέγεται Γκισλέιν Μάξγουελ. Αναζητά νέο διαχειριστή της περιουσίας της και της είπα ότι έπρεπε οπωσδήποτε να σας γνωρίσει», έγραψε ο Γουάσονγκ.

Στις 14 Φεβρουαρίου 2014, - με σβησμένα ονόματα προτρέπει την UBS να «επισπεύσει αυτή τη μετάβαση από την JPMorgan».

«Η Γκισλέιν φεύγει για πάνω από έναν μήνα την επόμενη εβδομάδα, οπότε πραγματικά χρειάζεται να ολοκληρωθεί η μεταφορά / να υπογραφούν τα έγγραφα πριν από την αναχώρησή της. Επίσης, θα ήθελε να μιλήσει μαζί σας για να συστηθεί κ.λπ.», αναφέρεται στο -.

Σε απάντηση, εκπρόσωποι της UBS δήλωσαν ότι είχαν εξετάσει τα έγγραφα που υπέβαλε και είχαν ορισμένες συμπληρωματικές ερωτήσεις, καθώς επεξεργάζονταν τη μεταφορά της στην τράπεζα.

Ο Γουάσονγκ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο σχετικά με τις συναλλαγές του με τη Μάξγουελ.

Λίγο αργότερα, η UBS είχε ανοίξει λογαριασμό και η Μάξγουελ τον χρησιμοποιούσε για προσωπικά της έξοδα και επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της φιλανθρωπικής της οργάνωσης TerraMar Project, καθώς και για οντότητες με τις επωνυμίες Ellmax, Pot & Kettle, Max Foundation και Max Hotel Services, σύμφωνα με τα έγγραφα. Ήδη από τον Φεβρουάριο του 2014, η Μάξγουελ διέθετε σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια σε έναν από τους λογαριασμούς της στην UBS.

Η Μάξγουελ έδινε οδηγίες στην τράπεζα για τη μετακίνηση των κεφαλαίων της. Σε ένα αίτημα το 2016, ζήτησε από την τράπεζα να πραγματοποιήσει πληρωμή 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων προς τον Σκοτ Μπόργκερσον, με τον οποίο παντρεύτηκε εκείνη τη χρονιά.

Στις 22 Ιουλίου 2019, 16 ημέρες μετά τη σύλληψη του Έπστιν, η UBS μετέφερε, κατόπιν αιτήματος της Μάξγουελ, 130.000 δολάρια από τον αποταμιευτικό της λογαριασμό στον τρεχούμενο, προκειμένου να πληρωθεί λογαριασμός πιστωτικής κάρτας American Express, σύμφωνα με τα έγγραφα. Ο Μπόργκερσον δεν απάντησε σε μήνυμα στο LinkedIn με αίτημα για σχόλιο.

Στις 16 Αυγούστου 2019, τον μήνα που ακολούθησε τη σύλληψη του Έπσταϊν, η UBS έλαβε κλήτευση από Ομοσπονδιακό Μεγάλο Δικαστήριο (Grand Jury Subpoena) που αφορούσε τη Μάξγουελ, σύμφωνα με επιστολή της UBS προς το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI). Η UBS παρείχε στο FBI πληροφορίες σχετικά με εμβάσματα, όπως αναφέρεται στην επιστολή.

Το Reuters δεν μπόρεσε να εξακριβώσει πότε – και αν – η UBS έκλεισε τους λογαριασμούς της Μάξγουελ.

Φωτογραφία @AP