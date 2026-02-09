Γκεοργκίεβα-(ΔΝΤ):-Υποβαθμίζει-τις-«βραχυπρόθεσμες-διακυμάνσεις»-του-δολαρίου

«Δεν βλέπω να αλλάζει ο ρόλος του δολαρίου στο άμεσο μέλλον», τόνισε η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Η επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα υποβάθμισε την πτώση του δολαρίου κατά το προηγούμενο έτος, υπογραμμίζοντας ότι το αμερικανικό νόμισμα «θα διατηρήσει πιθανώς την κυρίαρχη θέση του».

«Δεν πρέπει να παρασυρόμαστε από τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας», δήλωσε η Γκεοργκίεβα σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα στο -. «Δεν βλέπω να αλλάζει ο ρόλος του δολαρίου στο άμεσο μέλλον», τόνισε.

Ο κόσμος «πρέπει να εξετάσει προσεκτικά τους λόγους για τους οποίους το δολάριο διαδραματίζει τόσο σημαντικό ρόλο στο διεθνές νομισματικό σύστημα», ανέφερε, τονίζοντας «το βάθος και τη ρευστότητα των κεφαλαιαγορών στις ΗΠΑ, το μέγεθος της οικονομίας και το επιχειρηματικό πνεύμα της χώρας».

Ο δείκτης δολαρίου -, ο οποίος παρακολουθεί την πορεία του δολαρίου έναντι ενός καλαθιού 10 άλλων κορυφαίων νομισμάτων, υποχώρησε κατά 8,1% πέρυσι, η μεγαλύτερη πτώση από το 2017. Φέτος, σημείωσε περαιτέρω πτώση 1,3%, καθώς οι δασμοί της κυβέρνησης Τραμπ και η αποδυνάμωση της δημοσιονομικής θέσης των ΗΠΑ τροφοδοτούν τις ανησυχίες των παγκόσμιων επενδυτών.

Τη Δευτέρα, το - ανέφερε ότι οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές έχουν συμβουλεύσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να περιορίσουν τα χαρτοφυλάκιά τους σε αμερικανικά κρατικά ομόλογα, επικαλούμενες ανησυχίες για κινδύνους συγκέντρωσης και αστάθεια της αγοράς.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα πως οι ΗΠΑ «έχουν πάντα μια ισχυρή πολιτική για το δολάριο» και ότι οι αρχές δεν είχαν παρέμβει για να προκαλέοσυν την πτώση του νομίσματος. Τα σχόλιά του ήρθαν αμέσως μετά την ερώτηση προς τον Tραμπ αν ανησυχούσε για την υποτίμηση του δολαρίου, με τον πρόεδρο να απαντά: «Όχι, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό».

Η Γκεοργκίεβα από την πλευρά της δήλωσε ότι ένα ασθενέστερο δολάριο μπορεί να είναι «καλό» για πολλές αναδυόμενες αγορές, επειδή μειώνει τις πληρωμές τόκων για το εξωτερικό χρέος τους. «Όσοι δανείζονται σε δολάρια θα πληρώνουν λιγότερα τώρα», είπε.

Αντανακλώντας αυτό, η επιπλέον απόδοση που απαιτούν οι επενδυτές για να κρατήσουν κρατικά ομόλογα αναδυόμενων αγορών σε δολάρια αντί για αμερικανικά κρατικά ομόλογα έχει μειωθεί σε περίπου 250 μονάδες βάσης, σύμφωνα με τους δείκτες της JPMorgan Chase.

Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2013 και σχεδόν 500 μονάδες βάσης χαμηλότερο από το spread που παρατηρήθηκε στο αποκορύφωμα της πανδημίας Covid πριν από πέντε χρόνια.