Ανοδική εκκίνηση στις Ευρωαγορές – «Βουτιά» NatWest και Hims μετά τα deals και τις νομικές διαμάχες

Οι ευρωπαϊκές αγορές έκλεισαν την πρώτη μέρα (9/2) της νέας εβδομάδας συνεδριάσεων, σε θετικό έδαφος αντλώντας ώθηση από τις αγορές της Ασίας, όπου η σαρωτική εκλογική νίκη στην Ιαπωνία το Σαββατοκύριακο οδήγησε τον δείκτη του Τόκιο σε ιστορικά υψηλά.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx έκλεισε ενισχυμένος κατά 0,69% στις 621,40 μονάδες με τα κυριότερους ευρωπαϊκούς δείκτες να κινούνται σε θετικό έδαφος.

Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανικός δείκτης DAX σημειώνει άνοδο 1,15% στις 25.004,74 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC έκλεισε με κέρδη 0,60% στις 8.323,28 μονάδες και ο βρετανικός FTSE σημειώνοντας αύξηση 0,16% στις 10.386,23 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX έκλεισε ανοδικά κατά 1,40% στις 18.195,10 μονάδες, ενώ και ο ιταλικός MIB κατέγραψε σημαντική άνοδο 2,06% στις 46.822,81 μονάδες.

Στο πεδίο των μετοχών τώρα, η μετοχή της Novo Nordisk ενισχύθηκε κατά 3,9% στη Φρανκφούρτη, μετά την είδηση ότι η διαδικτυακή εταιρεία τηλεϊατρικής Hims & Hers θα σταματήσει να διαθέτει το φθηνό χάπι GLP-1, ύστερα από δήλωση της Αμερικανικής Υπηρεσίας Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) ότι θα προχωρήσει σε σχετικές ενέργειες. Μάλιστα η μετοχή της δεύτερης κατακρημνίστηκε κατά 27%.

Η Novo ζητά από το δικαστήριο να απαγορεύσει μόνιμα στην Hims την πώληση παρασκευασμένων εκδόσεων των φαρμάκων της που παραβιάζουν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας της και επιδιώκει να ανακτήσει αποζημιώσεις.

«Πρόκειται για πλήρη απατεωνιά, και ήταν απατεωνιά από τότε που τελείωσε η έλλειψη», δήλωσε ο John Kuckelman, γενικός σύμβουλος της Novo για νομικά, πνευματική ιδιοκτησία και ασφάλεια, σε συνέντευξή του.

«Το γεγονός είναι ότι τα φάρμακά τους δεν έχουν δοκιμαστεί, και θέτουν σε κίνδυνο τους ασθενείς», πρόσθεσε, αναφερόμενος στο ότι η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η ποιότητα των παρασκευασμένων φαρμάκων δεν ελέγχονται από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές.

Υποχώρηση για τις μετοχές της NatWst μετά το deal με την Evelyn Partners

Οι μετοχές της NatWest υποχώρησαν κατά 9% τη Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση της εταιρείας για συμφωνία ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων λιρών (3,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων) για την εξαγορά ενός από τους μεγαλύτερους διαχειριστές πλούτου στο Ηνωμένο Βασίλειο, της Evelyn Partners.

Η συμφωνία θα διπλασιάσει τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση της NatWest, από 59 δισεκατομμύρια λίρες σε 127 δισεκατομμύρια λίρες, όπως ανακοίνωσε η βρετανική τράπεζα σε δελτίο Τύπου τη Δευτέρα.

Η NatWest επιδιώκει να ενισχύσει τις υπηρεσίες διαχείρισης πλούτου, καθώς οι επιχειρήσεις με έσοδα βάσει τελών μπορούν να αντισταθμίσουν την πτώση των εσόδων από τόκους λόγω των μειωμένων επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών. Ο ευρωπαϊκός τραπεζικός τομέας σημείωσε ισχυρή ανάπτυξη το 2025, καθώς η οργανική ανάπτυξη άφησε πολλές τράπεζες με πλεονάζοντα κεφάλαια, τροφοδοτώντας προσδοκίες για αύξηση των συγχωνεύσεων και εξαγορών το 2026.

Οι μετοχές της NatWest καταγράφηκαν να υποχωρούν σχεδόν 9%, με την τιμή να εμφανίζει άνοδο μόλις 1,2% από την αρχή του έτους, μετά την αύξηση 62% που σημείωσε το 2025. «Αυτή η συμφωνία δημιουργεί τη μεγαλύτερη μονάδα Ιδιωτικής Τραπεζικής και Διαχείρισης Πλούτου στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέροντας το μέγεθος και τις δυνατότητες που χρειάζονται για να πετύχουμε σε μια αγορά με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της NatWest Group, Πολ Θουάιτ, στο δελτίο Τύπου.

Ο Πολ Γκέντες, CEO της Evelyn Partners, πρόσθεσε ότι η συμφωνία σηματοδοτεί ένα «εντυπωσιακό νέο κεφάλαιο» για τη διαχειρίστρια πλούτου.

Σύμφωνα με αναφορές, η NatWest υπερκέρασε πρόσφατα την ανταγωνίστρια τράπεζα Barclays για την εξαγορά, όπως μετέδωσε το Sky News.

Η Evelyn Partners, που προηγουμένως ήταν γνωστή ως Tilney Smith & Williamson, προσφέρει υπηρεσίες οικονομικού σχεδιασμού, διαχείρισης επενδύσεων και πλατφόρμα απευθείας προς τον καταναλωτή, τη BestInvest. Ιδιοκτήτες της είναι οι εταιρείες private equity Permira και Warburg Pincus.

Η συμφωνία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι και παραμένει υπό έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών, θα χρηματοδοτηθεί από τα υπάρχοντα κεφάλαια της NatWest, μειώνοντας τον βασικό της κεφαλαίο κατά 1,3%.

Η NatWest αναμένεται να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και να παρουσιάσει στρατηγική ενημέρωση την Παρασκευή.