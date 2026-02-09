Βουτιά από το άνοιγμα στο Χ.Α. — Καθολικές πιέσεις στα blue chips, η Ευρώπη “αδιάφορη”

Με τις γνωστές παρεμβάσεις της τελευταίας στιγμής στη μετοχή με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, την Coca-Cola HBC (ΕΕΕ), ο Γενικός Δείκτης κατάφερε να «μαζέψει» μέρος της έντονης πρωινής πίεσης, χωρίς όμως να αλλάξει το τελικό πρόσημο. Το Χρηματιστήριο Αθηνών έκλεισε με απώλειες, σε μια συνεδρίαση που από το άνοιγμα είχε χαρακτηριστικά γενικευμένης απομόχλευσης, με τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση να κινείται σχεδόν στο σύνολό της πτωτικά.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.328,46 μονάδες με μεταβολή -1,43%. Η συνολική αξία συναλλαγών ανήλθε σε 328,3 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE Large Cap ολοκλήρωσε στις 5.923,05 μονάδες με πτώση -2,02%, με τζίρο 256,6 εκατ. ευρώ, δείχνοντας ότι το «βάρος» της συνεδρίασης έπεσε στα βαριά χαρτιά.

Πρωταγωνιστές και κλάδοι

Το μήνυμα της ημέρας ήταν απλό: πτώση με πλάτος, όχι μεμονωμένες ρευστοποιήσεις. Οι τράπεζες βρέθηκαν ξανά στο επίκεντρο των πιέσεων και έδωσαν τον τόνο στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει αρνητικά (-5,51% στα 4,186), την Εθνική να υποχωρεί -2,75% στα 14,83, την Πειραιώς -1,47% στα 8,72 και τη Eurobank -0,93% στα 4,146. Απώλειες κατέγραψε και η Bank of Cyprus (-2,24% στα 9,58), στοιχείο που ενισχύει την εικόνα συνολικής πίεσης στον χρηματοοικονομικό χώρο.

Στα μη τραπεζικά blue chips, η εικόνα ήταν επίσης επιβαρυμένη: Metlen -3,90% στα 37, ΟΠΑΠ -2,51% στα 17,11, ΔΕΗ -1,86% στα 19,48. Αντίθετα, λίγοι τίτλοι έδωσαν σήμα άμυνας, με τον ΟΤΕ να κλείνει ήπια ανοδικά (+0,24% στα 16,39), την Titan να ενισχύεται (+0,55% στα 55) και τη Motor Oil να κινείται οριακά υψηλότερα (+0,17% στα 36,36). Η ΕΕΕ, στο επίκεντρο των κινήσεων του φινάλε, έκλεισε στα 49,14 με πτώση -0,44%, ωστόσο η βαρύτητά της λειτούργησε ως «μαξιλάρι» για τον Γενικό Δείκτη, περιορίζοντας τις απώλειες σε σχέση με τα επίπεδα έντασης που είχαν καταγραφεί νωρίτερα.

Ροές και τζίρος

Ο τζίρος στα 328,3 εκατ. ευρώ δείχνει ότι δεν πρόκειται για «στεγνή» συνεδρίαση έλλειψης αγοραστών, αλλά για ημέρα με ουσιαστικές αναδιατάξεις. Το γεγονός ότι τα 256,6 εκατ. ευρώ αφορούσαν τη μεγάλη κεφαλαιοποίηση υπογραμμίζει πως οι κινήσεις έγιναν κυρίως στα δεικτοβαρή χαρτιά, εκεί δηλαδή όπου τα χαρτοφυλάκια μπορούν να μειώσουν γρήγορα έκθεση. Σε τέτοιες συνεδριάσεις, η τελική εικόνα κρίνεται συχνά από το «φινάλε»: όταν εμφανίζονται στοχευμένες εντολές στα πολύ βαριά ονόματα, οι δείκτες βελτιώνονται, χωρίς αυτό να σημαίνει αυτόματα αλλαγή τάσης.

Τεχνική εικόνα

Τεχνικά, το κλείσιμο στις 2.328,46 μονάδες αφήνει την αγορά σε κρίσιμο σημείο, γιατί η πτώση δεν ήταν οριακή αλλά ευδιάκριτη, με έντονα σημάδια risk-off από νωρίς. Πρώτη ανάγνωση είναι η ζώνη των 2.300 μονάδων, που λειτουργεί ως άμεση στήριξη και ψυχολογικό ορόσημο: όσο ο Γενικός παραμένει πάνω από αυτή την περιοχή, η αγορά έχει περιθώριο να «χτίσει» βάση και να επιχειρήσει τεχνική αντίδραση. Αν χαθεί με συνέχεια και αυξημένη συναλλακτική ένταση, τότε ανεβαίνει ο κίνδυνος για βαθύτερη διόρθωση προς χαμηλότερες ζώνες στήριξης, με το ταμπλό να χρειάζεται χρόνο για να απορροφήσει την προσφορά.

