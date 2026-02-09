ΕΚΤΕΡ: Το ανεκτέλεστο περνά το φράγμα των €200 εκατ

Η ΕΚΤΕΡ έχει αρχίσει και ενισχύει αισθητά το αποτύπωμά της στον χώρο των κατασκευών, αναλαμβάνοντας ρόλο προσωρινού μειοδότη σε τέσσερα νέα projects συνολικού προϋπολογισμού περίπου 70,5 εκατ. ευρώ.

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει έργα με έντονη κοινωνική και αναπτυξιακή διάσταση, από σύγχρονες σχολικές μονάδες έως πανεπιστημιακές υποδομές και ενεργειακά αυτόνομες αθλητικές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, η εταιρεία αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την ανέγερση Ειδικού Δημοτικού – Νηπιαγωγείου και ΕΕΕΕΚ στη Χίο (11,32 εκατ. ευρώ), για την ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής του ΔΠΘ στην Αλεξανδρούπολη (8,8 εκατ. ευρώ), καθώς και για τις εγκαταστάσεις δύο σχολών στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής (18,4 εκατ. ευρώ).

Στο ίδιο πακέτο προστίθεται και το βιοκλιματικό, ενεργειακά αυτόνομο κολυμβητικό συγκρότημα στον Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης, προϋπολογισμού 32,0 εκατ. ευρώ.

Η υπογραφή των νέων έργων θα σπάσει το φράγμα των 200 εκατ. ευρώ ανεβάζοντας το συνολικό ανεκτέλεστο στα 215 εκατ., από 144,42 εκατ. ευρώ, προσφέροντας έτσι αυξημένη ορατότητα για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, το επόμενο χρονικό διάστημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η ΕΚΤΕΡ αναμένει τις εγκρίσεις για το εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης, εξέλιξη που διευρύνει ουσιαστικά το εύρος συμμετοχής της σε μεγάλης κλίμακας δημόσια έργα.

Διαγραμματικά η μετοχή δείχνει να πατάει στο εύρος των 3,90 με 3,76 ευρώ ανοίγοντας μεσοπρόθεσμα τον στόχο των 6 με 6,40 ευρώ.

Το άρθρο γράφτηκε το πρωί της περασμένης Πέμπτης για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

February 9, 2026