Η-παρακμή-της-γαλλικής-οικονομίας-και-η-αιφνιδιαστική-παραίτηση-του-κεντρικού-τραπεζίτη

Η είδηση ​​εξέπληξε τους πάντες. Ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης, Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά ότι θα αποχωρήσει τον Ιούνιο από τη θέση του, ένα χρόνο πριν από το τέλος της δεύτερης θητείας του.

«Μου φαίνεται, μετά από σχεδόν 11 χρόνια, ότι θα έχω ολοκληρώσει το ουσιαστικό μέρος της αποστολής μου», ανακοίνωσε ο 67χρονος Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό με επιστολή προς το προσωπικό της Τράπεζας της Γαλλίας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015 στο Οτέλ ντε Τουλούζ, ο Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό ηγήθηκε της κεντρικής τράπεζας της Γαλλίας σε μια ταραγμένη οικονομική περίοδο που σημαδεύτηκε από την πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ, την κρίση Covid-19 και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Υποστηρίζοντας τον έλεγχο των δημόσιων δαπανών, ο κεντρικός τραπεζίτης πρωτοστάτησε μιας σημαντικής αναδιοργάνωσης της Τράπεζας της Γαλλίας, μειώνοντας το εργατικό δυναμικό της κατά σχεδόν 30% και ξεκίνησε την κατασκευή ενός νέου εργοστασίου εκτύπωσης τραπεζογραμματίων.

Το 2022, ο διοικητής της γαλλικής κεντρικής τράπεζας, είχε τραυματιστεί σοβαρά στη Βασιλεία της Ελβετίας, όταν ένας 39χρονος Ελβετός τον χτύπησε με σφυρί στο κεφάλι. Τα αίτια της επίθεσης δεν έγιναν γνωστά, αλλά ο δράστης καταδικάστηκε για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση. Δικαστήριο της Λωζάνης δεν επέβαλε πάντως ποινικές κυρώσεις, καθώς ο δράστης θεωρήθηκε ότι είχε ενεργήσει υπό καθεστώς μειωμένης ευθύνης, λόγω σχιζοφρένειας.

«Δέσμευση και αφοσίωση»

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας, Ρολάν Λεσκίρ επαίνεσε «τη δέσμευση και την αφοσίωση του Φρανσουά Βιλερουά ντε Γκαλό, ο οποίος ηγήθηκε της γαλλικής οικονομίας σε χρόνια βαθύτατου μετασχηματισμού »…

«Οι ενέργειές του καθοδηγούνταν πάντα από αυστηρότητα, ανεξαρτησία και μέριμνα για το δημόσιο συμφέρον. Επιθυμώ να του εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για το έργο που έχει επιτελέσει στην υπηρεσία της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας της χώρας μας», πρόσθεσε ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών.

Εδώ και αρκετές εβδομάδες, κυκλοφορούσαν πάντως φήμες στους διαδρόμους της Τράπεζας της Γαλλίας για την πιθανή πρόωρη αποχώρησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε ενημερώσει τον πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, αλλά και την επικεφαλής της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, καθώς είναι και μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Βιλερουά ντε Γκαλό διευκρίνισε μάλιστα ότι στη συνέχεια θα αναλάβει την προεδρία του Καθολικού Ιδρύματος «Apprentis d’Auteuil», το οποίο είναι αφιερωμένο στην προστασία των παιδιών και έχει ιδρυθεί το 1866.

«Αυτή η νέα αποστολή σε έναν βασικό κοινωνικό τομέα είναι πολύ σημαντική για μένα, επιτρέποντάς μου να συνεχίσω να υπηρετώ το δημόσιο συμφέρον», σχολίασε ο κεντρικός τραπεζίτης.