Στον FTSE Large Cap, η πτώση -2,02% και η εικόνα καθολικής υποχώρησης των περισσότερων μεγάλων τίτλων δείχνουν ότι η βραχυπρόθεσμη τάση δοκιμάζεται. Για να επιστρέψει η αγορά σε πιο «άνετη» τεχνική θέση, χρειάζεται πρώτα σταθεροποίηση (δηλαδή διαδοχικά κλεισίματα χωρίς νέα χαμηλά) και κατόπιν επαναπροσέγγιση κοντινών αντιστάσεων που θα λειτουργήσουν ως τεστ για το αν η σημερινή κίνηση ήταν ένα σκληρό ξεφόρτωμα ή η αρχή μιας μεγαλύτερης φάσης διόρθωσης.

Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει ο βασικός καταλύτης της βραχυπρόθεσμης κατεύθυνσης: όταν οι συστημικές γράφουν ταυτόχρονα σημαντικές απώλειες (με χαρακτηριστική την Alpha), ο Γενικός δυσκολεύεται να ανακτήσει γρήγορα έδαφος. Το πρώτο ζητούμενο στις επόμενες συνεδριάσεις είναι να μειωθεί ο ρυθμός πτώσης στις τράπεζες και να φανεί αν οι αγοραστές εμφανίζονται σε συγκεκριμένα επίπεδα τιμών.

Διεθνές φόντο

Στην Ευρώπη, οι διακυμάνσεις ήταν ουσιαστικά αδιάφορες και δεν έδιναν ξεκάθαρο σήμα τάσης: ο FTSE 100 κινήθηκε στις 10.337,10 μονάδες (-0,31%), ο CAC 40 στις 8.279,32 (+0,07%), ο AEX στις 994,65 (-0,07%), ο DAX στις 24.839,08 (+0,48%), ο IBEX 35 στις 18.017,75 (+0,41%) και ο Euro Stoxx 50 στις 6.019,65 (+0,35%). Με άλλα λόγια, δεν υπήρχε ευρωπαϊκό sell-off που να «δικαιολογεί» από μόνο του τη βαρύτητα της Αθήνας, στοιχείο που ενισχύει την ανάγνωση πως η σημερινή πίεση είχε περισσότερο χαρακτήρα εσωτερικής απομόχλευσης και αναδιάταξης θέσεων.

Στις ΗΠΑ, ωστόσο, το κλίμα μπαίνει στη νέα εβδομάδα με αυξημένη νευρικότητα. Η έντονη υποχώρηση που ξεκίνησε από τις μετοχές λογισμικού την περασμένη εβδομάδα άρχισε να παρασύρει μεγάλα ονόματα της τεχνολογίας, τμήματα του private credit και ακόμη και την εταιρική αγορά ομολόγων, πριν έρθει μια εντυπωσιακή αντίδραση στο τέλος της εβδομάδας. Το “buy the dip” επέστρεψε δυναμικά, με τον Dow να περνά ορόσημα και την ευρύτερη αγορά να περιορίζει τις εβδομαδιαίες απώλειες, αλλά οι βασικές ανησυχίες δεν έχουν φύγει: η αγορά εξακολουθεί να ζυγίζει αν οι τεράστιες επενδύσεις στην ανάπτυξη AI θα μεταφραστούν σε κερδοφορία που να δικαιολογεί τις αποτιμήσεις, ειδικά όταν ανακοινώνονται πολύ υψηλά κόστη για τον κύκλο δαπανών που έρχεται.

Fed και ο παράγοντας μεταβλητότητα

Σε αυτό το σκηνικό, η Fed παραμένει το βασικό φίλτρο διάθεσης ρίσκου. Όσο η ρητορική παραμένει αυστηρά data-dependent και δεν «κλειδώνει» εύκολες προσδοκίες για γρήγορη χαλάρωση, η μεταβλητότητα στις αγορές —ιδίως σε τομείς υψηλής αποτίμησης— συνεχίζει να μεταφέρεται και στις μικρότερες αγορές. Για την Αθήνα, αυτό σημαίνει ότι ακόμα κι όταν η Ευρώπη είναι ήρεμη, ένα διεθνές κύμα νευρικότητας μπορεί να “μεγεθύνει” κινήσεις, ειδικά σε συνεδριάσεις όπου οι εντολές είναι μαζικές από το άνοιγμα.

Γνώμες ειδικών

Χρηματιστηριακός αναλυτής σημειώνει ότι «η σημερινή συνεδρίαση είχε χαρακτηριστικά καθολικής απομόχλευσης και το κλειδί πλέον είναι να κρατηθεί η ζώνη των 2.300 μονάδων ώστε να χτιστεί βάση σταθεροποίησης». Διαχειριστής κεφαλαίων τονίζει πως «το φινάλε σε ΕΕΕ δείχνει ότι υπάρχουν αντανακλαστικά σε βαριά χαρτιά, αλλά για να αλλάξει το μομέντουμ χρειάζεται αποκλιμάκωση της πίεσης στις τράπεζες». Τεχνικός αναλυτής προσθέτει ότι «σε περιβάλλον διεθνούς μεταβλητότητας, οι pullbacks μπορούν να λειτουργήσουν ως ευκαιρίες μόνο με πειθαρχία, κλιμάκωση θέσεων και σαφή όρια ρίσκου».