ΕΕ:-Επενδύει-700-εκατ.-στην-nanoic-για-την-ανάπτυξη-chip-επόμενης-γενιάς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολόγησε τη μεγαλύτερη πιλοτική γραμμή της πράξης για τα μικροκυκλώματα, τη NanoIC, στο IMEC Leuven, ένα σημαντικό ορόσημο για την ανάπτυξη και την κατασκευή ευρωπαϊκών ημιαγωγών.

Με συνολική επένδυση 2,5 δισ. ευρώ, η διευκόλυνση έχει λάβει χρηματοδότηση ύψους 700 εκατ. ευρώ από την ΕΕ, 700 εκατ. ευρώ από εθνικές και περιφερειακές κυβερνήσεις και το υπόλοιπο από την ASML και άλλους εταίρους του κλάδου. Η NanoIC θα επιταχύνει την ανάπτυξη της τεχνολογίας ημιαγωγών επόμενης γενιάς, η οποία είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, των αυτόνομων οχημάτων, της υγειονομικής περίθαλψης και της κινητής τεχνολογίας 6G.

Το NanoIC είναι η πρώτη ευρωπαϊκή εγκατάσταση για την ανάπτυξη της πιο προηγμένης μηχανής λιθογραφίας Extreme Ultraviolet, εστιάζοντας στο σχεδιασμό και την κατασκευή τσιπ χρησιμοποιώντας τεχνολογία πέραν των δύο νανομέτρων. Αυτό σηματοδοτεί σημαντική πρόοδο στην ευρωπαϊκή τεχνολογία κατασκευής ημιαγωγών.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος Henna Virkkunen, ο πρωθυπουργός του Βελγίου Bart De Wever και ο υπουργός-πρόεδρος της Φλάνδρας Matthias Diependaele άνοιξαν την εγκατάσταση, η οποία θα επιτρέψει σε ερευνητές και εταιρείες να δοκιμάσουν νέα σχέδια, εξοπλισμό και διαδικασίες τσιπ σε σχεδόν βιομηχανική κλίμακα πριν από τη μαζική παραγωγή.

Βασίζεται στην αρχή της ανοικτής πρόσβασης, με νεοφυείς επιχειρήσεις, ερευνητές, ΜΜΕ και μεγάλους οργανισμούς που μπορούν να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του NanoIC. Οι εταίροι της IMEC (Βέλγιο) είναι οι CEA-Leti (Γαλλία), Fraunhofer (Γερμανία), VTT (Φινλανδία), CSSNT (Ρουμανία) και Tyndall National Institute (Ιρλανδία).

Σχεδιασμένες για τη μεταφορά τεχνολογιών μικροκυκλωμάτων από το «εργαστήριο στην εγκατάσταση», οι πιλοτικές γραμμές αποτελούν βασικό πυλώνα της πρωτοβουλίας «Μικροκυκλώματα για την Ευρώπη» στο πλαίσιο της πράξης για τα μικροκυκλώματα. Θα ενισχύσουν τη θέση των Ευρωπαίων παραγόντων στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών και θα είναι ανοικτοί σε αξιόπιστους εταίρους, στηρίζοντας τη βιομηχανική βάση και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση και την προσέλκυση ταλέντων.

Ιστορικό

Οι πέντε πιλοτικές γραμμές (NanoIC, FAMES, APECS, WBG και PIXEurope) στο πλαίσιο της πράξης για τα μικροκυκλώματα αντιπροσωπεύουν από κοινού μια συνδυασμένη ενωσιακή και εθνική επένδυση ύψους 3,7 δισ. ευρώ, γεφυρώνοντας την ερευνητική αριστεία της Ευρώπης με τη βιομηχανική εφαρμογή. Το άνοιγμα της πιλοτικής γραμμής NanoIC ακολουθεί τα εγκαίνια του FAMES στις 30 Ιανουαρίου. Η έναρξη της επιχειρησιακής δραστηριότητας των εν λόγω υποδομών αποτελεί βασικό ορόσημο για την ενίσχυση της κυριαρχίας των ημιαγωγών και της βιομηχανικής βάσης της Ευρώπης. Σχεδόν τέσσερα χρόνια από την ημέρα που η πρόεδρος Ursula von der Leyen ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή πράξη για τα μικροκυκλώματα, το άνοιγμα της NanoIC συμπίπτει με τη συνεργασία της Επιτροπής με τη βιομηχανία και τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με την αναθεώρηση της πράξης CHIPS 2.0.