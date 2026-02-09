Βιλερουά:-Παραιτείται-από-διοικητής-της-Τράπεζας-της-Γαλλίας-πριν-από-τη-λήξη-της-θητείας-του

Με την αποχώρηση του, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χάσει έναν από τους πιο μετριοπαθείς υποστηρικτές της και ένα από τα μακροβιότερα μέλη του Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Την απρόσμενη παραίτησή του ένα χρόνο πριν από τη λήξη της θητείας του ως διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλλίας ανακοίνωσε ο Φρανσουά Βιλερουά Ντε Γκαλό, διευκρινίζοντας πως θα αποχωρήσει από το αξίωμά του τον Ιούνιο, σε μια κίνηση που αφήνει την επιλογή του διαδόχου του στα «χέρια» του Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως μεταδίδει το -, η αιφνιδιαστική παραίτηση του Βιλερουά, η οποία θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο, πολύ νωρίτερα από την επίσημη λήξη της δεύτερης θητείας του τον Οκτώβριο του 2027, έρχεται μόλις έξι μήνες μετά τις επόμενες προεδρικές εκλογές στη Γαλλία.

Ο 66χρονος τραπεζίτης ανακοίνωσε την αποχώρησή του σε επιστολή προς το προσωπικό της κεντρικής τράπεζας, αναφέροντας ότι αποχωρεί για να αναλάβει τη διεύθυνση ενός καθολικού ιδρύματος που υποστηρίζει ευάλωτους νέους και οικογένειες.

«Πήρα αυτή την σημαντική απόφαση με φυσικό και ανεξάρτητο τρόπο», δήλωσε ο Βιλερουά. «Ο χρόνος από τώρα μέχρι τις αρχές Ιουνίου είναι αρκετός για να οργανώσω την διαδοχή μου με ηρεμία».

Η πρόωρη αποχώρησή του δίνει την ευκαιρία στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να ορίσει τον διάδοχο του Βιλερουά, ο οποίος πρέπει επίσης να εγκριθεί από τους βουλευτές της οικονομικής επιτροπής της Εθνοσυνέλευσης. Εάν είχε ολοκληρώσει την θητεία του που λήγει στα τέλη Οκτωβρίου 2027, ο διάδοχός του θα είχε οριστεί από τον νικητή των προεδρικών εκλογών του Απριλίου 2027, με τις δημοσκοπήσεις να δίνουν αρκετές πιθανότητες νίκης της ακροδεξιάς.

Παρόλα αυτά, η ευκαιρία που δίνει στον Μακρόν να αφήσει το «στίγμα» του στην ευρωπαϊκή πολιτική πέρα από το τέλος της θητείας του ως πρόεδρος της Γαλλίας πιθανότατα θα ενοχλήσει τους υποψήφιους στις εκλογές του 2027, οι οποίοι διαφορετικά θα είχαν το προνόμιο να ορίσουν τον επόμενο επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της χώρας.

«Τριγμοί» στην ΕΚΤ

Η αποχώρηση του Βιλερουά προστίθενται σε μια ευρύτερη αναταραχή στο πλαίσιο της χάραξης πολιτικής της ΕΚΤ, καθώς τόσο η θητεία της πρόεδρου Κριστίν Λαγκάρντ όσο και του επικεφαλής οικονομολόγου Φίλιπ Λέιν λήγει το επόμενο έτος.

Με την αποχώρηση του, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα χάσει έναν από τους πιο μετριοπαθείς υποστηρικτές της και ένα από τα μακροβιότερα μέλη του Συμβουλίου της.

Η κίνηση αυτή θα μπορούσε επίσης να πυροδοτήσει νέες εικασίες σχετικά με την πρόωρη αποχώρηση της Λαγκάρντ, ώστε να καταστεί δυνατή μια παρόμοια απόφαση από τις χώρες της ΕΕ σχετικά με τη διαδοχή της πριν από τις εκλογές στη Γαλλία. Με τρεις θέσεις μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου να μένουν κενές το 2027, οι πολιτικοί θα μπορούσαν να επιλέξουν τον επόμενο πρόεδρο της ΕΚΤ σε ένα πακέτο με τις άλλες δύο θέσεις, μεταφέροντας την απόφαση στις αρχές του νέου έτους.