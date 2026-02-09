Εξαγωγές:-Οι-«πρωταγωνιστές»-του-2025-και-οι-κλάδοι-με-τη-μεγαλύτερη-κάμψη

Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε το 2025 για τις ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες πάντως επέδειξαν ανθεκτικότητα χωρίς τα πετρελαιοειδή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές στο σύνολο του περυσινού έτους κατέγραψαν πτώση 2,8%. Ειδικότερα, η συνολική αξία τους το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025 υποχώρησε στα 48,6 δισ., έναντι 50 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024. Στον αντίποδα, η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 725,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 793,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Αντίθετα ο Δεκέμβριος του 2025 έκλεισε με οριακή άνοδο. Συγκεκριμένα, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στα 4,109 δισ., έναντι 4,079 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024 παρουσιάζοντας αύξηση 0,7%.

«Πρωταγωνιστεί» ο κλάδος των τροφίμων

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο ΣΕΒΕ, σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των τροφίμων κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, σημειώνοντας άνοδο κατά 775,8 εκατ. ευρώ ή 9,4%, επιβεβαιώνοντας τη θετική του δυναμική στις διεθνείς αγορές.

- ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Αξιοσημείωτη αύξηση παρουσίασε και ο κλάδος των χημικών προϊόντων, με ενίσχυση κατά 164,9 εκατ. ευρώ ή 2,7%, καθώς και τα διάφορα βιομηχανικά είδη, τα οποία αυξήθηκαν κατά 146,6 εκατ. ή 4%. Θετική ήταν επίσης η συμβολή του κλάδου των ποτών–καπνών, ο οποίος ενισχύθηκε κατά 107,2 εκατ. ή 7,7%, ενώ αύξηση κατέγραψαν και τα μη ταξινομημένα προϊόντα, με άνοδο 6,6 εκατ. ή 4,6%.

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη κάμψη

Αντιθέτως, ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη μείωση, τόσο σε απόλυτους όσο και σε ποσοστιαίους όρους, σημειώνοντας πτώση κατά 2,223 δισ. ή 14,9%, επηρεάζοντας καθοριστικά τη συνολική πορεία των εξαγωγών. Πτωτικά κινήθηκαν επίσης τα μηχανήματα–οχήματα, με μείωση 175,2 εκατ. ή 3,5%, οι πρώτες ύλες (-57,3 εκατ., -3,2%), τα βιομηχανικά προϊόντα (-106,7 εκατ., -1,4%) και τα λίπη–έλαια (-41,8 εκατ., -3,8%).

Η μεταβολή των κυριότερων κλάδων, χωρίς πετρελαιοειδή, αποτυπώνεται στο ακόλουθο γράφημα:

Οι εξαγωγικοί προορισμοί

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς προορισμούς κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2025, καταγράφηκε οριακή αύξηση στις εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες ανήλθαν σε 27.761 δισ. έναντι 27,522 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας άνοδο κατά 0,9%.

Αντίθετα, σημαντική μείωση καταγράφηκε στις εξαγωγές προς τις τρίτες χώρες, οι οποίες υποχώρησαν κατά 7,3%, διαμορφούμενες σε 20,839 δισ. από 22,48 δισ. το προηγούμενο έτος. Έτσι, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του συνόλου των εξαγωγών ενισχύθηκε στο 57,1% από 55% την περίοδο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου 2024, ενώ το μερίδιο των τρίτων χωρών περιορίστηκε στο 42,9% από 45%.

Αν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψαν αύξηση κατά 3,5%, φτάνοντας τα 24,378 δισ., έναντι 23.565 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Αντιθέτως, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή προς τις τρίτες χώρες σημείωσαν οριακή μείωση κατά 0,7%, υποχωρώντας στα 12,537 δισ. από 12,625 δισ. το προηγούμενο έτος. Ως εκ τούτου, το μερίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ενισχύθηκε στο 66,0% από 65,1%, ενώ το αντίστοιχο μερίδιο των τρίτων χωρών διαμορφώθηκε στο 34,0%.