Η οικονομία στη Β’ κατηγορία

Η παραίτηση του κεντρικού τραπεζίτη βρίσκει πάντως τη Γαλλία σε μια δύσκολη φάση. Η γαλλική οικονομία, υποβιβασμένη στη δεύτερη βαθμίδα της ευρωπαϊκής οικονομικής δραστηριότητας, αγωνίζεται για την επιβίωσή της. Οι Γάλλοι υστερούν σταθερά σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Το βάρος του χρέους καθιστά τη χώρα πιο ευάλωτη σε εξωτερικούς κραδασμούς και αποδυναμώνει τη θέση της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Τράπεζα της Γαλλίας εκτιμά ότι η διεθνής και εθνική αβεβαιότητα και πολιτική αστάθεια κόστισαν στη Γαλλία 0,5 μονάδες του ΑΕΠ. Οι 0,2 μονάδες μείωσης του ΑΕΠ αποδίδονται μάλιστα αποκλειστικά στην εθνική πολιτική αστάθεια. Δεδομένου ότι η αύξηση του ΑΕΠ το 2025 προβλέπεται στο 0,9%, εκτιμάται ότι θα μπορούσε να είχε φτάσει το 1,4% σε ένα πιο σταθερό περιβάλλον, με όλες τις επιπτώσεις που θα είχε αυτό στον οικονομικό δυναμισμό και την απασχόληση.

Για το 2026, η Τράπεζα της Γαλλίας προβλέπει σταθερή ανάπτυξη, ή ακόμη και μια πολύ μικρή αύξηση, στο 1% (1,2% στην Ευρωζώνη). Το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να συνεχίσει την αργή του άνοδο πριν αρχίσει να μειώνεται ξανά το 2027. Ταυτόχρονα, η κατανάλωση των νοικοκυριών θα μπορούσε να αυξηθεί και να γίνει και πάλι η κινητήρια δύναμη της γαλλικής ανάπτυξης.

Το σήριαλ του προϋπολογισμού

Ενδεικτικό της πολιτικής αστάθειας είναι το γεγονός ότι μετά από διαμάχη πέντε μηνών στην Εθνοσυνέλευση, εγκρίθηκε μεν ο προϋπολογισμός για το 2026, αλλά με τον κεντροδεξιό πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να ενεργοποιεί την ειδική συνταγματική διάταξη που επιτρέπει στην κυβέρνηση να υιοθετήσει νομοσχέδιο χωρίς κοινοβουλευτική ψηφοφορία.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας του Λεκορνί κατάφερε να επιβιώσει από διαδοχικές προτάσεις δυσπιστίας που κατατέθηκαν τόσο από την Αριστερά όσο και από την Ακροδεξιά. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η στάση του κεντροαριστερού Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο επέλεξε να μην συνταχθεί με τους πρώην συμμάχους του στην καταψήφιση της κυβέρνησης.

Μείωση του ελλείμματος

Ο στόχος του νέου προϋπολογισμού είναι η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος για το 2026 στο 4,7% του ΑΕΠ, αν και το πιθανότερο είναι να πλησιάσει στο 5%, καθώς ο Λεκορνί αναγκάστηκε να κάνει πολλές παραχωρήσεις στην αντιπολίτευση.

Το κύριο και πιο επείγον πρόβλημα της Γαλλίας είναι η επιδείνωση των δημόσιων οικονομικών της. Το δημόσιο χρέος αυξάνεται, και μαζί του, και το βάρος της αποπληρωμής, με τους τόκους να αντιπροσωπεύουν ήδη το 2,3% του ΑΕΠ, διπλάσιο από το βάρος της Γερμανίας. Το 2027, σύμφωνα με τους οικονομολόγους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι πληρωμές τόκων για το δημόσιο χρέος θα κοστίσουν το 2,8% του γαλλικού ΑΕΠ, σε σύγκριση με μόνο 1,2% στη Γερμανία.

Ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης, ήταν ελαφρώς πάνω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης το 2013, πέρυσι ήταν 7% χαμηλότερο το 2024. Εφέτος, το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της Γαλλίας αναμένεται να υπολείπεται αυτού της Ιταλίας.

Η χώρα αγωνίζεται τώρα στη δεύτερη κατηγορία, ένας ποδοσφαιρικός όρος για να αποφευχθεί η διατύπωση της σκληρής αλήθειας: οι Γάλλοι γίνονται σταθερά φτωχότεροι σε σχέση με την υπόλοιπη ήπειρο τα τελευταία 12 χρόνια. Η αποβιομηχάνιση έχει επίσης επηρεάσει αρνητικά την οικονομία: Το γαλλικό εξωτερικό εμπόριο παρουσίασε έλλειμμα άνω των 70 δισεκατομμυρίων ευρώ τους προηγούμενους 12 μήνες. «Οποιοδήποτε εξωτερικό σοκ τα επόμενα χρόνια θα έχει πολύ σοβαρές συνέπειες όχι μόνο για τη Γαλλία, αλλά και την ίδια την ΕΕ», εκτιμούν Ευρωπαίοι οικονομολόγοι.