ΔΥΠΑ:-«Ημέρες-Καριέρας»-στη-Θεσσαλονίκη-13-και-14-Φεβρουαρίου

Η αγορά εργασίας κλείνει διήμερο ραντεβού στη Θεσσαλονίκη, με τη διοργάνωση της 52ης εκδήλωσης «Ημέρες Καριέρας» της ΔΥΠΑ, την Παρασκευή 13 και το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο (Λεωφόρου Στρατού 3), από τις 10:00 έως τις 18:00.

Η διοργάνωση φιλοξενεί πάνω από 150 επιχειρήσεις από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας, οι οποίες αναζητούν προσωπικό για πάνω από 4.000 θέσεις εργασίας, δημιουργώντας ένα ανοιχτό και δυναμικό πεδίο συνάντησης για όσους επιθυμούν να κάνουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη και η δήλωση συμμετοχής πραγματοποιείται στον σχετικό σύνδεσμο.

Κλάδοι

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν αφορούν ενδεικτικά: βιομηχανίες (τροφίμων και ποτών, ενδυμάτων, καλλυντικών & υγιεινής, φαρμάκων, δομικών υλικών, μεταλλικών κατασκευών κ.ά.), χονδρικό και λιανικό εμπόριο (τροφίμων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, οικιακών ειδών, ηλεκτρικής ενέργειας, αυτοκινήτων, κ.ά.), κατασκευές και τεχνικά έργα, πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, παροχή υπηρεσιών (συμβουλευτικών, ασφαλιστικών, ιατρικών), εκπαίδευση, μεταφορές, τουρισμό, εστίαση και ψυχαγωγία.

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες που αναζητούν οι επιχειρήσεις είναι ενδεικτικά: ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι μηχανικοί, ηλεκτρονικοί μηχανικοί αυτοματισμών, χημικοί μηχανικοί, χημικοί, ψυκτικοί, στελέχη ελέγχου ποιότητας, χειριστές μηχανημάτων, ηλεκτροσυγκολλητές, μηχανικοί σχεδιασμού και παραγωγής, υπεύθυνοι ασφάλειας, πολιτικοί μηχανικοί, τεχνικοί όλων των ειδικοτήτων, σύμβουλοι πωλήσεων, αποθηκάριοι, οδηγοί, ταμίες, εργάτες παραγωγής. Επίσης, ειδικότητες σε όλο το φάσμα του τουρισμού, εκπαιδευτικοί, λογιστές, διοικητικοί υπάλληλοι, βιολόγοι, νοσηλευτές, μαίες, αισθητικοί, γραφίστες, τυπογράφοι, project managers, στελέχη marketing και ειδικότητες που αφορούν την κοινωνία της πληροφορίας (web & software developers & engineers, IT database administrators, μηχανικοί Η/Υ και μηχανικοί πληροφοριακών συστημάτων) κ.ά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στελέχη της Μονάδας Εξυπηρέτησης Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΜΕΜΜΕ) θα ενημερώνουν το κοινό για τις δράσεις και τις υπηρεσίες της ΔΥΠΑ που στηρίζουν την απασχόληση, τη διασύνδεση και τις επιχειρήσεις.

