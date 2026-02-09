Ανακοινώθηκε η Επιτροπή Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ – Ποιοι «μετακομίζουν» στη Χ. Τρικούπη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Με επιστροφές στελεχών και πρώην βουλευτών του ΠΑΣΟΚ που είχαν μεταπηδήσει στον ΣΥΡΙΖΑ, 11 ακαδημαϊκούς, πρόσωπα που παρέμεναν στη Χ. Τρικουπη, αλλά είχαν πάρει αποστάσεις, απαντά το ΠΑΣΟΚ στην τρέχουσα πολιτική συγκυρία και δίνει το σήμα για διεύρυνση και πολιτική αλλαγή.

Για συμπαράταξη με το ΠΑΣΟΚ που βγαίνει μπροστά χωρίς ηγεμονισμούς κάνουν λόγο από την πράσινη παράταξη, που πάντως ξεκαθάρισαν ότι η επιτροπή διεύρυνσης και συμπαράταξης δεν ασχολείται με εν ενεργεία βουλευτές, καθώς είναι μια κεντρική επιλογή, την οποία τρέχει προσωπικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Κάπως έτσι ο Κώστας Τσουκαλάς, ο Κώστας Σκανδαλιδης και ο Γιάννης Βαρδακαστάνης πρόλαβαν τις απορίες των δημοσιογράφων που βρέθηκαν στη Χαριλάου Τρικούπη, μιας και η ερώτηση που μονοπωλούσε τα πηγαδάκια πριν από την έναρξη της συνέντευξης Τύπου ήταν αν και πότε θα ανακοινωθεί η επανένταξη της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασιμάτη και του ανεξάρτητου βουλευτή Ευάγγελου Αποστολάκη.

Ανάμεσα στα 44 πρόσωπα της επιτροπής ξεχωρίζουν οι πρώην που ως ΠΑΣΟΚογενείς εντάχθηκαν, αλλά ακόμη και κυβέρνησαν με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Δημόσιας Τάξης Γιάννης Πανούσης, ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάρκος Μπόλαρης, η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιωργία Γεννιά και το παλιό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που μέχρι πρότινος ήταν μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Καρκούλια.

Στη Χαριλάου Τρικούπη επιστρέφει και ο Θοδωρής Παπαθεοδώρου που είχε ακολουθήσει τον Ανδρέα Λοβερδο στους Δημοκράτες, όχι όμως και στη ΝΔ. Στην πρώτη γραμμή μέσω της επιτροπής διεύρυνσης και συμπαράταξης επιστρέφουν στελέχη, όπως ο πρώην υπουργός Γιώργος Τσακλίδης, ο πρώην υφυπουργός Φώτης Χατζημιχάλης και η πρώην υφυπουργός Ροδούλα Ζήση.

Τα 44 ονόματα της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ:

