Η-Αίγυπτος-σχεδιάζει-μαρίνα-και-ξενοδοχείο-ύψους-1-δισεκατομμυρίου-δολαρίων-στην-Ερυθρά-Θάλασσα

Η Αίγυπτος ανακοίνωσε τη Δευτέρα σχέδια για μια νέα μαρίνα, ξενοδοχείο και κατοικίες αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την τουριστική βιομηχανία της περιοχής.

Η κατασκευή του έργου “Monte Galala Towers and Marina” θα ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του έτους και θα διαρκέσει επτά χρόνια, δήλωσε ο Αχμέντ Σαλάμπι, διευθύνων σύμβουλος της κύριας εταιρείας ανάπτυξης, Τατβίρ Μισρ.

Η ανάπτυξη των 10 πύργων – μια συνεργασία με το υπουργείο στέγασης και άλλους κρατικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της μηχανικής των ενόπλων δυνάμεων – θα κοστίσει περίπου 50 δισεκατομμύρια αιγυπτιακές λίρες (1,07 δισεκατομμύρια δολάρια), πρόσθεσε.

Το έργο, το οποίο ανακοινώθηκε επίσης από το υπουργικό συμβούλιο, θα καλύπτει 470.000 τετραγωνικά μέτρα στον κόλπο του Σουέζ, περίπου 35 χλμ. νότια της Άιν Σούχνα, δήλωσε ο Σαλάμπι.

Η Αίγυπτος στοχεύει να αυξήσει τις συνολικές αφίξεις τουριστών σε περίπου 30 εκατομμύρια έως το 2030, από περίπου 19 εκατομμύρια που κατέγραψε το υπουργείο Τουρισμού το 2025.

- Reuters