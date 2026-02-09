ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Παραχωρήσεις που μετριούνται σε δεκαετίες

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ περνά σε φάση πλήρους ενεργοποίησης ενός από τα βαρύτερα έργα υποδομής που “τρέχουν” σήμερα στην Ευρώπη.

Από τις 30 Ιανουαρίου τέθηκε σε ισχύ η 35ετής σύμβαση παραχώρησης για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο – Κίσσαμος, συνολικού μήκους 187 χιλιομέτρων. Μαζί με τα υπόλοιπα τμήματα που βρίσκονται υπό κατασκευή, ο ΒΟΑΚ εκτείνεται σε περίπου 300 χιλιόμετρα και συνιστά τον μεγαλύτερο αυτοκινητόδρομο που κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Το μέγεθος του έργου ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο του ομίλου, σε μια περίοδο που οι επενδυτικοί οίκοι ανεβάζουν τις προοπτικές.

Χαρακτηριστική είναι η έκθεση της Mediobanca, η οποία αναβάθμισε την τιμή-στόχο στα 45,7 από τα 30 ευρώ. Η εκτίμηση στηρίζεται στο καθετοποιημένο μοντέλο παραχωρήσεων-κατασκευών, στο ιστορικό εκτέλεσης σύνθετων έργων και στο ανεκτέλεστο που εξασφαλίζει ορατότητα άνω της εξαετίας. Στο σκέλος της κερδοφορίας, η Mediobanca βλέπει EBITDA άνω των 700 εκατ. ευρώ έως το 2028, από περίπου 400 εκατ. ευρώ το 2024.

Παράλληλα, η Εγνατία Οδός, με επιχειρηματική αξία 2,4 δισ. ευρώ, αναδεικνύεται σε δεύτερο πολυτιμότερο asset μετά την Αττική Οδό, με τους δύο άξονες να συγκεντρώνουν πάνω από το μισό της συνολικής αξίας του ομίλου. Καταλύτες για τη συνέχεια αποτελούν η πρόοδος των μεγάλων έργων, οι ενεργειακές κινήσεις με τη Motor Oil και οι νέες παραχωρήσεις που αναμένονται από το 2027 και μετά.

Διαγραμματικά τώρα η μετοχή έχει τμήσει ανοδικά και τα 34 ευρώ και κατευθύνεται προς τα 40 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