Δείτε όλα τα ονόματα

Αλαχιώτης Σταμάτης, καθηγητής Πανεπιστημίου, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Πάτρας Ανδρούτσου Μαρία, πρώην Δήμαρχος Αγ. Δημητρίου Ασημακόπουλος Δημήτρης, Επιχειρηματίας, πρώην Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ Βούλγαρης Αλέκος, πρώην Δήμαρχος Βόλου, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Γεννιά Γεωργία, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Δημητρουλόπουλος Παναγιώτης, πρώην Νομάρχης, πρώην Βουλευτής Δριβελέγκας Αντώνης, Πανεπιστημιακός, γιατρός Ζαρωτιάδης Γρηγόρης, Πανεπιστημιακός ΑΠΘ Ζήση Ροδούλα, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Θεοχάρη Μαρία, πρώην Βουλευτής Καλογήρου Γιάννης, Πανεπιστημιακός Καραγιάννης Γιάννης, πρώην Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Οικονομολόγος Καραχάλιος Κώστας, οικονομολόγος, πρώην μέλος Κίνησης ΠΡΑΤΤΩ Καρκούλια Ζωή, Δημ. Υπάλληλος – Αριστερή πρωτοβουλία Λαζαρίδης Λάζαρος, Μηχανολόγος μηχανικός Λαμνάτος Κώστας, Χημικός μηχανικός Λογοθέτης Βασίλης, Πανεπιστημιακός Μαδεμλής Νίκος, Υπάλληλος ΔΕΗ , πρώην Γρ. Νεολαίας ΠΑΣΟΚ Μαμέλης Κώστας, Δικηγόρος, πρώην Γρ. Ν.Ε. Θεσσαλονίκης Μαρκούλης Αντώνης, Δικηγόρος, πρώην Υποψήφιος ΣΥΡΙΖΑ Μπόλαρης Μάρκος, πρώην Βουλευτής, πρώην Υπουργός Μπρέμπου Γωγώ, ηθοποιός Ντάγκας Δημοσθένης, Εκπαιδευτικός Οικονόμου Νίκος, Πολιτικός Μηχανικός Ορφανός Μιχάλης, Δικηγόρος Παλαιογιάννης Σπύρος, Χημικός Πανούσης Γιάννης, Πανεπιστημιακός, πρώην Υπουργός Παπαθεοδώρου Θόδωρος, Πανεπιστημιακός, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Παπαμάρκου Γιώργος, Υπάλληλος ΟΤΕ Παπαμιχαήλ Σωτήρης, Δικηγόρος, Αντιδήμαρχος Αγ. Παρασκευής Περράκης Στέλιος, Πανεπιστημιακός Ρέμελης Κώστας, Πανεπιστημιακός, πρώην Πρύτανης Πανεπιστημίου Θράκης Σακελλίων Γιώργος, Γιατρός, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς Σμυρλής Χρήστος, Οδοντίατρος, πρώην Βουλευτής Σταθόπουλος Θεοφάνης, πρώην Πρ. Ομοσπ. Εργαζομένων Τσιμέντων Ελλάδος Σφηκάκης Πέτρος, Δικηγόρος, πρώην Γ.Γ. Νέας Γενιάς Τάτσης Άγης, Δικηγόρος Τζιόλας Λευτέρης, Στέλεχος Επιχειρήσεων, πρώην βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Τσακλίδης Γιάννης, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Τσιαούση Ελένη, πρώην Βουλευτής Τσιρίδης Λευτέρης, Πανεπιστημιακός, γιατρός Φραγκούλης Μανώλης, Πανεπιστημιακός Χατζημιχάλης Φώτης, Επιχειρηματίας, πρώην Βουλευτής, πρώην Υφυπουργός Χάτζιου Τζούλιαν, πρώην μέλος Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Επιπλέον, στην Επιτροπή συμμετέχουν τα ακόλουθα κεντρικά στελέχη από τον πολιτικό και κοινωνικό χώρο:

Σκανδαλίδης Κώστας

Κωνσταντόπουλος Δημήτρης – υπεύθυνος Αυτοοργάνωσης

Αργύρης Βαγγέλης – πρώην στελέχη, πρώην βουλευτές

Μαργαρίτης Θόδωρος – Ανανεωτική αριστερά

Γεωργάτος Γεράσιμος – Ανανεωτική αριστερά

Πόντας Απόστολος – Πρόεδρος ΕΔΕΜ

Εδιάρογλου Ρούλης – Κινήσεις πολιτών (Βόρεια Ελλάδα)

Χλωμούδης Κώστας – Κινήσεις πολιτών (Νότια Ελλάδα)

Κατσικάρης Δημήτρης – Περιφερειακή αυτοδιοίκηση

Δανιηλίδης Σίμος – Τοπική αυτοδιοίκηση

Τσούμας Γιώργος – Νεολαία

Μερεντίτη Σούλα – Γυναικείες οργανώσεις

Καββαθάς Γιώργος – Επιμελητήρια – Επιχειρήσεις

Μότσιος Γιώργος – Συνδικαλιστικός χώρος

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.