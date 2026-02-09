Γεωργιάδης-στον-ΣΚΑΪ:-Ούτε-με-Βελόπουλο-ούτε-με-Λατινοπούλου,-πλην-ΠΑΣΟΚ-άλλη-συγκυβέρνηση-δεν-υπάρχει

Στα περιστατικά που αφορούν ΜΚΟ και συλλογικότητες οι οποίες επιχείρησαν να προσεγγίσουν τραυματίες και διασωθέντες μετανάστες μετά το δυστύχημα στη Χίο αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης κατά την παρουσία του στον ΣΚΑΪ το πρωί της Δευτέρας (9/2), ενώ ταυτόχρονα τοποθετήθηκε και για τα πιθανά σενάρια περί μετεκλογικών συνεργασιών.

Όπως υποστήριξε για όσα συνέβησαν στο νοσοκομείο της Χίου, «διερμηνείς από τη ΜΚΟ “Γιατροί Χωρίς Σύνορα” εισήλθαν χωρίς άδεια στον χώρο και εντοπίστηκαν από τη διοίκηση να προτρέπουν Αφγανούς να πουν ότι τους χτύπησε το Λιμενικό, ώστε να λάβουν άσυλο».

Αναφερόμενος, επίσης, στα γεγονότα της Κυριακής στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύονται παιδιά που τραυματίστηκαν στην τραγωδία της Χίου, ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι ενημερώθηκε από τον διοικητή του νοσοκομείου πως «εμφανίστηκε ομάδα από συλλογικότητες Αφγανών με επικεφαλής την κυρία Κατριβάνου και αργότερα πληροφορήθηκα ότι μετέβη και η κυρία Πέρκα». Όπως διερωτήθηκε, «ποιος ο λόγος να βρίσκονται εκεί βουλευτές; Πήγαν για να στήσουν ένα show περί δήθεν ξυλοδαρμού μεταναστών από το Λιμενικό. Πώς μπορώ να γνωρίζω τι τους λένε στα αφγανικά ή αν τους καθοδηγούν να καταγγείλουν το Λιμενικό, την ώρα που η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση;»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Γεωργιάδης εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην Αριστερά, λέγοντας ότι «η κατηγορία που προβάλλεται είναι πως το “κακό Λιμενικό” ήθελε να τους σκοτώσει. Δηλαδή υποστηρίζουν ότι το Λιμενικό επιχείρησε δολοφονική ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα διέσωσε 25 άτομα για να έχει μάρτυρες. Ο παραλογισμός και το μίσος απέναντι στη στολή, στο Λιμενικό και στο κράτος έχουν πλέον ξεπεράσει κάθε όριο».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στους Νάσο Ηλιόπουλο και Γαβριήλ Σακελλαρίδη, σημειώνοντας πως «αν υποθέταμε ότι επρόκειτο για έναν επιχειρηματία με σκάφος χωρητικότητας 10 ατόμων που μετέφερε 40 με εισιτήρια, δεν θα κατήγγελλαν τον καπιταλισμό και την απουσία ελέγχων; Τώρα που πρόκειται για λαθροδιακινητή, λίγο έλειψε να του απονείμουν και βραβείο, παρότι έβαλε 40 ανθρώπους σε βάρκα για 10».

Απαντώντας τέλος στους ισχυρισμούς περί επαναπροώθησης (push back) από το Λιμενικό, ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι «το push back είναι παράνομη πρακτική που συνίσταται στο να απωθείς μια βάρκα από τα χωρικά σου ύδατα προς άλλης χώρας, με κίνδυνο για ανθρώπινες ζωές». Όπως τόνισε, «το δυστύχημα στη Χίο σημειώθηκε μόλις 400 μέτρα από την ακτή. Έχει λογική να γίνει επαναπροώθηση σε τέτοια απόσταση; Θα έπρεπε να είναι εντελώς παράλογος κάποιος για να το κάνει. Μπορεί να υπήρξε λάθος χειρισμός ή ατύχημα, αλλά όχι push back». Κατέληξε δε λέγοντας ότι «οι καταγγελίες αυτές έχουν ιδεολογικό υπόβαθρο, γιατί κάποιοι δεν θέλουν το Λιμενικό να φυλάσσει τα σύνορα».

«Ο Βελόπουλος ήταν πάντα ΠΑΣΟΚ, δεξιός δεν έχει υπάρξει στη ζωή του ούτε δευτερόλεπτο»

Αναφορικά με τα σενάρια για τις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε πως η ΝΔ δεν θα πάει ούτε με τον Κυριάκο Βελόπουλο ούτε με την Αφροδίτη Λατινοπούλου. «Πλην του ΠΑΣΟΚ άλλη συγκυβέρνηση δεν μπορεί να υπάρξει. Αν το ΠΑΣΟΚ πει όχι, θα έχουμε πάλι εκλογές», υπογράμμισε.

«Τον Βελόπουλο τον ξέρω καλύτερα από εσάς, είναι φίλος μου από τη δεκαετία του ’90. Δεν μπορείς να κάνεις συγκυβέρνηση με κάποιον με τον οποίον έχεις θεμελιώδεις διαφορές. Πρώτα από όλα, ο Βελόπουλος ήταν πάντα ΠΑΣΟΚ, δεξιός δεν έχει υπάρξει στη ζωή του ούτε δευτερόλεπτο. ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα ήταν».

«Αν μας ζητήσει ο λαός κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει να το προσπαθήσουμε», κατέληξε και εξέφρασε την πεποίθησή του πως στην επόμενη Βουλή δεν θα βρίσκεται ούτε το κόμμα του Στέφανου Κασσελάκη ούτε και η Μαρία Καρυστιανού, εφόσον δώσει «καμιά δεκαριά ακόμα συνεντεύξεις».

«Στα βαρέα και ανθυιγιεινά το 2026 όλοι οι νοσηλευτές»

Ο υπουργός Υγείας κλήθηκε να σχολιάσει και όσα διαπιστώνει κατά τις επισκέψεις του σε νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, με αφορμή την παρουσία του στη Λευκάδα την Κυριακή. Αρχικά επισήμανε ότι, όπως είπε, «η πλειονότητα των εργαζομένων δεν συμμετέχει στις κινητοποιήσεις για τα νοσοκομεία».

Αναφερόμενος ειδικά στο νοσοκομείο Λευκάδας, υποστήριξε ότι η εικόνα του έχει αλλάξει ριζικά, σημειώνοντας πως «πρόκειται πλέον για “παλάτι”, με τον προϋπολογισμό του να έχει αυξηθεί από τα 2 στα 8 εκατομμύρια ευρώ». Όπως πρόσθεσε, «όταν σε ένα νοσοκομείο που παλαιότερα ήταν χρέπι σήμερα γίνονται διαμαρτυρίες, τι να πω».

Παράλληλα προανήγγειλε ότι εντός του 2026 θα ολοκληρωθεί η ένταξη όλων των νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, όπως έχει ήδη δεσμευτεί.

