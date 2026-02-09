Ανταλλαγή-navtex-και-notam-μεταξύ-Ελλάδας-Τουρκίας

Δύο 24ωρα πριν από τη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καταγράφεται ανταλλαγή NAVTEX και NOTAM μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας, με αφορμή τη διεξαγωγή της ελληνικής αεροναυτικής άσκησης «Τρίαινα» στο ανατολικό Αιγαίο.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Σταύρος Ιωαννίδης, η Ελλάδα διοργάνωσε την τακτική άσκηση Τρίαινα στο ανατολικό Αιγαίο για την οποία δέσμευσε θαλάσσια περιοχή με NAVTEX και NOTAM διότι πρόκειται για αεροναυτική άσκηση. Η περιοχή βρίσκεται μεταξύ Χίου, Σάμου και Ικαρίας.

Στο σημείο συμμετείχαν σήμερα μονάδες, μέσα και προσωπικό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Σε αντίδραση, η Τουρκία εξέδωσε ανταγωνιστική NOTAM, με την οποία υποστήριξε ότι η Άγκυρα είναι αρμόδια για τη συγκεκριμένη περιοχή, επαναφέροντας τους πάγιους και ανυπόστατους ισχυρισμούς της περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης.

Η Αθήνα απάντησε άμεσα με νέα NOTAM, τονίζοντας ότι η μόνη αρμόδια αρχή για την περιοχή του FIR Αθηνών είναι η Ελλάδα, απορρίπτοντας τα ψευδή επιχειρήματα και τους ισχυρισμούς της τουρκικής οδηγίας.

Η εξέλιξη αυτή καταγράφεται μόλις δύο 24ωρα πριν από τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο. Τον πρωθυπουργό θα συνοδεύσουν ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης συνοδευόμενος από τους υφυπουργούς, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη και ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Παράλληλα, υπήρξε επικοινωνία του κ. Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο του συντονισμού Αθήνας-Λευκωσίας, καθώς το Κυπριακό παραμένει ένα από τα βασικά «αγκάθια» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.



- sofokleous10.gr

