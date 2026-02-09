ΑΒΑΞ: Ορατότητα, επαναληψιμότητα και ανοδικό εύρος

Ο ΑΒΑΞ μπαίνει σε περίοδο αυξημένου φόρτου και ενισχυμένης ορατότητας, με το ανεκτέλεστο να κατευθύνεται προς τα 2,85 δισ. ευρώ, επίπεδα που προσεγγίζουν ιστορικά υψηλά.

Στο τέλος του εννεαμήνου 2025, το υπόλοιπο έργων κινήθηκε κοντά στα 2,5 δισ. ευρώ, ενώ η επιτάχυνση των μεγάλων υποδομών στη χώρα δημιουργεί προϋποθέσεις σταθερής ροής εσόδων τόσο από κατασκευές όσο και από παραχωρήσεις.

Η Optima αναβάθμισε την τιμή-στόχο στα 3,81 από 3,03 ευρώ, διατηρώντας σύσταση buy. Οι προβλέψεις έως το 2028 κάνουν λόγο για μέση ετήσια αύξηση κύκλου εργασιών 8% και έντονη ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων καθαρών κερδών, με άλμα 55% ετησίως.

Για το 2025 οι νέες εκτιμήσεις ανεβάζουν τα EBITDA στα 120 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 57 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας βελτιωμένα περιθώρια στον κατασκευαστικό τομέα.

Εδώ η μετοχή στο μηνιαίο chart εμφανίζεται να διαμορφώνει μια αγοραστική βάση στα 3,20 με 3,00 ευρώ, ώστε να απλωθεί ανοδικά προς τα 4 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

